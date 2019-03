Budget de 2019 : Aider les Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois





VICTORIA, BC, le 22 mars 2019 /CNW/ - Depuis 2015, le gouvernement du Canada concentre ses efforts pour renforcer et faire croître la classe moyenne et pour offrir une aide véritable aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Ce plan fonctionne : grâce au travail acharné des Canadiens, plus de 900 000 nouveaux emplois ont été créés depuis novembre 2015.

Le budget de 2019 constitue la prochaine étape du plan du gouvernement pour veiller à ce que les Canadiens de la classe moyenne bénéficient de la croissance économique du pays. Cela signifie aider plus de Canadiens à trouver un logement abordable, à se préparer à occuper un bon emploi bien rémunéré, à prendre leur retraite en toute confiance et à obtenir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était à Victoria pour souligner la façon dont les investissements prévus dans le budget de 2019, intitulé Investir dans la classe moyenne, aideraient les Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois dans un marché du travail qui change rapidement et dans une économie mondiale de plus en plus compétitive.

Dans le budget de 2019, le gouvernement prend des mesures concrètes en vue d'appuyer les étudiants et les travailleurs de tous âges par les moyens suivants :

Aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences en créant la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, qui leur fournira de l'argent pour aider à financer une formation et une aide au revenu pendant quatre semaines tous les quatre ans au cours de la formation. Grâce à la collaboration des provinces et des territoires, cette allocation prévoit également l'instauration de dispositions relatives aux congés permettant aux travailleurs de s'absenter pour suivre une formation sans risquer leur sécurité d'emploi.

Rendre les études postsecondaires plus abordables en réduisant les taux d'intérêt sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, et en abolissant le cumul des intérêts pendant le délai de grâce de six mois après la fin des études.

Offrir aux jeunes Canadiens plus d'occasions d'acquérir de l'expérience de travail en créant jusqu'à 84 000 nouveaux stages pratiques pour étudiants d'ici 2023-2024. Cela représente une étape importante pour s'assurer que tous les étudiants voulant acquérir une expérience pertinente et authentique puissent trouver un stage pratique.

Améliorer le soutien pour la formation d'apprenti, ce qui incitera un plus grand nombre de personnes à envisager de suivre une formation et de travailler dans les métiers spécialisés.

Créer des occasions enrichissantes dans le cadre de Service jeunesse Canada, pour que les jeunes Canadiens acquièrent de nouvelles compétences et de l'expérience en leadership tout en contribuant à leur communauté.

Soutenir l'éducation postsecondaire des Autochtones avec des mesures conçues pour aider les étudiants inuits, métis et issus des Premières Nations à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir, ce qui renforcera la croissance économique au profit de tous les Canadiens.

Donner aux jeunes Canadiens des possibilités de voyager, de travailler et d'étudier à l'étranger et d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans une économie mondialisée.

Les travailleurs canadiens sont parmi les plus scolarisés et les plus qualifiés au monde. Dans le budget de 2019, le gouvernement veille à ce que leurs compétences demeurent pertinentes, et à ce que les travailleurs bâtissent de bonnes carrières et profitent de l'économie croissante du Canada.

Citation

« La nature du travail évolue partout dans le monde. Les emplois sont de plus en plus axés sur les compétences, et les travailleurs devront posséder une plus grande capacité d'adaptation tout au long de leur carrière. Dans le budget de 2019, le gouvernement aide les travailleurs canadiens - actuels et futurs - à s'adapter à l'économie de demain. Grâce à ces investissements, les Canadiens auront l'éducation, les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver les bons emplois qui sont créés chaque année. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime qu'environ un emploi canadien sur dix présente un risque élevé d'automatisation, et qu'en raison de ce phénomène, un emploi sur trois connaîtra probablement des changements importants.

Le gouvernement a déjà mis en place diverses mesures afin d'aider les travailleurs canadiens à trouver et à conserver de bons emplois et à se préparer à occuper ceux de demain :

Dans le budget de 2016, le gouvernement a augmenté le montant des bourses d'études canadiennes de 50 % et en a élargi les critères d'admissibilité. Ainsi, un plus grand nombre d'étudiants reçoivent une aide financière qu'ils n'ont pas à rembourser.



Dans le budget de 2017, le gouvernement a présenté son Plan pour l'innovation et les compétences, qui met l'accent sur les gens et qui tient compte de la nature changeante de l'économie.



Action Compétences, une série de mesures annoncées dans les budgets de 2017 et de 2018, est cruciale pour permettre au gouvernement d'offrir des programmes de perfectionnement des compétences qui aident les apprenants adultes à réussir sur le marché du travail.

de cruciale pour permettre au gouvernement d'offrir des programmes de perfectionnement des compétences qui aident les apprenants adultes à réussir sur le marché du travail.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a présenté le nouveau Programme de préparation à la formation d'apprenti, qui aide les gens issus de groupes présentement sous-représentés dans les métiers, notamment les femmes, les jeunes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, à se préparer à suivre une formation d'apprenti.



Dans le budget de 2018, le gouvernement a également lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, qui appuie celles qui entreprennent, poursuivent et terminent une formation dans des métiers désignés Sceau rouge où elles sont sous-représentées.

Le gouvernement fait des investissements substantiels dans le perfectionnement des compétences, à hauteur de près de 7,5 milliards de dollars par année. Près de 3 milliards de dollars du financement des programmes en la matière sont consacrés à des partenariats avec les provinces, les territoires et les groupes autochtones à l'intention des étudiants et des Canadiens sans emploi.

Dans le budget de 2018, le gouvernement s'est engagé à examiner les programmes liés aux compétences afin d'en optimiser l'efficacité, notamment en ce qui concerne le soutien aux travailleurs qui souhaitent profiter de nouvelles occasions.

