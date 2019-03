La Société canadienne du cancer est déçue de l'absence d'augmentation des taxes sur le tabac au Québec, mais appuie les investissements en santé





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société canadienne du cancer est déçue que le gouvernement du Québec n'ait pas augmenté les taxes sur le tabac dans le budget provincial.

« Des taxes plus élevées sur le tabac constituent la stratégie la plus efficace pour réduire le tabagisme, spécialement chez les adolescents dont le revenu disponible est moindre, affirme Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. L'augmentation de la taxe sur le tabac aurait pu réduire le tabagisme et, par conséquent, le taux d'incidence du cancer et le nombre de décès liés au cancer. »

Le Québec est la province canadienne dont le taux d'imposition sur le tabac est le plus bas au pays. Comme en témoigne le graphique , le taux de taxe par cartouche de 200 cigarettes au Québec est de 29,80 $, comparativement à 61,73 $ au Nouveau-Brunswick et à 68,19 $ au Manitoba.

Les produits du tabac demeurent la principale cause de maladies et de décès évitables au Québec. En 2017, l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a révélé que le pourcentage de fumeurs au Québec (chez les 12 ans et plus) était de 18 %.

En ce qui a trait aux autres aspects du budget, la Société canadienne du cancer est très favorable aux investissements en santé, dont le soutien accordé aux proches aidants.

« Ces investissements sont extrêmement importants et feront une différence pour les personnes atteintes de cancer, affirme Julie Desharnais, vice-présidente, Programmes et politiques, Société canadienne du cancer ? Québec.

Quelques mots sur la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web cancer.ca ou appelez notre Service d'information sur le cancer, un service bilingue et gratuit, au 1 888 939-3333.

SOURCE Société canadienne du cancer

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 12:28 et diffusé par :