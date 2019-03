Des actions concertées pour une meilleure utilisation et une gestion efficace de l'eau potable





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale de l'eau, le gouvernement du Québec est heureux de procéder au lancement de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025. Cette initiative vise à améliorer le bilan des municipalités du Québec à l'égard de la distribution et de la consommation de l'eau potable.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie en présence du président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers; du 2e vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), M. Daniel Côté; de la présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec et membre du conseil exécutif de la Ville de Québec, Mme Suzanne Verreault; de la conseillère associée aux infrastructures, à l'eau et à la condition féminine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Suzie Miron; et du président-directeur général de Réseau Environnement, M. Jean Lacroix.

En plus de définir les nouvelles orientations en matière de saine gestion de l'eau, la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 contient une série de mesures et d'objectifs adaptés selon les caractéristiques de chaque municipalité qui dispose d'un réseau de distribution d'eau potable. Une attention particulière sera portée pour soutenir et outiller les petites municipalités par des tournées régionales de formation, par des webinaires et par un accompagnement accru offert par l'équipe de soutien technique de la Stratégie.

La Stratégie prévoit également la mise en place d'actions pour favoriser l'économie d'eau par les consommateurs. Cette démarche collective résulte de la vision et des efforts conjoints du gouvernement du Québec et de ses partenaires.

« Aujourd'hui, notre gouvernement confirme l'importance qu'il accorde à la préservation de la plus grande ressource naturelle du Québec. Nous pouvons être fiers du travail accompli jusqu'à maintenant par les municipalités. Nous entreprendrons les actions nécessaires afin d'assurer une utilisation responsable de l'eau potable et de garantir la pérennité des services d'eau aux citoyens d'aujourd'hui et de demain. La protection de cette richesse collective est l'affaire de tous. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je tiens à féliciter la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour la sensibilité et l'ouverture dont elle fait preuve envers les municipalités de plus petite taille, en les appuyant dans la réfection et le maintien de leur réseau de distribution d'eau potable. C'est une condition essentielle pour que la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 soit un succès. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte?Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Les travaux et les investissements des municipalités ont permis d'atteindre et de dépasser des cibles ambitieuses. L'accès à l'eau potable pour nos communautés et sa préservation ne peuvent qu'être au sommet des priorités des gouvernements de proximité. »

Alexandre Cusson, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Drummondville

« La Ville de Québec déploie des efforts considérables pour assurer un usage responsable de l'eau potable en investissant dans la réfection des infrastructures, en menant des activités de détection des fuites, en installant des compteurs d'eau dans certains commerces et industries ou encore, en sensibilisant sa population. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers d'être associés à cette Stratégie, une démarche gouvernementale dont nous partageons les objectifs. »

Régis Labeaume, maire de Québec

« C'est avec plaisir que j'appuie le renouvellement de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, dont la Ville de Montréal a grandement bénéficié au cours des dernières années. Depuis le lancement de cette première phase, la Ville a fait des avancées majeures dans la gestion de ses réseaux et travaille sans relâche pour diminuer ses pertes d'eau potable. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Réseau Environnement se réjouit du lancement de la présente Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, un projet porteur pour le Québec auquel nos membres et nos partenaires ont largement contribué. Nos recommandations ont donné corps à cette ambitieuse feuille de route que le gouvernement veut tenir pour la période 2019?2025. Nous ne pouvons que souligner son engagement à améliorer la gestion de notre eau et à lui rendre sa valeur, pour le bien des générations présentes et futures. »

Jean Lacroix, président-directeur général de Réseau Environnement

Les trois objectifs pour la période 2019-2025 sont, pour l'ensemble du Québec :

de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée par personne, par rapport à 2015;



d'atteindre un niveau de fuites modéré dans les conduites;



d'assurer la pérennité des services d'eau potable en réalisant les investissements nécessaires au maintien des infrastructures et en éliminant graduellement les déficits d'entretien, lorsqu'ils existent.

L'objectif en lien avec la consommation résidentielle vise l'atteinte d'une consommation égale ou inférieure à la moyenne ontarienne (201 litres par personne, par jour) ou canadienne (235 litres par personne, par jour).

La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

