Avis aux médias - La gouverneure générale honorera des Canadiens remarquables à Rideau Hall

OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra des distinctions honorifiques à 40 récipiendaires lors d'une cérémonie à Rideau Hall le mardi 26 mars 2019, à 10 h 30.

Reconnus pour leur excellence, leur courage et leur sens du devoir exceptionnel, les récipiendaires recevront l'une des distinctions suivantes : une décoration pour service méritoire (division civile), une décoration pour actes de bravoure ou la Médaille du souverain pour les bénévoles.

L'horaire de la cérémonie, les citations des récipiendaires, ainsi qu'une fiche d'information sur les distinctions honorifiques qui seront remises sont joints au présent avis aux médias.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

10 h : Arrivée des médias à Rideau Hall 10 h 30 : Début de la cérémonie

Allocution de la gouverneure générale

La gouverneure générale remet les distinctions honorifiques 11 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION CIVILE)

Alex Harvey, C.S.M.

Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec)

En 2017, Alex Harvey a marqué l'histoire du ski de fond canadien en devenant le premier Nord?Américain à remporter les Championnats du monde de ski nordique. Devenu un modèle pour la jeunesse, il s'investit dans de multiples causes sociales et communautaires en faisant la promotion de modes de vie sains et actifs, de même qu'en mettant l'accent sur la persévérance en milieu scolaire chez les adolescents.

Daniel Y. C. Heng, C.S.M.

Calgary (Alberta)

Chef de file reconnu à l'échelle internationale pour ses recherches dans le domaine du cancer du rein, le Dr Daniel Heng est l'initiateur de la plus importante base de données au monde recensant les cas de cancer du rein. Comportant les données de plus de 7 000 patients de par le monde, cet outil d'analyse complet permet aux spécialistes d'établir de meilleurs diagnostics et traitements chez les patients atteints de cette maladie.

Dawn Madahbee Leach, C.S.M.

Little Current (Ontario)

Gestionnaire d'une société régionale de développement des entreprises depuis presque 30 ans, Dawn Madahbee Leach a supervisé jusqu'ici des millions de dollars d'investissements dans des entreprises autochtones et a contribué au lancement de projets de développement communautaire dans l'ensemble du nord de l'Ontario. Membre de nombreux conseils d'administration et de groupes de réflexion nationaux, elle a apporté une contribution positive à la qualité de vie et au bien-être économique des Autochtones de sa collectivité et de l'ensemble du pays.

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION CIVILE)

Caroline Bouchard, M.S.M.

Montréal (Québec)

À la mémoire de son mari, Caroline Bouchard a créé la Fondation Jacques-Bouchard pour favoriser l'accès aux soins palliatifs à domicile. Devenue un modèle pour les autorités ministérielles québécoises, cette initiative a permis d'améliorer considérablement les soins offerts annuellement à plus de 300 familles et de fournir du soutien aux équipes soignantes ainsi que des moments de répit à ceux qui accompagnent un proche en fin de vie.

J. Gabriel Bran Lopez, M.S.M.

Montréal (Québec)

En 2009, Gabriel Bran Lopez a fondé Fusion Jeunesse pour réduire les taux de décrochage dans l'ensemble du Québec et faire le pont entre les écoles et les entreprises au moyen de programmes d'apprentissage expérientiel. Depuis sa création, l'organisme a obtenu des dons totalisant huit millions de dollars, ce qui a permis d'élargir le modèle auprès de 20 000 jeunes de plus de 70 écoles publiques, y compris des jeunes des communautés cries et inuites de la baie James et du Nunavik.

Keighobad Esmaeilpour, M.S.M.

Burnaby (Colombie-Britannique)

Kei Esmaeilpour a fondé la Civic Association of Iranian Canadians, un organisme sans but lucratif et non partisan qui contribue à susciter l'intérêt de la collectivité iranienne à l'égard des politiques publiques et des dossiers politiques au Canada. En organisant des séminaires, des séances d'information et des débats entre des candidats de tous les ordres de gouvernement, il a favorisé une plus grande participation citoyenne et a inspiré bon nombre de membres de sa communauté à s'intégrer de façon constructive dans leur nouvelle société.

John Morris Fairbrother, M.S.M.

Saint-Hyacinthe (Québec)

Éric Nadeau, M.S.M.

Otterburn Park (Québec)

Les docteurs John Fairbrother et Éric Nadeau ont développé le premier vaccin pour combattre la diarrhée postsevrage des porcelets, une maladie qui décime des cheptels à travers le monde. Distribué à l'échelle internationale depuis plus de 10 ans, le vaccin Coliprotec permet aux élevages porcins d'atteindre leur maturité et réduit les pertes économiques pour leurs producteurs. De plus, en remplaçant l'usage des antibiotiques, cette innovation canadienne participe à contrer les effets inquiétants de l'antibiorésistance.

Olivier Farmer, M.S.M.

Ville Mont-Royal (Québec)

Lison Gagné, M.S.M.

Sainte-Thérèse (Québec)

Les docteurs Olivier Farmer et Lison Gagné sont les architectes derrière la création du Programme réaffiliation itinérance et santé mentale. En offrant un accompagnement psychosocial intensif ainsi que des traitements et des suivis médicaux et psychiatriques, cette initiative aide les sans-abris à quitter la rue. En partenariat avec plusieurs organismes communautaires, ce programme a changé le quotidien de près de 150 itinérants en leur procurant une stabilité résidentielle et en facilitant leur réinsertion sociale.

Israel Idonije, O.M., M.S.M.

Chicago (Illinois), États-Unis d'Amérique

Souhaitant redonner une impulsion aux villes dans lesquelles il a vécu, le joueur de football à la retraite Israel Idonije a créé la Fondation Israel Idonije, aujourd'hui appelée iF Charities, pour aider des jeunes défavorisés de Chicago, de Winnipeg et de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à son dévouement et à ses activités philanthropiques, il a permis à iF Charities d'aider plus de 11 000 personnes à acquérir des compétences importantes sur le plan social et émotionnel.

Meika McDonald, M.S.M.

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)

Meika McDonald a participé dix fois aux Jeux d'hiver de l'Arctique (JHA), où elle a gagné de nombreuses médailles et établi des records dans les épreuves de la savate alaskane et du triple saut. Maintenant membre du Comité international des JHA, elle continue de promouvoir des sports traditionnels dans le Nord du Canada et à l'étranger, inspirant une nouvelle génération d'athlètes et aidant des jeunes du Nord à renouer avec leur culture, leurs aînés et leur communauté.

Robb Nash, M.S.M.

Winnipeg (Manitoba)

Le musicien Robb Nash livre sa musique et un message d'espoir à des millions de jeunes Canadiens en donnant des concerts dans des écoles, des centres de détention et ailleurs. Durant ses prestations, il parle avec franchise du suicide, de la dépression, de l'intimidation, de l'automutilation et de la dépendance. Pour témoigner son soutien et envoyer un message de solidarité, de force et de persévérance, il s'est fait tatouer les noms d'adolescents qui lui ont envoyé des lettres de suicide et qui ont choisi de vivre grâce à lui.

Frances Noronha, O.Ont., M.S.M., M.B.E.

Etobicoke (Ontario)

Après 30 ans de carrière dans la fonction publique de l'Ontario, Frances Noronha est devenue conseillère en Iraq afin d'inculquer les valeurs fondamentales de l'impartialité et de la responsabilité aux institutions gouvernementales du pays. En tant que consultante dans un environnement dangereux et divisé, elle a encouragé la collaboration et fait preuve d'un courage discret, gagnant la confiance des fonctionnaires supérieurs et communiquant les principes canadiens en matière de bonne gouvernance.

Amar (Alex) Sangha, M.S.M.

Delta (Colombie-Britannique)

Amar (Alex) Sangha est le fondateur de Sher Vancouver, une organisation culturelle et un groupe de soutien destiné aux personnes LGBTQ de la collectivité sud-asiatique ainsi qu'à leurs amis et parents. Avec patience et compassion, il a bâti des ponts dans sa collectivité et modifié les comportements sociaux envers tous les styles de vie. À force de courage pour prendre la parole malgré les préjugés et la résistance, il a permis à de nombreuses autres personnes d'agir et a entamé un dialogue interculturel sur la compréhension de la diversité.

MÉDAILLE DE LA BRAVOURE

Michael Douglas Barkhouse, M.B.

Bramber (Nouvelle-Écosse)

Le 17 juin 2017, Michael Barkhouse a sauvé une femme qui se faisait attaquer par un chien à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. M. Barkhouse a entendu la victime crier à l'aide et il s'est immédiatement précipité dans le chenil extérieur pour venir en aide à la femme gravement mordue. Il a réussi à repousser physiquement le chien de 75 livres qui s'en prenait à la victime et s'est interposé pendant que l'animal tournait autour d'eux agressivement. Quelques instants plus tard, le chien a reculé et M. Barkhouse a pu emmener la victime en lieu sûr.

L'agent Trevor Joseph Bragnalo, M.B.

Stonewall (Manitoba)

L'agent Steven Ashley Thompson, M.B.

Winnipeg (Manitoba)

Le 25 février 2017, les agents Trevor Bragnalo et Ashley Thompson ont secouru plusieurs personnes d'un condominium en feu à Stonewall, au Manitoba. Après être entré dans le bâtiment par l'escalier de secours et avoir défoncé l'une des portes arrière, l'agent Thompson a dirigé en lieu sûr quatre personnes coincées au deuxième étage. Il s'est ensuite précipité au troisième étage, où il est venu à la rescousse d'un homme endormi pour le mener en lieu sûr par une fenêtre. Durant ce temps, l'agent Bragnalo a trouvé deux personnes piégées dans une suite du troisième étage où la fenêtre avait une grille de sécurité métallique verrouillée. Il a alors ouvert la grille à coups de pied pour faire sortir les deux locataires. Tandis que l'incendie s'intensifiait, les deux agents ont fait une autre incursion dans l'immeuble et ont pu rescaper un dernier résident du deuxième étage.

L'agente en formation Charlène Desrosiers, M.B.

Saint-Roch-de-l'Achigan (Québec)

L'agent en formation Gabriel Roy-Lacouture, M.B.

Longueuil (Québec)

Le 9 août 2015, les agents en formation Charlène Desrosiers et Gabriel Roy-Lacouture ont tenté de sauver deux personnes de la noyade près des chutes Dorwin à Rawdon, au Québec. À son arrivée sur les lieux, M. Roy-Lacouture a plongé et a nagé sur une distance de 15 mètres pour secourir un enfant en difficulté, le ramener sur la rive et le confier à Mme Desrosiers. Remarquant la présence d'une autre victime dans l'eau, M. Roy-Lacouture a replongé pour ramener le père du garçon. Épuisé, il a demandé l'aide de Mme Desrosiers qui a sauté dans l'eau pour aider à ramener l'homme inconscient vers la rive. Malheureusement, le père du garçon n'a pas survécu.

Raymond Doucette, M.B.

Saint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick)

Le 5 février 2016, Raymond Doucette a secouru deux personnes tombées de son véhicule tout?terrain dans la rivière Tracadie, près de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick. L'engin avait dévié d'un sentier, en pleine tempête de neige, et s'était enfoncé sous une mince couche de glace. M. Doucette, qui avait réussi à sauter hors du VTT, a immédiatement plongé dans l'eau gelée pour sauver les deux victimes. S'agrippant à la glace pour éviter d'être emporté, il a saisi le manteau d'une des victimes afin de la ramener à la surface tandis que la deuxième victime s'accrochait à l'autre extrémité du trou. Durement éprouvés par le froid, ils ont ensuite tous été secourus par des passants.

L'agent Shaun Nicholas De Grandpré, M.B.

Cornwall (Ontario)

L'agent Ryan Jeffrey Gillis, M.B.

Greely (Ontario)

L'agent Bryan David Martell, M.B.

Fall River (Nouvelle-Écosse)

Le 14 juin 2015, les agents de la GRC Shaun De Grandpré, Ryan Gillis et Bryan Martell ont secouru plusieurs personnes d'un immeuble d'habitation en feu à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest. Les agents Gillis et Martell sont d'abord entrés dans un appartement du troisième étage à la recherche de victimes, mais ont dû reculer en raison de la chaleur intense et d'une explosion de fumée. Ils ont ensuite entrepris, avec l'agent De Grandpré venu les appuyer, de vérifier et d'évacuer les autres logements de l'étage. L'agent Martell a dû forcer l'évacuation d'un homme qui refusait de quitter son appartement, tandis que les agents Gillis et De Grandpré ont emmené en lieu sûr une femme d'un autre logement, qui refusait aussi de sortir. Les trois agents ont ensuite poursuivi leurs recherches aux étages inférieurs.

Cameron Robert Gouck, M.B.

Niagara Falls (Ontario)

Keegan Herries, M.B.

Welland (Ontario)

Le 2 juillet 2017, Cameron Gouck et Keegan Herries, âgé de 10 ans, ont sauvé un homme de la noyade dans la rivière Welland, à Chippawa, en Ontario. Tandis qu'ils étaient sur le quai, ils ont entendu des appels à l'aide. M. Herries a immédiatement sauté dans les eaux très vives et nagé jusqu'à l'homme en détresse, qui se trouvait à neuf mètres du quai. La victime paniquée s'est accrochée à M. Herries, les entraînant tous les deux sous l'eau. M. Gouck s'est rapidement jeté à l'eau pour nager vers eux. Il a persuadé la victime de lâcher le garçon et de s'agripper à lui. Ensemble, ils ont ramené l'homme sur le quai.

Hayley Hesseln, M.B.

Saskatoon (Saskatchewan)

Le 4 février 2018, Hayley Hesseln est venue à la rescousse d'une femme tombée dans les eaux glaciales de la rivière Saskatchewan Sud à Saskatoon, en Saskatchewan. Mme Hesseln a entendu des cris venant de la rivière et a vu la victime accrochée à une bande de glace, à six mètres de la rive. Après avoir saisi deux branches de cinq pieds se trouvant sur le sol, Mme Hesseln s'est couchée sur le ventre et s'est avancée sur la glace pour sortir la victime de l'eau à l'aide des branches. Une fois revenue à la rive, elle a enveloppé la victime de son manteau d'hiver et s'est précipitée vers une route à proximité pour chercher de l'aide auprès d'automobilistes.

Rémi Lesage, M.B.

David Pronovost, M.B.

Portneuf (Québec)

Le 26 novembre 2016, Rémi Lesage et David Pronovost ont sauvé un ami qui était tombé dans les eaux glacées du lac William, près de Saint-Raymond, au Québec. Malgré le temps très froid, M. Lesage s'est lancé à l'eau jusqu'à la taille pour tenter de ramener la victime à la rive avec soin. En raison du poids de leurs vêtements détrempés et des blessures de son ami, il n'a pu le ramener à la terre ferme avant que M. Pronovost ne les trouve une demi-heure plus tard. Lorsqu'ils ont pu regagner la rive, M. Lesage est parti chercher de l'aide mais il s'est effondré, en état d'hypothermie. M. Pronovost est resté sur place pour tenir la victime au chaud pendant deux heures jusqu'à ce que les services d'urgence puissent se rendre à cet endroit isolé.

Andrew Cartwright, M.B.

Banff (Alberta)

Hussam Mohamed Meshmesha, M.B. (à titre posthume)

Calgary (Alberta)

Mohamed Rashed Shaban, M.B.

Toronto (Ontario)

Le 8 avril 2006, Hussam Meshmesha a perdu la vie à l'âge de 36 ans en sauvant son fils de la noyade, dans la rivière Bow, en Alberta. L'enfant s'était aventuré sur la glace qui a soudainement cédé sous son poids. Accourus pour l'aider, M. Meshmesha et son ami, Mohamed Shaban, ont subi le même sort et sont tombés à l'eau. Après avoir rejoint son fils, M. Meshmesha l'a confié à M. Shaban, qui avait réussi à sortir de l'eau. Témoin de la scène, M. Cartwright est allé au secours de M. Meshmesha en rampant sur la mince surface qui s'est brisée à nouveau, le précipitant à l'eau lui aussi. Grâce à l'assistance de personnes qui se trouvaient sur les lieux, les deux hommes ont été sortis de l'eau, mais M. Meshmesha n'a pu être ranimé.

Barry Parks, M.B. (décédé)

Almonte (Ontario)

Le 5 octobre 2013, Barry Parks a secouru trois personnes d'une voiture en flammes près d'Almonte, en Ontario. M. Parks s'est approché du véhicule immobilisé dans le fossé et a tenté en vain d'ouvrir la porte du côté du conducteur. Il s'est alors dirigé de l'autre côté et a déplacé le siège pour permettre au passager coincé sur la banquette arrière de sortir. Il a ensuite extirpé le deuxième passager de l'auto. Finalement, il s'est penché vers la conductrice et l'a tirée hors du véhicule tandis que l'intérieur de la voiture commençait à être totalement envahi par les flammes.

Chelsi Sabbe, M.B.

Prince George (Colombie-Britannique)

Le 15 août 2017, Chelsi Sabbe est intervenue pour contrer une tentative d'enlèvement à Prince George, en Colombie-Britannique. Mme Sabbe se trouvait dans un parc avoisinant avec les enfants de sa garderie lorsqu'elle a remarqué un homme qui s'approchait de deux enfants dans le terrain de jeu. Le suspect a saisi l'un des enfants et a tenté de s'enfuir, mais Mme Sabbe a réussi à le plaquer contre le sol. Elle a alors repris l'enfant, est retournée au parc en courant et a demandé aux autres enfants de grimper au sommet de la structure de jeu. Le suspect est revenu et Mme Sabbe a réussi à le faire tomber et à l'immobiliser par le cou tandis que les enfants se réfugiaient dans la maison d'un voisin. Le suspect s'est enfui, mais a ensuite été arrêté par la police.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Taras Bahriy

Toronto (Ontario)

Taras Bahriy a consacré plus de 18 ans au Congrès des Ukrainiens Canadiens, où il a joué un rôle déterminant grâce à sa participation à des activités et évènements d'envergure provinciale et nationale et à son travail d'organisation. Il est aussi membre du conseil d'administration du fonds international Ivan Franko.

Jasdeep Singh Bajwa

Kanata (Ontario)

Depuis plus de 15 ans, Jasdeep Bajwa s'implique auprès de la Société sikh d'Ottawa comme collecteur de fonds, membre du conseil d'administration et organisateur. Il est devenu un modèle pour les jeunes et est considéré comme un chef de file exceptionnel de sa communauté.

Rene James Camsell

Behchoko (Territoires du Nord-Ouest)

Rene Camsell est le capitaine de l'équipe de recherche et de sauvetage qui est souvent appelée en renfort par le détachement de Behchoko de la GRC dans le cas de personnes portées disparues, de voyageurs égarés ou de chasseurs manquant à l'appel. Il est aussi le chef du service de pompiers volontaires et est actif au sein de la communauté depuis plus de 30 ans.

Heather Culbert

Calgary (Alberta)

Heather Culbert a passé plus d'une décennie à mettre son expertise organisationnelle et ses capacités de leadership au service de sa communauté et de sa province. Centraide, la Fondation albertaine contre le cancer et l'Institut de technologie du Sud de l'Alberta ne sont que quelque?uns des organismes caritatifs qui ont bénéficié de son implication.

Ginette Francine Dallaire

Hearst (Ontario)

Ginette Dallaire est bénévole au sein de sa communauté depuis plus de 25 ans. Elle a piloté diverses initiatives de financement liées aux secteurs de la santé et des arts et de la culture, notamment le Conseil des Arts de Hearst et la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame.

Doreen L. Field

Ramara (Ontario)

Doreen Field a commencé à faire du bénévolat dans les années 1940, cueillant alors des gousses d'asclépiade qui étaient utilisées pour rembourrer les gilets de sauvetage des soldats durant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis ce temps, elle se voue à de multiples organismes, dont le club de ski Mansfield, Helping Hands Orillia et la formation Orillia Ukulele Group.

Amanda Fritz

Montréal (Québec)

Par son travail au musée McCord et à la Bibliothèque des jeunes de Montréal, Amanda Fritz a permis aux enfants de secteurs insuffisamment desservis d'avoir accès gratuitement à des programmes offerts dans des musées et bibliothèques. De plus, en tant que membre de l'Association des professionnels en philanthropie, elle encourage les particuliers et les sociétés à pratiquer une philanthropie éthique.

Joseph Goudie

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Depuis plus de 40 ans, Joe Goudie cherche à préserver le patrimoine local et à jeter des ponts entre les Autochtones et les non-Autochtones, notamment en tant que fondateur de la Labrador Heritage Society et ancien président de la Labrador Métis Association.

Peter Leslie Marshall Hotston

Squamish (Colombie-Britannique)

Durant presque 15 ans, Peter Hotston a géré le triathlon de Squamish en appui à la Bob Macintosh Memorial Scholarship Foundation. Grâce à son leadership constant, le triathlon de Squamish a été reconnu par Tri-BC et l'ensemble de la communauté triathlonienne comme l'un des meilleurs triathlons de la Colombie-Britannique.

Armel Lanteigne

Bas-Caraquet (Nouveau-Brunswick)

Depuis sa retraite des Forces armées canadiennes en 2003, Armel Lanteigne donne de son temps à sa communauté par l'entremise de l'organisme Échec au crime Nouveau-Brunswick et de la Légion royale canadienne. De plus, il a fait construire dans sa région six monuments en l'honneur de ceux et celles qui sont décédés au combat et il siège au comité supervisant la restauration de l'église de Bas-Caraquet.

Eleanor Sabourin

Gatineau (Québec)

Eleanor Sabourin est une bénévole engagée dans sa communauté. Elle a donné de son temps à la Banque alimentaire d'Ottawa, au Centre Michaëlle Jean pour l'engagement mondial et communautaire et au centre de bénévolat du Collège Algonquin. Elle a appris l'espagnol et a été traductrice au Honduras pour une clinique médicale et dentaire, et elle a enseigné l'anglais en République dominicaine et aux Fidji.

FICHE D'INFORMATION SUR LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos des décorations pour actes de bravoure

Créées en 1972, les décorations pour actes de bravoure rendent hommage aux personnes qui risquent leur vie au mépris de leur propre instinct de survie pour tenter de sauver un être cher ou un pur étranger en péril. Les trois décorations reflètent le niveau de risque encouru par les récipiendaires : la Croix de la vaillance reconnaît les actes de courage vraiment remarquables accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses; l'Étoile du courage, des actes de courage remarquables accomplis dans des circonstances très périlleuses; et la Médaille de la bravoure, des actes de courage accomplis dans des circonstances dangereuses. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez bravoure.gg.ca.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

