Statistiques mensuelles de l'IFIC sur les fonds d'investissement ? Février 2019

TORONTO, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour février 2019.



L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 1 506 milliards de dollars à la fin du mois de février 2019. L'actif a augmenté de 33,4 milliards de dollars, ou 2,3 %, comparativement à janvier 2019. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 4,1 milliards de dollars en février 2019.

L'actif des FNB a atteint 169,0 milliards de dollars à la fin du mois de février 2019. L'actif a augmenté de 4,9 milliards de dollars, ou 3,0 %, comparativement à janvier 2019. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 1,3 milliard de dollars en février 2019.

Ventes nettes / rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars) *

Catégorie d'actif Févr. 2019 Janv. 2019 Févr. 2018 Cumul de

2019 Cumul de

2018 Fonds à long terme Équilibrés 1 645 (1 692 ) 4 538 (47 ) 6 980 Actions 54 584 1 400 637 2 864 Obligations 1 919 1 180 152 3 099 1 242 Spécialisés 442 356 276 799 511 Total des fonds à long terme 4 060 427 6 366 4 488 11 597 Total des fonds du marché monétaire 65 (480 ) 632 (415 ) 327 Total 4 126 (53 ) 6 998 4 073 11 924

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Févr. 2019 Janv. 2019 Févr. 2018 Déc. 2018 Fonds à long terme Équilibrés 773,3 759,0 768,5 737,1 Actions 500,3 485,0 486,7 460,0 Obligations 186,6 183,6 187,1 180,2 Spécialisés 19,3 18,6 14,8 18,3 Total des fonds à long terme 1 479,5 1 446,1 1 457,0 1 395,6 Total des fonds du marché monétaire 27,0 26,9 24,7 27,5 Total 1 506,4 1 473,0 1 481,7 1 423,1

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets de FNB (en millions de dollars) *

Catégorie d'actif Févr. 2019 Janv. 2019 Févr. 2018 Cumul de

2019 Cumul de

2018 Fonds à long terme Équilibrés 174 136 125 309 140 Actions 555 301 2 176 856 3 398 Obligations 480 386 112 866 977 Spécialisés 118 34 (31 ) 151 (180 ) Total des fonds à long terme 1 326 856 2 383 2 182 4 336 Total des fonds du marché monétaire (14 ) 47 38 33 147 Total 1 312 903 2 420 2 215 4 482

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d'actif Févr. 2019 Janv. 2019 Févr. 2018 Déc. 2018 Fonds à long terme Équilibrés 3,1 2,9 1,7 2,6 Actions 107,7 103,9 96,4 97,5 Obligations 53,7 53,1 49,1 52,2 Spécialisés 2,6 2,4 2,5 2,3 Total des fonds à long terme 167,1 162,2 149,7 154,7 Total des fonds du marché monétaire 1,9 1,9 0,9 1,9 Total 169,0 164,2 150,5 156,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Des données de Morningstar Canada Inc. ont fourni un complément aux données de l'IFIC sur les FNB.

L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais ne peut garantir, déclarer ni affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. Les données sur les FNB ne sont pas ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB qui investissent dans d'autres FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent l'activité de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez au www.ific.ca .

