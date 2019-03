Gestion financière Cape Cove recrute encore deux chefs de l'industrie dans le cadre de son expansion rapide d'un bout à l'autre du Canada





À l'heure où Gestion financière Cape Cove consolide sa position parmi les plus importants courtiers canadiens sur le marché dispensé, elle annonce fièrement l'ajout de deux nouveaux membres à son équipe de l'Ouest.

Rick Couronne se joint à Cape Cove à titre de vice-président, développement des affaires, pour l'Ouest canadien. Durant son mandat dans les marchés publics, Rick a réussi à recueillir plus de 100 millions de dollars.

Rick permettra à Cape Cove de profiter d'une expérience de trois décennies sur les marchés financiers, dans les secteurs privés et publics. Avant de se joindre à Cape Cove, il a occupé différents postes de haute direction, incluant celui de président-directeur général chez un autre courtier sur le marché dispensé.

Rick a aussi été négociateur en chef pour la succursale canadienne d'une importante firme de courtage en placements de Wall Street, pour laquelle il négociait des actions, des obligations et des marchandises. Il a également occupé les postes de vice-président de la syndication, de courtier en valeurs mobilières, de vice-président, négociations et de directeur commercial pour une firme de courtage spécialisée de Toronto. Grâce à son expertise en matière de réseautage mondial et d'alliances stratégiques, Rich bénéficie d'une vaste perspective de l'industrie de l'investissement.

Nous sommes aussi très heureux d'accueillir parmi nous Larisa Wells, qui occupera le poste de vice-présidente. Après un doctorat en économie mathématique, Larisa a travaillé en étroite collaboration avec un large réseau de directeurs commerciaux et de gestionnaires de portefeuilles afin de repérer les occasions uniques et les stratégies d'investissement susceptibles d'aider les investisseurs dans ce secteur privé et alternatif à la fois lucratif et en croissance rapide. Larisa se consacre principalement aux propriétaires d'entreprises et aux professionnels de la santé qui cherchent à gérer leur patrimoine au moyen d'investissements fiscalement avantageux conçus pour offrir un complément aux marchés publics et, dans de nombreux cas, des rentrées de fonds stables combinées à un potentiel de croissance.

Outre leurs fonctions au sein de la haute direction, Larisa et Rick continueront à exercer leur rôle de représentants de courtier sur le marché dispensé.

Robert Audet, président et chef de la direction de Cape Cove, déclare : « Nous sommes ravis d'attirer dans l'équipe Cape Cove les plus grands talents de partout au Canada. Nous comptons maintenant parmi nous deux personnes d'un talent exceptionnel. Sans oublier l'arrivée d'un autre leader canadien sur les marchés dispensés, Marvin Nickel, que nous annoncions la semaine dernière. Dans notre expansion rapide, nous sommes vraiment très heureux d'éveiller l'intérêt des meilleurs éléments au pays. Des gens qui comprennent que nous sommes en train de créer quelque chose de différent, une approche centrée sur le client, où la valeur est au coeur même de notre activité. »

À propos de Cape Cove

Issue du marché des changes, Cape Cove est une firme émergente de gestion de portefeuille qui, depuis 2016, offre des solutions, traditionnelles et autres, en matière d'investissement. Cape Cove continue d'étendre sa gamme de services grâce à l'ajout d'une équipe chevronnée de courtiers sur le marché dispensé et en fonds communs de placement à son équipe de représentants-conseil de la division de la gestion de portefeuille. Ces divisions complémentaires créent une firme unique et dynamique qui met au service de ses clients sa culture pluridisciplinaire. Les membres de l'équipe croient fermement en la force que constitue leur vaste expérience pour maximiser le rendement des placements de leurs clients, tout en atténuant leur volatilité et en diminuant les risques qui y sont associés.

