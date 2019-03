Delticom AG/123pneus.fr: les clients achetant leurs pneus en ligne ne doivent pas faire une croix sur un montage professionnel





L'arrivée du printemps signifie, pour beaucoup d'automobilistes, qu'il est temps de changer leurs pneus pour des pneus d'été. Si, lors d'une révision du véhicule, il s'avère toutefois que ceux-ci ont fait leur temps, qu'ils présentent des rainures usées, voire des dommages visibles tels que des fissures ou des bosses, il devient alors urgent de se doter d'un nouveau jeu de pneus. Même si la profondeur résiduelle des rainures est fixée à un minimum légal de 1,6 millimètres, les experts recommandent des valeurs bien supérieures ? en effet, dès trois millimètres, il est recommandé d'équiper le véhicule de nouveaux pneus d'été. Par ailleurs, indépendamment de leur kilométrage effectif, on estime que les pneus, après huit à dix ans d'utilisation, ont fait leur temps. La raison à cela : le caoutchouc s'endurcit, alors que les caractéristiques de conduite et le degré d'adhérence sur la route, eux, se détériorent.

Cependant, l'achat de quatre nouveaux pneus représente, bien évidemment, un investissement non négligeable ? il n'est pas rare d'avoir à débourser, pour cela, entre 300 et 400 Euros dans des garages agréés. Quiconque souhaite, dans cette situation, réaliser des économies doit ainsi réfléchir à des alternatives : toujours plus de clients se tournent, pour l'achat de pneus, vers des boutiques en ligne telles que 123pneus.fr ? au cours des dernières années, la part de marché des pneus vendus en ligne n'a ainsi cessé de croître. Les avantages liés à ce type de solutions sont manifestes : les clients peuvent en effet choisir librement, sur 123pneus.fr, parmi une large gamme de produits comprenant l'ensemble des marques et modèles disponibles sur le marché, et n'ont donc plus à se limiter aux partenaires exclusifs de leur concessionnaire ou atelier. L'éventail de produits proposés sur 123pneus.fr s'étend ainsi des pneus de qualité, mais abordables, jusqu'aux pneus haut de gamme ? proposés toutefois à des prix tout à fait attractifs.

Quoi qu'il en soit : « De nombreux clients restent jusqu'à présent encore perplexes quant à l'idée d'acheter des pneus en ligne, car ils voient un certain nombre d'obstacles à leur prise de décision, là où il n'en existe, en fait, aucun », résume Maren Höfler, de 123pneus.fr. L'une des raisons à cela : pour beaucoup, ce qui se passe après l'achat reste peu clair ? après tout, il reste encore quelques étapes avant que les pneus ne soient effectivement montés sur le véhicule. Les acheteurs en ligne doivent-ils donc s'improviser eux-mêmes mécaniciens automobiles ? Höfler se veut rassurante : « Il n'y a, pour autant, aucune raison de s'inquiéter ici, nous savons pertinemment que très peu de clients disposent de l'équipement nécessaire, dans leurs garages, pour monter leurs pneus sur les jantes de leurs véhicules. Tout le monde n'estime pas non plus, et à juste titre, être capable de procéder à un simple changement de roues. » 123pneus.fr mise ainsi sur la collaboration avec un réseau dense de partenaires de services ? des ateliers situés à proximité, susceptibles d'être sélectionnés, gratuitement et directement pendant la procédure de commande, comme destinataires de la livraison afin de procéder au montage professionnel des nouveaux pneus. Ainsi, 123pneus.fr coopère avec pas moins de 6 000 partenaires de services à travers le pays. « De cette manière, les automobilistes peuvent profiter des performances exceptionnelles du commerce en ligne, comme de l'éventail personnalisé de services hors ligne proposé par nos partenaires régionaux », déclare Höfler. Sur 123pneus.fr, même la procédure de sélection du pneu adapté au véhicule du client fonctionne très simplement : en indiquant un certain nombre d'informations figurant sur la carte grise, seuls les produits homologués pour le véhicule concerné apparaîtront parmi les résultats de recherche dans notre boutique, et pourront être sélectionnés par le client. « Chez nous, rien ne s'oppose ainsi au fait que confort et sécurité riment avec un budget respecté », conclut Höfler.

La boutique 123pneus.fr :

Sur 123pneus.fr, les intéressés peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus et plus de 25.000 modèles de pneus, y compris les vainqueurs de test récents. Les pneus pour automobiles, motos, camions, véhicules utilitaires et bus font également partie de la gamme de produits, de même que les roues complètes, les jantes et les pièces de rechange et accessoires. Détail particulièrement pratique: les nouveaux pneus sont rapidement et gratuitement* livrés à n'importe quelle adresse souhaitée. Lors de leurs achats de pneus en ligne, les clients peuvent confortablement choisir parmi plus de 6 000 partenaires spécialisés dans le montage de pneus à travers tout le pays qui monteront de nouveaux pneus avec professionnalisme. Parmi ces garages partenaires, nombreux sont ceux qui proposent d'autres services autour des pneus.

* à partir de 2 pneus.

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 10:40 et diffusé par :