Budget du Québec : Mesures supportant l'exploration minière responsable





ROUYN-NORANDA, Québec, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) appuie les intentions du gouvernement favorisant le développement de l'exploration minière responsable, par la mise en place d'une allocation visant l'implantation et le maintien d'une certification en développement durable. Les défis de l'exploration sont nombreux, variés et impliquent de nombreuses parties prenantes ainsi que de multiples contraintes, en particulier l'accès au territoire.



« La mise en place d'une certification en exploration minière se veut une valeur ajoutée au développement de nos entreprises. L'application et la bonification des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques, sont des incontournables afin d'assurer la réussite d'un projet. Les données recueillies, lors du processus de certification, seront présentées lors des étapes d'information, répondront aux exigences des investisseurs et partenaires des projets en matière de pratiques responsables » a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

Les principales mesures annoncées dans ce budget concernant les travaux d'exploration minière :

Allocation visant l'implantation et le maintien d'une certification en développement durable;

Construction de nouvelles infrastructures multiusagers pour accéder aux ressources éloignées sur le territoire du Plan Nord;

Stimuler l'innovation, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle;

Développer la formation de la main-d'oeuvre en milieu nordique;

Élargir la portée du fonds Capital Ressources naturelles et Énergie aux projets liés au secteur minier, mais également aux énergies vertes et la transition énergétique.

Nous sommes favorables à l'approche du gouvernement concernant l'accès au territoire, particulièrement sur celui du Plan Nord. Les chemins d'accès multi ressources sont essentiels pour améliorer les connaissances géoscientifiques de ce vaste territoire et en conséquence, l'amélioration du taux de découvertes au Québec.

La formation de la main-d'oeuvre en milieu nordique se veut également importante dans le contexte où plus de la moitié des investissements en exploration minière est réalisée dans ce territoire. Une main-d'oeuvre spécialisée et formée aux nouvelles technologies est nécessaire au développement de notre secteur d'activité et à sa contribution au développement des régions ressources.

« Les mesures annoncées lors du budget supporteront nos PME d'exploration dans leurs démarches. L'utilisation de l'intelligence artificielle et le recours aux énergies vertes favoriseront l'efficacité des recherches des explorateurs visant la découverte de nouveaux gisements. En mettant en valeur les minéraux stratégiques du sous-sol québécois, ils pourront ainsi contribuer en assurant un approvisionnement de qualité à la transition énergétique » a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants oeuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise à Montréal les 23 et 24 octobre 2019.

