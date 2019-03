Imaginons L'ESPACE - L'Édifice Centennial doit être repensé





BEACONSFIELD, QC, le 22 mars 2019 /CNW/ - La deuxième étape de la consultation citoyenne Imaginons L'ESPACE pour revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading a été un vif succès. Environ 50 citoyens ont activement participé au premier de quatre ateliers créatifs. L'atelier s'est avéré très fructueux quant à la qualité et la diversité des échanges constructifs et aux constats établis sur l'avenir de l'Édifice Centennial.

« La participation citoyenne importante et la richesse des suggestions ont permis d'établir de nombreux points de consensus qui seront grandement utiles aux membres du comité d'orientation pour formuler des recommandations au Conseil », note le président du comité Imaginons L'ESPACE, le conseiller municipal Robert Mercuri.

Dans le cadre de la soirée Diagnostic précédente tenue le 20 février dernier, les participants avaient identifié les grands enjeux pour le parc et l'édifice Centennial, la bibliothèque et la propriété Lord Reading dans le but de développer une vision globale pour ces sites.

Au premier atelier créatif du 13 mars, dix groupes de travail ont été formés. Chaque groupe échangeait sur huit aspects de l'Édifice Centennial à partir des constats établis lors de la soirée Diagnostic.

Les participants ont convenu que l'Édifice Centennial ne répond plus aux normes d'utilisation courantes; sa cuisine au sous-sol a été depuis longtemps condamnée par le Service d'incendie, l'état de l'édifice nécessite des investissements majeurs, et l'espace y est restreint pour les activités culturelles. Seulement neuf associations l'utilisent sur une base régulière.

Les participants ont également reconnu l'attachement au caractère historique du lieu et à la vue ainsi que l'importance d'en maintenir les éléments architecturaux. Il a aussi été question du manque d'espace et des fonctionnalités, du caractère désuet et peu accessible de l'immeuble tout comme le désir d'avoir un bâtiment spacieux et fonctionnel ainsi que des installations écologiques et durables. Il a également été proposé d'y bonifier les services et activités (café, commodités, cuisine, location de salles, etc.), et de créer un lieu permettant de profiter du parc et de sa vue en tout temps. Enfin, les échanges ont porté sur la pertinence de rénover l'édifice actuel ou d'en construire un nouveau.

Depuis le début du processus de consultation, de nombreuses suggestions ont également été soumises par courriel pour aider la réflexion des membres du comité d'orientation composé de neuf citoyens aux expertises et expériences complémentaires, et des élus Robert Mercuri et Karen Messier.

« Tous les échanges ont porté sur des solutions et des projets qui allient la culture, le loisir et la nature dans un esprit d'ouverture, de collaboration et de respect, à l'image de la communauté de Beaconsfield. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé si généreusement », conclut Robert Mercuri.

Le prochain atelier au sujet d'un centre multifonctionnel aura lieu le 3 avril prochain à l'Annexe Herb Linder; tous les citoyens y sont bienvenus. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site web beaconsfield.ca ou envoyer un courriel à imagine@beaconsfield.ca.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 09:23 et diffusé par :