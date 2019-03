Lachine invite ses citoyens à relever le Défi Santé!





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine convie les citoyens à relever le Défi Santé, un événement qui fait la promotion des saines habitudes de vie au Québec, du 1er au 30 avril. On peut s'inscrire dès maintenant à defisante.ca.

Des activités à profusion à Lachine

L'arrondissement de Lachine s'est engagé à soutenir les jeunes et les familles qui relèvent le Défi Santé en faisant connaître et en rendant plus accessibles ses infrastructures, ses équipements et ses services de sports et de loisirs. « Durant le mois d'avril, l'arrondissement met à votre disposition plus de 45 activités sportives. À cette offre s'ajoute la programmation régulière organisée par nos 20 organismes sportifs locaux », mentionne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Le coup d'envoi sera donné par un entraînement sportif gratuit offert en partenariat avec Cardio plein air, le dimanche 31 mars, de 10 h à 11 h au quai de la 34e Avenue. Le calendrier des activités offertes aux citoyens est disponible sur le site lachine.ca.

Les objectifs Défi Santé

Le Défi Santé veut engager les Québécois à des gestes simples pendant un mois pour atteindre trois objectifs qui favorisent la santé physique et mentale :

Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour.

Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60.

Objectif Zen : prendre un moment pour se détendre chaque jour.

Des trucs pratiques, des recettes, des offres exclusives et des prix sont offerts en plus du bien-être et de l'énergie gagnés par la participation au Défi Santé!

