La Ville de Montréal appuie la déclaration de principe de l'Alliance ARIANE pour un meilleur aménagement du territoire

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil municipal de la Ville de Montréal adoptera la déclaration de principe de l'Alliance ARIANE, demandant au gouvernement du Québec de se doter d'une politique nationale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. En regroupant sous un seul texte une vision d'ensemble, assortie de principes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, une telle politique permettrait de réduire les incohérences qui entraînent des conséquences environnementales, sociales et économiques négatives et coûteuses.

« L'aménagement du territoire est au coeur du développement de nos villes. Il a un impact direct sur la qualité de vie, la mobilité, le développement durable et le développement économique. Alors que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est à réviser, nous ne pouvons qu'appuyer l'élaboration d'une politique nationale afin de guider la rédaction des futurs outils juridiques qui encadreront l'aménagement du territoire. Une telle politique est essentielle afin d'assurer la cohérence de l'aménagement urbain pour les générations actuelles et futures », a mentionné M. Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal.

L'Alliance ARIANE regroupe des organisations et des experts qui travaillent pour que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient considérés comme une priorité. Son objectif principal est que le Québec se dote, dans le cadre d'une Politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'une vision d'ensemble assortie de principes fondamentaux qui puisse assurer la coordination de l'ensemble des lois, politiques et interventions de l'État et des instances municipales en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

