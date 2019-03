Invitation aux médias - Le SICHU-FIQ craint un départ de professionnelles en soins entraînant une rupture de services au CHU de Québec

Les travailleuses et les travailleurs du CHSLD Maison Legault ont signé une première convention collective qui prévoit des augmentations de salaire importantes dès maintenant et une amélioration considérable des conditions de travail. L'entente...

Bartek Ingredients Inc. a récemment réalisé une expansion de capacité de 4 000 tonnes/an pour son usine de production d'ingrédients alimentaires à base d'acide malique et fumarique, et a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son...