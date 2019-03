Améliorations notoires des conditions de travail au CHSLD privé Maison Legault





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs du CHSLD Maison Legault ont signé une première convention collective qui prévoit des augmentations de salaire importantes dès maintenant et une amélioration considérable des conditions de travail.

L'entente prévoit une nouvelle structure salariale qui accorde des augmentations notoires dès la signature de la nouvelle convention collective « Certaines préposées aux bénéficiaires vont avoir droit à des augmentations de 4,48 $ de l'heure à la signature. En moyenne, l'intégration à la nouvelle échelle salariale accorde des augmentations de 12,5 % dès la première année d'application, pour un total d'augmentation moyen de 15,2 % sur trois ans », se réjouit Danielle Rousseau, conseillère syndicale du Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ).

« Pour pallier à la rareté de la main-d'oeuvre dans le secteur de la santé, il est essentiel de bonifier les conditions de travail. La pénurie touche le secteur public, mais aussi les CHSLD privés ou encore les résidences privées pour aînés. Nous ne pouvons que féliciter le travail syndical qui permet l'attraction et la rétention du personnel. Je tiens d'ailleurs à souligner l'excellent travail de toute l'équipe de négociation de la Maison Legault », ajoute Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

En plus des augmentations salariales, les membres du SQEES-FTQ de la Maison Legault voient leurs vacances et leurs congés bonifiés ainsi que l'ajout d'une nouvelle prime d'orientation auprès du nouveau personnel.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 11:21 et diffusé par :