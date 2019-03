La nouvelle Commission des débats des chefs va de l'avant avec son mandat





OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - Le commissaire des débats des chefs, David L. Johnston, annonce aujourd'hui les membres qui formeront le Conseil consultatif de la Commission des débats des chefs, ce qui représente un grand pas pour la nouvelle organisation.

Les sept membres, accompagnés du commissaire Johnston et du directeur général Michel Cormier, se réuniront pour la première fois le lundi 25 mars 2019 afin de discuter des plans pour les débats des chefs de 2019, en octobre.

Selon le mandat, les membres du Conseil consultatif doivent refléter l'égalité des sexes et la diversité canadienne et représenter un vaste éventail d'allégeances politiques et d'expertise. Ils seront guidés par la poursuite de l'intérêt public et les principes d'indépendance, d'impartialité, de crédibilité, de citoyenneté démocratique, d'éducation civique, d'inclusion et de responsabilité financière.

Les personnes suivantes formeront le Conseil :

M. Chad Gaffield

Professeur distingué, Université d' Ottawa et président de la Société royale du Canada

L'honorable Deborah Grey

Ancienne députée du Parti réformiste, première femme chef de l'opposition

M. Craig Kielburger

Entrepreneur social et cofondateur de l'Organisme UNIS

M. Jean La Rose

PDG, Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN)

Mme Megan Leslie

PDG, Fonds mondial pour la nature ( Canada ), ancienne chef adjointe de l'opposition officielle (NPD)

L'honorable John Manley

Ancien vice-premier ministre, ministre du Cabinet libéral et PDG du Conseil canadien des affaires

L'honorable Louise Otis

Présidente du Tribunal administratif de l'Organisation de coopération et de développement économiques et présidente du Tribunal administratif de l'Organisation internationale de la Francophonie

Jusqu'à présent, la Commission a consulté près de 40 experts sur des questions comme l'accessibilité, l'inclusion, la participation citoyenne, le format des débats et les normes journalistiques.

La Commission a également rencontré les principaux partis politiques et les principales organisations médiatiques pour veiller à l'établissement d'une relation saine, symbiotique et stable en vue du processus de planification.

Le processus de consultation se poursuivra tout au long du mandat afin de mobiliser et de sensibiliser un éventail représentatif de la population canadienne.

La Commission travaillera ensuite à émettre un appel de proposition afin de trouver une organisation (ou un groupe d'organisations) pour organiser, produire, promouvoir et diffuser les débats en français et en anglais. Cette demande de propositions devrait être diffusée en mai prochain.

CITATIONS

« Nous travaillerons à établir un dialogue ouvert et transparent avec les partis politiques, les intervenants et les organisations médiatiques pour offrir au Canada les débats qu'il mérite. »



- Commissaire David L. Johnston

« Nous placerons l'intérêt public au coeur de nos travaux, nous demeurerons indépendants et non partisans, nous agirons avec transparence et nous incarnerons une source d'information utile, exacte et sans filtre. »



- Directeur général Michel Cormier

À PROPOS DE LA COMMISSION DES DÉBATS DES CHEFS

Créée par l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, la Commission des débats des chefs a un mandat double : organiser deux débats des chefs pour l'élection générale fédérale de 2019, soit un dans chaque langue officielle, et préparer un rapport au Parlement, suivant les débats de 2019, dans lequel seront précisées les conclusions, les leçons retenues et des recommandations.

Site Web : www.debates-debats.ca

Twitter : @debats_can / @debates_can

Instagram : @debatesdebats_can

Facebook : Commission des débats des chefs / Leaders' Debates Commission Canada

SOURCE Commission des débats des chefs

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :