OK Google, je veux parler à Desjardins!





Desjardins est maintenant accessible sur l'Assistant Google

LÉVIS, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres et clients Desjardins utilisateurs d'appareils propulsés par l'Assistant Google peuvent désormais obtenir leurs données transactionnelles récentes et les soldes de leurs comptes par une simple commande vocale, en français ou en anglais. Une nouvelle façon pour eux d'obtenir rapidement une information fiable, où qu'ils soient et au moment qui leur convient.

En lançant l'Assistant Google et en fournissant un mot de passe de quatre chiffres qui assurera une interaction sécurisée, l'utilisateur pourra obtenir le solde de son compte courant ou de sa carte de crédit ainsi que les dernières opérations effectuées pour chacun de ces comptes. « Nous sommes heureux d'être parmi les premières institutions financières au pays à offrir des fonctionnalités aussi évoluées pour l'utilisation d'un assistant vocal, mentionne Guy Cormier, président et chef de la direction. Cette solution bonifie les modes d'interaction offerts à nos membres et clients pour interagir avec nous, et constitue une nouvelle étape concrète du virage numérique de Desjardins. »

Ce service est disponible dès maintenant à partir d'un appareil propulsé par l'Assistant Google. « Jusqu'à maintenant, on interagissait généralement avec nos appareils par l'intermédiaire d'un clavier. Nous sommes très fiers de cette évolution et du travail accompli par nos équipes, sur lequel nous pourrons construire toute une gamme de nouveaux services dans le futur », explique Guy Cormier.

Avec cette nouveauté, Desjardins continue d'adapter son offre pour laisser ses membres utiliser ses services de la façon qui leur convient, sur le canal et au moment de leur choix, lors des grands événements de leur vie comme dans leurs interactions quotidiennes.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,5 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

