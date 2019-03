Déclaration de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau





OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Tout le monde devrait avoir accès à une alimentation fiable en eau potable saine et propre. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, nous réfléchissons aux progrès réalisés en vue d'atteindre cet objectif, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, et nous reconnaissons le travail important qui reste à accomplir.

En 2015, notre gouvernement s'est engagé à lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021. En partenariat avec les Premières Nations, nous avons engagé plus de 2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations partout au pays.

Depuis, nous avons fait des progrès : 81 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés et des centaines de projets relatifs à l'eau et aux eaux usées ont été réalisés ou sont en cours.

Il n'y a pas deux communautés qui ont les mêmes besoins et, bien que certaines solutions soient relativement simples, d'autres nécessitent des plans d'action pluriannuels et comportant plusieurs étapes. Qu'il s'agisse de la planification, de la conception et de la construction d'une nouvelle infrastructure, de la détermination d'une source d'eau de remplacement ou de la formation spécialisée des opérateurs et du personnel d'entretien des systèmes d'eau, les solutions doivent être durables et adaptées aux besoins particuliers de la communauté desservie.

Ces progrès se poursuivent chaque jour et des travaux sont en cours pour lever chacun des 59 autres avis à long terme actuellement en vigueur. En travaillant de concert avec nos partenaires des Premières Nations, nous sommes sur la bonne voie pour éliminer tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

En cette Journée mondiale de l'eau, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur les travaux réalisés et à suivre les progrès de notre engagement à http://www.canada.ca/eau-dans-reserves. »

