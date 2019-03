Logicor présente ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2018





Logicor annonce une solide performance financière pour l'exercice clos au 31 décembre

Bénéfice d'exploitation net (BEN): 639 millions EUR, soit une croissance de 2,5% sur 12 mois, qui reflète notre stratégie d'augmenter le taux d'occupation et de saisir la croissance les taux locatifs du marché. Plus de 60% du BEN est généré dans les marchés clefs, à savoir le Royaume-Uni (26%), l'Europe du Nord 1 (21%) et la France (15%).

Valeur de l'actif brute: 12,5 milliards EUR, soit une augmentation de 3,3% de la valorisation, ce qui illustre la solide performance de notre portefeuille, tout particulièrement en Europe du Nord.

Taux d'occupation EPRA: 94,4%, avec une occupation physique en hausse de 70 points de base sur l'année, soutenue par une forte croissance dans chacune des trois principales régions (Royaume-Uni, +120 points de base), Europe du Nord (+110) et France (+220).

Ratio prêt-valeur: 51%, contre 52% en fin d'exercice 2017, en raison de l'augmentation de la valeur de l'actif immobilier. En fin d'exercice, notre ratio d'endettement-BAIIA était de 11,3x.

Structure du capital

En 2018, Logicor (noté BBB (stable) par S&P) a mis en place un programme de billets à moyen terme en euros ("EMTN") et levé 1,8 milliard EUR de dette non garantie à taux fixe sur les marchés de capitaux publics, ainsi qu'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 750 millions EUR.

Grâce au produit des obligations, aux 300 millions EUR prélevés sur la facilité de crédit renouvelable et à 207 millions EUR de liquidités, Logicor a remboursé une partie de sa facilité garantie à taux variable, ce qui nous a permis d'instaurer une structure de capital plus souple et diversifiée, et de faire monter notre échéance moyenne pondérée à 4,4 ans.

Développement et expansion

En 2018, nous avons investi 80 millions EUR dans le développement et l'expansion d'un nouvel espace logistique pour nos clients, avec quatre projets de développement terminés en Italie, Finlande, Allemagne et Roumanie, pour un coût total de 74 millions EUR et un ratio moyen rendement-coût de 11%. Nous avons huit autres projets en cours en Allemagne (4), en Finlande (2), au Royaume-Uni (1) et en Pologne (1), pour un coût prévisionnel total de 79 millions EUR et un ratio moyen rendement-coût prévisionnel de 8%. Tous ces projets avaient été pré-loués à 100% avant leur lancement.

De plus, nous disposons d'opportunités de développement créées par nos clients, sous la forme de 18 projets, avant tout situés dans nos marchés centraux, à savoir en Allemagne et en France. Ces projets pourraient apporter environ 390 000 m² supplémentaires de superficie locative brute, pour un coût prévisionnel total de 292 millions EUR.

Interrogé sur les résultats, Mo Barzegar, chef de la direction et président du conseil, déclare:

"2018 a été une année exceptionnelle pour Logicor. Nous avons réalisé d'excellents progrès sur un éventail d'initiatives stratégiques, notamment l'augmentation de notre taux d'occupation global, une croissance locative et une expansion sélective du portefeuille basée sur une forte demande de notre clientèle.

Avec la qualité élevée des actifs que nous détenons et exploitons, et l'excellence renouvelée dont a fait preuve notre équipe de gestion d'actifs en contact avec nos clients sur l'ensemble de nos marchés, je suis convaincu que notre société se positionne parfaitement pour continuer à générer de solides performances en 2019."

Simon Clinton, directeur financier, ajoute:

"La réussite de nos premières émissions sur les marchés de capitaux nous procure une structure de capital plus souple et diversifiée, et témoigne du soutien indéniable des investisseurs à l'égard de nos actifs de haute qualité. En outre, nos solides résultats d'exploitation, qui s'appuient sur nos relations pérennes avec nos clients et des actifs situés favorablement, prouvent notre capacité à générer un flux de trésorerie stable."

Résumé des résultats

Au

31 décembre 2018 Au

31 décembre 2017 Taux d'occupation EPRA 94,4% n/a Superficie locative brute (millions m²) 13,6 13,5 Valeur de l'actif brute (millions EUR) 12 501 12 106 Revenu net d'exploitation (millions EUR) 639 n/a Ratio prêt-valeur 51% 52%

1 L'Europe du Nord comprend l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.

À propos de Logicor

Logicor est le plus grand propriétaire et exploitant d'installations modernes de logistique et de distribution en Europe. Au 31 décembre 2018, nous possédions un portefeuille de 621 propriétés de haute qualité, pour une surface louable d'environ 13,6 millions de mètres carrés dans les principaux marchés logistiques européens. Logicor est basé à Londres et à Luxembourg.

