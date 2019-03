Budget du Québec 2019-2020





Les acquis de la Politique de mobilité durable sont préservés

Légère hausse des sommes allouées aux villes pour les aménagements vélo

MONTRÉAL, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec salue l'annonce de montants supplémentaires alloués dans le budget du Québec aux villes qui souhaitent réaliser des infrastructures cyclables. Ce sont 16 M$ répartis sur deux ans qui s'ajoutent aux sommes déjà annoncées l'an dernier dans le cadre de la Politique de mobilité durable. La contribution du gouvernement du Québec, pour ce volet en particulier, sera donc d'environ 21 M$ et 22 M$ en 2019 et 2020 respectivement, pour des investissements totaux (incluant la part des villes) de plus de 40 M$ pour ces deux années.

« C'est clair que ce n'est pas ce niveau d'investissement qui changera dramatiquement le visage de nos municipalités, mais c'est un pas dans la bonne direction », souligne Jean-François Pronovost, vice-président, développement et affaires publiques de Vélo Québec. Pour réellement changer l'allure de nos villes en matière de vélo et de transport actif, Vélo Québec soutient qu'il faudrait viser des investissements globaux d'au moins 100 M$ annuellement au cours des prochaines années.

Vélo Québec se réjouit, par ailleurs, du maintien des engagements pris en 2018 par le précédent gouvernement en faveur du transport actif et du développement de la Route verte (100 M$ prévus dans le Plan québécois des infrastructures sur dix ans).

Enfin, dans la mesure où transport actif et transport collectif sont des modes complémentaires naturels, Vélo Québec constate avec déception que le budget 2019-2020 ne corrige pas le déséquilibre important des investissements en faveur du réseau routier, au détriment du transport collectif.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Salle de presse



Renseignements

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 12:55 et diffusé par :