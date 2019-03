Le CN est heureux de confirmer l'acquisition de TransX





MONTRÉAL et WINNIPEG, Manitoba, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu la transaction annoncée le 30 octobre 2018 relativement à l'acquisition du Groupe TransX basé à Winnipeg, une des plus grandes et plus anciennes sociétés de transport au Canada.



« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette importante transaction qui nous permet de nous concentrer davantage sur la chaîne d'approvisionnement et de continuer à offrir les meilleurs services qui soient à nos clients, du premier au dernier mille. Cette transaction appuiera le transport sûr et efficace des marchandises de nos clients vers leurs marchés finaux dans une économie en croissance rapide, » a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN.

Mike Jones, chef de l'exploitation du Groupe TransX a ajouté : « Grâce à notre équipe d'employés talentueux, nous continuerons de rehausser les normes d'excellence de nos solutions intégrées et de nos produits axés sur nos clients et fondés sur des solutions. »

Comme il a été annoncé le 30 octobre 2018, TransX conservera son siège social à Winnipeg et sera dirigée de manière indépendante.

« Le CN et TransX sont des partenaires de chaîne d'approvisionnement depuis des années. En faisant l'acquisition de TransX, le CN continuera d'appuyer ses clients des ventes en gros et ceux qui sont propriétaires des marchandises, y compris le secteur en pleine croissance du transport réfrigéré, où le service est primordial. Le CN continuera d'accroître sa capacité et de promouvoir des solutions d'approvisionnement additionnelles pour aider ses partenaires et ses clients à réussir sur leurs marchés », a déclaré Keith Reardon, premier vice-président Expansion de la chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation du CN.

Toutes les conditions préalables à la conclusion de la transaction ont été remplies. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres : les impacts de la conjoncture économique et commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d'inflation, de change et d'intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l'augmentation des charges relatives à l'entretien et à l'exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l'échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

