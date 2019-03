Appel à projets d'art public destiné aux artistes hurons-wendat





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Musée de la civilisation, en collaboration avec le Conseil de la Nation huronne-wendat de Wendake, lancent un appel de projets aux artistes de la Nation huronne-wendat pour la réalisation d'une oeuvre originale permanente qui sera installée dans le Grand Hall du Musée de la civilisation à Québec. Dans le cadre de son trentième anniversaire, en octobre dernier, le Musée a annoncé son souhait de concrétiser le lien d'amitié qui le lie à la Nation huronne-wendat en offrant à l'un de ses artistes l'occasion d'y installer une oeuvre d'art pérenne.

Citations

« Au sein de notre programmation, la culture autochtone a toujours occupé et occupe toujours une place de choix. L'exposition de référence C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du 21e siècle reflète notamment cette préoccupation par le concept et les contenus élaborés, après une vaste consultation auprès de chaque nation présente sur le territoire québécois. Notre lien avec la Nation huronne-wendat est particulier et très étroit, puisque le Musée est localisé dans l'aire culturelle de celle-ci. L'oeuvre d'art viendra cristalliser notre relation d'amitié et de respect, posant un regard actuel sur le « vivre ensemble », le dialogue interculturel et toutes les possibilités que cela peut ouvrir. » Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation à Québec

« Le Conseil des arts et des lettres est heureux de collaborer avec le Musée de la civilisation et le Conseil de la Nation huronne-wendat pour cet appel à projets qui incarne à la fois sa volonté de développer des partenariats porteurs pour soutenir la création, et celle de rapprocher les communautés par l'art. En effet, l'oeuvre permanente qui sera installée au Musée permettra à tous les visiteurs de s'imprégner de la grande richesse de la Nation huronne-wendat. » Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« La Nation huronne-wendat est particulièrement heureuse de pouvoir s'associer à un tel projet. Cette oeuvre d'art installée dans le hall du Musée et visible en tout temps pour ses visiteurs, permettra de rappeler la relation respectueuse, fraternelle et proverbiale entretenue entre la Ville de Québec et Wendake depuis plus de 400 ans sur le Nionwentsïo. ». Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

L'appel à projets

Cet appel à projets s'adresse aux artistes en arts visuels de la Nation huronne-wendat qui souhaitent créer une oeuvre originale permanente. Le montant maximal accordé à l'artiste sélectionné sera de 50 000 $, grâce à l'apport financier des trois partenaires.

La date limite pour soumettre un projet est le 15 mai 2019. L'oeuvre devra être installée en février 2020.

Les détails relatifs à la soumission d'un projet sont disponibles sur le site web du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Pour obtenir plus de précisions sur l'appel de projets et les conditions de réalisation de l'oeuvre, les artistes peuvent contacter Marianne Thibeault, chargée de programme au CALQ, au 1 800 608-3350.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos du Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation est un musée de société où chacun trouve sa place et où toutes les thématiques sont abordées sous l'angle humain. Depuis 30 ans, son offre culturelle, par sa diversité, son abondance et sa qualité, a marqué l'imaginaire des Québécois et des visiteurs de partout à travers le monde. La multiplicité de ses moyens de diffusion continue de surprendre.

À propos du Conseil de la Nation huronne-wendat

Le Conseil de la Nation huronne?wendat est l'organisme de gouvernance de la Nation huronne?wendat. Sa mission générale consiste a? protéger et a? mettre en valeur les droits fondamentaux de la Nation et de ses membres, en plus de développer, notamment a? Wendake mais aussi sur le Nionwentsïo, un milieu de vie sain, sécuritaire, respectueux de l'environnement tant sur les plans culturels qu'économiques.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :