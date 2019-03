Wajax annonce une correction à la date de clôture des registres pour le dividende en trésorerie





Symbole à la TSX : WJX

TORONTO, le 22 mars 2019 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui une correction à la date de clôture des registres pour son dividende trimestriel en trésorerie du premier trimestre de 2019. La date de clôture des registres corrigée est le 29 mars 2019 plutôt que le 15 mars 2019. La date de versement demeure le 2 avril 2019.

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

