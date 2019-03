Fondaction accompagne une imprimerie novatrice afin d'en accélérer la croissance





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce un investissement de 500?000 $ dans l'entreprise imprimerie BBM-Lanctôt, anciennement Imprimerie BBM. Cet investissement a notamment permis la fusion de BBM et de Lanctôt, deux imprimeurs québécois, afin de consolider leur positionnement dans le marché et d'assurer la poursuite de leur croissance.

L'imprimerie se spécialise dans l'impression traditionnelle offset et numérique en plus d'offrir des services de finition tels que reliure, laminage et estampage.

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

«?L'acquisition stratégique de Lanctôt n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accompagnement de Fondaction dont nous partageons la vision d'un développement durable. Cela nous permet de poursuivre le projet familial et éventuellement nous assurer une relève québécoise?», explique Christian Boisvert, président d'Imprimerie BBM-Lanctôt.

Un imprimeur écoresponsable

L'entreprise est certifiée et membre de l'organisation Forest Stewardship Council (FSC) ainsi que la Rainforest Alliance pour une gestion forestière responsable. Ces certifications protègent les écosystèmes forestiers et contribuent à la lutte contre les changements climatiques.

L'entreprise utilise aussi un procédé novateur afin de réduire la quantité d'encre utilisée à chaque impression renforçant ainsi ses pratiques écoresponsables.

«?Permettre à une entreprise familiale de petite taille de grandir et ainsi assurer sa pérennité, fait partie de la mission de Fondaction?» explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe de l'investissement de Fondaction. «?L'association avec cette imprimerie écoresponsable contribue à lutter contre les changements climatiques tout en permettant à l'entreprise de continuer son expansion?», conclut-elle.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

