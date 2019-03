Le gouvernement investit 17,5M$ supplémentaires dans Place aux jeunes en région





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le budget 2019-2020 du gouvernement du Québec fait une grande place au développement du réseau de Place aux jeunes en région (PAJR). Grâce à des investissements supplémentaires de 3,5M$ par année pour une période de 5 ans, PAJR pourra étendre son réseau à tout le territoire rural du Québec, en plus de bonifier ses services aux jeunes, aux employeurs et aux communautés.

« OEuvrant depuis près de 30 ans auprès des jeunes de 18 à 35 ans, les montants annoncés aujourd'hui confirment le rôle primordial de PAJR dans le développement socio-économique des collectivités. Nos actions favorisant l'attraction et la rétention des jeunes diplômés permettent également de combler les besoins criants de main d'oeuvre qualifiée en région. Notre réseau est mobilisé et déterminé à faire connaître les opportunités de développement personnel et professionnel qu'offrent les régions. Nous sommes extrêmement heureux de ces annonces gouvernementales », conclut Luc Dastous, président de PAJR.

De plus, PAJR tient à souligner les autres priorités budgétaires concernant notamment l'accès à une connexion Internet haute vitesse, la bonification du programme de formations de courte durée ainsi que le soutien financier aux universités en région et à l'intégration des personnes immigrantes qui vont contribuer à l'attractivité et à l'essor des régions du Québec.

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

