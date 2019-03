Budget provincial 2019-2020 - L'École d'Entrepreneurship de Beauce salue l'esprit entrepreneurial du gouvernement





Accélérer le succès des entrepreneurs québécois

SAINT-GEORGES, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB), un OBNL contribuant au succès des entrepreneurs des quatre coins du Québec, se réjouit de bénéficier des mesures entrepreneuriales du gouvernement du Québec pour contribuer au développement des entrepreneurs du Québec, dans une économie en pleine course vers le 4.0. L'EEB salue le soutien gouvernemental dont elle bénéficie dans le budget provincial et elle affirme sa volonté d'aller encore plus loin pour accélérer la transformation et le succès des entrepreneurs.

L'EEB se voit octroyer par le gouvernement un soutien 1,2 million de dollars sur trois ans visant à cofinancer avec le secteur privé l'accès à ses programmes de développement des entrepreneurs en émergence et en croissance, par le biais des prêts sans intérêt; et un investissement d'un million de dollars sur cinq ans pour ses camps et parcours de jeunes entrepreneurs, afin d'initier, vivre et réussir dans l'entrepreneuriat.

« Chaque dollars investis à l'EEB a un impact mesurable, positif et durable sur ses entrepreneurs gradués et leurs entreprises, contribuant ainsi au développement économique du Québec. De fait, dans l'écosystème entrepreneurial québécois, l'EEB est un pionnier par son approche unique de transfert d'intelligence entrepreneuriale. À l'EEB, nos athlètes (étudiants) sont en contact direct avec plus d'une centaine de grands leaders d'affaires québécois partageant avec eux expériences vécues, expertises pratiques et compétences, cela de manière à leur permettre de passer à l'action dès leur retour avec leurs équipes, et faire prospérer leurs entreprises », affirme Martin Deschênes, président de l'École d'Entrepreneurship de Beauce.

Depuis bientôt dix ans, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec plus de 5000 entrepreneurs qui ont passé nos portes depuis 2010, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

