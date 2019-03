Héroux-Devtek annonce des changements à l'équipe de direction





LONGUEUIL, Québec, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société ») est heureux d'annoncer les changements suivants au sein de son conseil d'administration et de la haute direction. Les changements entreront en vigueur le 1er juin 2019, au moment où la Société entre dans sa nouvelle phase de croissance.



Conseil d'administration : Nomination de Gilles Labbé au poste de président exécutif du conseil d'administration

« Gilles est un véritable entrepreneur et pionnier. Sous sa direction, Héroux-Devtek est devenue le troisième plus grand fabricant de systèmes de train d'atterrissage au monde. Au nom du conseil d'administration et des employés de Héroux-Devtek, je voudrais le remercier pour son leadership et son dévouement, et le féliciter pour ses nombreuses réussites », a dit M. Brian A. Robbins, président du conseil d'administration de Héroux-Devtek. « Nous sommes heureux que Gilles continue d'oeuvrer au sein de la société à titre de président exécutif du conseil d'administration. Il pourra ainsi contribuer aux activités de développement de l'entreprise tout en travaillant étroitement avec son successeur, Martin Brassard, afin de faciliter sa transition vers le poste de président et chef de la direction », a ajouté M. Robbins.

Haute direction : Nomination de Martin Brassard au poste de président et chef de la direction

« Héroux-Devtek est aussi ravie de vous annoncer la nomination de Martin Brassard au poste de président et chef de la direction. Au cours de ses 25 années au sein de la Société, Martin a tenu des responsabilités toujours plus importantes et livré d'excellents résultats. Il a développé de solides compétences en gestion et leadership et a acquis une connaissance approfondie de notre secteur et de ses leviers stratégiques. Au cours des années, il a tissé des liens solides avec nos employés, nos clients et nos nombreux partenaires. En plus de jouer un rôle crucial dans l'élaboration de notre stratégie, il a grandement contribué à l'obtention et à l'exécution d'importants contrats à long terme, notamment pour les programmes Boeing 777 et 777x. Notre conseil d'administration est convaincu que ses relations avec tous nos partenaires, son dévouement et ses connaissances de notre chaîne de valeur font de lui la personne la plus qualifiée pour occuper le poste de chef de la direction », a dit M. Labbé. « Je suis très fier de mon équipe qui a toujours fait preuve de ténacité et de dévouement, et Martin est le leader tout désigné pour assurer la continuité de notre succès », a ajouté M. Labbé.

« Le temps est venu pour moi de prendre un nouveau rôle chez Héroux-Devtek et ainsi contribuer au succès de la Société sous un nouvel angle. En tant que président exécutif du conseil d'administration, je continuerai à travailler avec Martin à l'élaboration de plans stratégiques, à élargir notre réseau et à étendre la portée de Héroux-Devtek dans l'industrie aérospatiale à l'échelle internationale », a ajouté Gilles Labbé.

« Je tiens à remercier Gilles et les membres du conseil d'administration pour la confiance et le soutien continus qu'ils m'ont accordés au cours de mes 25 années chez Héroux-Devtek. J'ai eu le privilège de piloter la transformation de nos opérations qui nous a propulsés au troisième rang mondial des fabricants de trains d'atterrissage. Aujourd'hui nous bénéficions d'une réputation enviable et, dans mon nouveau rôle, j'ai l'intention de continuer à consolider celle-ci et travailler main dans la main avec nos employés et notre équipe de direction. Nous continuerons à croître notre base de clients et à ajouter des produits et services grâce à nos équipes. Avec cette stratégie, je suis très confiant que nous continuerons à augmenter la valeur pour nos actionnaires » a dit Martin Brassard, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Héroux-Devtek. « Enfin, je souhaite remercier tous les employés de la société pour leur soutien continu et je suis confiant que je pourrai toujours compter sur leur dévouement et engagement afin de rendre notre société encore meilleure. »

Conseil d'administration : Nomination de Brian A. Robbins au poste d'administrateur principal

Brian A. Robbins, président actuel du conseil d'administration, occupera le poste d'administrateur principal à compter du 1er juin 2019. Brian A. Robbins est membre du conseil d'administration de Héroux-Devtek depuis 2000 et son apport a été exceptionnel.

À propos de Martin Brassard

Martin Brassard s'est joint à la Société en 1994 et a occupé plusieurs postes clés au fil des ans. Lors de ses débuts dans l'entreprise en tant que contrôleur d'usine divisionnaire, il a participé à la restructuration de l'usine de Longueuil et à la mise en place des logiciels ERP. Il a été nommé vice-président, contrôle et technologie de l'information en 1999 et, pendant les six ans qui ont suivi, a joué un rôle déterminant dans le cadre de plusieurs acquisitions qui furent couronnées de succès. Sa nomination en juin 2005 en tant que vice-président et directeur général de la division trains d'atterrissage l'a amené à gérer efficacement cette division au cours des neuf années suivantes. En 2014, il a été promu au poste de vice-président exécutif et chef de l'exploitation et, sous sa direction, la division Trains d'atterrissage a augmenté de façon substantielle. M. Brassard détient un baccalauréat en commerce de l'Université du Québec à Trois-Rivières, délivré en 1988.

PROFIL

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques des commandes de vol, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia au Michigan, à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni ainsi qu'à Madrid et Séville en Espagne.

Coordonnés :

Héroux-Devtek Inc.

Stéphane Arsenault

Chef de la direction financière

Tel.: 450-679-3330 Relations avec les investisseurs

Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Cellulaire : 514-465-6701

IR@heroux-devtek.com

