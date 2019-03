Le vapotage, une réelle opportunité pour les fumeurs adultes





IMPERIAL TOBACCO CANADA SOUTIENT SANTÉ CANADA DANS SA QUÊTE DE PRÉVENIR LE VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES TOUT EN OFFRANT LA CHANCE AUX FUMEURS ADULTES D'ARRÊTER DE FUMER.

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans sa réponse à la consultation de Santé Canada sur le vapotage, Imperial Tobacco Canada encourage le gouvernement fédéral à continuer à prendre les mesures nécessaires pour restreindre l'accès des jeunes aux produits de vapotage tout en soulignant les avantages que ces derniers peuvent présenter pour les fumeurs adultes.

« Nous appuyons pleinement les objectifs de Santé Canada dans son avis d'intention de réglementer les produits de vapotage, a déclaré Eric Gagnon, directeur principal des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Santé Canada a déjà reconnu que les produits de vapotage sont une option moins nocive que les cigarettes et nous soutenons cet organisme dans ses efforts de réglementation de ces produits de manière à exploiter leur plein potentiel chez les fumeurs adultes tout en en limitant l'accès aux jeunes. »

Santé Canada n'est pas le seul organisme à adopter cette position en ce qui concerne les produits de vapotage. De multiples études et revues académiques ont réaffirmé la nature moins nocive de ces produits et de nombreux groupes de santé, y compris Public Health England (l'équivalent britannique de Santé Canada), ont estimé que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que les cigarettes traditionnelles. L'approche du Royaume-Uni a poussé plus d'1,7 million1 de fumeurs à laisser tomber les cigarettes pour les produits de vapotage.

« Pour atteindre l'objectif que le gouvernement fédéral s'est fixé de réduire le taux de tabagisme à 5 %, il est important que les fumeurs adultes puissent être au courant des alternatives qui s'offrent à eux, a déclaré Eric Gagnon. Nous avons une formidable opportunité avec ces produits potentiellement moins nocifs et, comme c'est le cas dans les pays progressistes comme le Royaume-Uni qui ont cautionné le vapotage, les fumeurs adultes sont plus susceptibles de modifier leurs habitudes s'ils savent que ces produits sont maintenant disponibles. »

Pour que les produits de vapotage soient reconnus à leur plein potentiel, il faudrait que les gouvernements provinciaux et fédéral mettent en place un cadre réglementaire qui autorise et soutienne une communication responsable auprès des fumeurs adultes, la formation des détaillants à des méthodes de ventes appropriées et enfin la prévention de l'accès à ces produits chez les jeunes.

Avec son programme On transforme le tabac, Imperial Tobacco Canada continue de soutenir les principes de réduction des risques en proposant aux fumeurs adultes une gamme de produits à risques potentiellement réduits, tels que Vype, un portefeuille de produits de vapotage, et glo. son produit de tabac chauffé.

