Chantier Davie Canada accueille favorablement le budget fédéral 2019

QUÉBEC, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada salue la décision du premier ministre Justin Trudeau et du ministre des Transports Marc Garneau de construire trois nouveaux traversiers pour l'Est du Canada, tel qu'annoncé dans le budget fédéral de 2019.

Les trois liaisons desservant le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse jouent un rôle essentiel dans le rapprochement des gens, des biens et des services entre les provinces.

« L'engagement du gouvernement à construire ces nouveaux traversiers est un grand pas dans la bonne direction », a applaudi James Davies, président de Chantier Davie Canada.

« Nous remercions le premier ministre de son engagement à construire trois nouveaux navires. Cela procurera à Davie, le chantier naval le plus important, le plus expérimenté et ayant la plus grande capacité de production au Canada, non seulement l'occasion de rappeler un grand nombre des 1 300 constructeurs de navires qualifiés qui ont été mis à pied temporairement, mais sera également une étape majeure dans le développement d'une gamme de produits exportables pour le marché en plein essor de la construction de navires à passagers. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs de Davie, leurs familles et nos 996 fournisseurs à travers le Canada qui, j'en suis certain, vont tous célébrer aujourd'hui. »

« Merci au maire de Lévis, au maire de Québec, à l'Assemblée nationale du Québec, au premier ministre Legault, aux 24 sénateurs du Québec, au ministre Duclos, au député Lightbound, ainsi qu'à la CSN de s'être unis et de soutenir le rôle important que Davie continuera de jouer pour renouveler la flotte fédérale, tant sur le plan des traversiers, que pour les navires de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne. »

À propos de Davie

Davie et Federal Fleet Services font partie du groupe Inocea. Alors que Davie se concentre sur la construction de navires, Federal Fleet s'assure de l'obtention de contrats et de la location des navires. Davie est le plus grand chantier naval et le plus expérimenté du Canada. Il est aussi celui qui dispose de la plus grande capacité de production, c'est-à-dire 50 % de la capacité totale du pays. Au cours des cinq dernières années, Davie a généré plus de 2 milliards de dollars en retombées économiques au Canada et employait jusqu'à tout récemment, directement et indirectement, plus de 3 000 Canadiens, dont plus de 1 400 travaillant au chantier de Lévis, au Québec. Depuis plus d'un siècle, Davie s'occupe de la construction navale et de la réparation de navires au Canada pour chaque classe de bâtiment naval majeur. Aujourd'hui, Davie est un chef de file dans le domaine du déglaçage, du GNL et de la technologie de positionnement dynamique, ainsi que de la construction de navires militaires et d'autres navires essentiels. Davie est certifié ISO 9001:2015 en assurance qualité ainsi que ISO 14001:2015 en gestion environnementale. Le premier navire ravitailleur construit par Davie, l'Astérix, a été le premier navire militaire à joindre les rangs de l'Alliance verte, le plus important programme volontaire de certification environnementale pour l'industrie maritime en Amérique du Nord.



