Arçelik acquiert les activités de Singer Bangladesh pour 75 millions d'USD





Arçelik continue d'étendre sa présence en Asie-Pacifique en annonçant l'acquisition de Retail Holdings Bhold BV, l'actionnaire majoritaire de Singer Bangladesh, l'un des principaux fabricants et détaillants d'appareils électroménagers au Bangladesh, pour 75 millions d'USD

Cet accord est essentiel dans la stratégie d'Arçelik visant à s'implanter de façon solide et permanente le long de l'ancienne route de la soie

ISTANBUL, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- Arçelik (IST : ARCLK), l'un des principaux acteurs du secteur de l'électroménager, a signé un accord en vue d'acquérir Retail Holdings Bhold BV, actionnaire majoritaire de Singer Bangladesh Limited (SINGERBD), l'un des principaux fabricants et détaillants d'appareils électroménagers au Bangladesh, pour renforcer sa présence en Asie-Pacifique. Conformément à l'accord, Ardutch B.V., la filiale en propriété exclusive d'Arçelik, acquerra Retail Holdings B.V., la société qui contrôle 57 % des actions de Singer Bangladesh, dans le cadre d'une opération s'élevant à 75 millions d'USD.

Fondé en 1905 et basé à Dhaka, Singer Bangladesh propose une vaste gamme de produits, allant des réfrigérateurs aux machines à laver, en passant par les téléviseurs et les climatiseurs. La société occupe les deux premières places dans les principaux groupes de produits et dispose du plus grand réseau de distribution de détail du marché bangladais de l'électroménager. Singer Bangladesh emploie 1 507 personnes et a déclaré un chiffre d'affaires de 164 millions d'USD en 2018. Le BAIIA et le bénéfice net déclarés de Singer Bangladesh s'établissent à 20 millions d'USD (12,4 %) et à 11 millions d'USD (6,7 %), respectivement.

Arçelik a connu une forte croissance en Asie-Pacifique ces dix dernières années grâce à des investissements en installations nouvelles en Chine, en Thaïlande, au Pakistan et en Inde, afin d'établir un couloir commercial le long de l'ancienne route de la soie.

Fatih Kemal Ebiçlio?lu, le président du groupe chargé des biens de consommation durables de Koç Holding, a déclaré : « Cette acquisition est un jalon supplémentaire de notre stratégie relative à la route de la soie. Le Bangladesh est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et cette tendance s'accentuera encore à moyen et long terme. Le marché offre un énorme potentiel, grâce à l'expansion de sa classe moyenne et à une population jeune. Nous combinerons notre expertise, notre envergure et nos connaissances à l'échelon mondial, avec le solide positionnement sur le marché de Singer Bangladesh, qui jouit d'une image de marque bien établie, pour développer de nouveaux produits satisfaisant les besoins du marché local. »

Hakan Bulgurlu, le PDG d'Arçelik, a déclaré : « Au cours de la prochaine décennie, la croissance de notre secteur viendra de l'Asie-Pacifique. Singer Bangladesh est un partenaire stratégique à nos yeux et cet accord est une occasion rare d'investir au Bangladesh, un marché qui recèle un très grand potentiel. Singer Bangladesh bénéficie d'un riche patrimoine de marque, d'un vaste réseau de commercialisation au détail et d'une équipe dirigeante talentueuse. Nous consoliderons ces atouts en ouvrant de nouveaux horizons et en créant de fortes synergies entre la gestion du commerce de détail, la production, les achats et l'approvisionnement en produits. Notre objectif à moyen terme est de devenir le leader du marché dans les principaux groupes de produits. »

Stephen H. Goodman, le PDG de Retail Holdings, a souligné : « Les activités de Singer Bangladesh bénéficieront grandement de la vente car Arçelik est une société beaucoup plus grande et forte financièrement, attachée au secteur de l'électroménager et dont la réputation mondiale n'est plus à faire. Après la vente, Singer Bangladesh continuera de bénéficier d'une licence de SVP Worldwide, propriétaire de la marque Singer, lui permettant d'apposer Singer au nom de la société et d'utiliser la marque Singer sur ses magasins, ses produits et ses services. »

À PROPOS D'ARÇEL?K

Fondé en 1955, Arçelik est présent dans le secteur des biens de consommation durables, à travers des activités de production, de marketing et de service après-vente. Arçelik propose des produits et des services dans 146 pays, emploie 30 000 personnes, dispose de 21 sites de production différents dans huit pays (Turquie, Roumanie, Russie, Chine, Afrique du Sud, Thaïlande, Pakistan et Inde), de 34 sociétés de distribution et de marketing partout dans le monde et de 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Dawlance, Voltas Beko et Altus). Arçelik est coté à la Bourse d'Istanbul. www.arcelikglobal.com

À PROPOS DE RETAIL HOLDINGS BHOLD BV

Retail Holdings Bhold B.V. est une société privée à responsabilité limitée néerlandaise, créée à Amsterdam le 29 janvier 1990. La société est membre du groupe Retail Holdings/Singer et exerce ses activités en tant que société de portefeuille.

À PROPOS DE SINGER BANGLADESH

Singer est le plus grand détaillant de biens de consommation durables au Bangladesh, fort de 385 magasins. Singer a débuté ses activités dans la région en 1905. Aujourd'hui, Singer commercialise toutes les catégories de biens de consommation durables ménagers sous la marque Singer et des marques tiers. La société possède également plus de 700 grossistes. Singer Bangladesh est détenue à 57 % par Retail Holdings Bhold B.V. (Pays-Bas), les autres actions de la société étant cotées à la DSE et à la CSE. www.singerbd.com

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/839286/Arcelik.jpg)

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 11:12 et diffusé par :