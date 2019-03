L'Ordre des CRHA salue les mesures annoncées dans le budget provincial





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) accueille positivement les mesures annoncées par le gouvernement du Québec dans le cadre du budget provincial 2019. Le gouvernement affirme, par ce budget, son engagement à accroître la participation au marché du travail.

« Nous sommes heureux de constater que plusieurs de nos priorités ont été entendues, déclare Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des CRHA. En créant un environnement fiscal qui favorise la rétention des travailleurs qualifiés en emploi, le gouvernement du Québec offre une réponse aux nouveaux enjeux du marché du travail. Avec le vieillissement de la main-d'oeuvre et les besoins croissants en travailleurs qualifiés, l'embauche et le maintien en emploi d'individus expérimentés s'avèrent primordiaux. Les investissements annoncés dans le cadre du budget instaurent des conditions favorables aux spécificités de ces travailleurs, en aidant les entreprises à tirer profit de la richesse qu'offre ce bassin d'employés. Cependant, nous sommes surpris de constater que la mesure liée à la masse salariale visant à soutenir les travailleurs expérimentés ne s'adresse qu'aux PME. »

Nous estimons également que le budget 2019 offre des moyens d'action pour répondre à la réalité actuelle du monde du travail. En soutenant l'amélioration de la participation et l'intégration des immigrants et des personnes handicapées, le gouvernement permet à la société québécoise, par cette gestion de la diversité, de relever les défis de la rareté de main-d'oeuvre en favorisant une pleine utilisation du bassin de travailleurs potentiels.

L'Ordre des CRHA est également satisfait de constater que des interventions ciblées visant à adapter l'offre de formation à l'évolution du marché du travail québécois seront initiées. Alors que le virage numérique et la révolution technologique apportent de profonds changements, cette adéquation entre le développement des compétences et les besoins des entreprises est une condition sine qua non pour favoriser l'employabilité des personnes. En maximisant les compétences, nous nous donnons collectivement les assises nécessaires pour faire face à la concurrence mondiale et assurer notre prospérité.

« Ce budget présente des solutions porteuses qui, à terme, permettront au Québec de s'adapter aux transformations et de pallier aux incertitudes engendrées par la pénurie de main-d'oeuvre », de conclure Manon Poirier.

