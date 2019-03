Budget 2019 - Investissement de 7,5 M$ pour le développement de la génomique au Québec





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Génome Québec salue le premier budget du gouvernement de François Legault, qui positionne la génomique comme un agent de développement économique. Le ministre des Finances, M. Éric Girard, a ainsi annoncé hier l'allocation de 7,5 millions de dollars pour soutenir le fonctionnement de Génome Québec, ainsi que le financement de plateformes de recherche et le cofinancement d'activités de recherche en génomique.

Le président-directeur général de Génome Québec, M. Daniel Coderre, s'est dit ravi que le gouvernement renouvelle sa confiance à l'égard de Génome Québec. « En inscrivant la génomique dans sa vision d'un Québec moderne et ambitieux, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec reconnait le potentiel de cette technologie de rupture d'agir sur la compétitivité de nos entreprises et de nos universités, ainsi que sa capacité d'apporter des solutions en matière de soins de santé, d'environnement, d'agroalimentaire et de foresterie ».

Pour lire le communiqué, cliquez ici.

À propos de Génome Québec

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l'organisme contribue également au développement social et durable, ainsi qu'au rayonnement du Québec.

Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI), du gouvernement du Canada par l'entremise de Génome Canada et de partenaires privés.

Pour en savoir plus sur l'organisme, consultez www.genomequebec.com

SOURCE Génome Québec

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :