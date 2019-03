XPRIZE identifie 10 futures découvertes capitales, nécessaires à la préservation de nos forêts





Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, des Nations Unies, XPRIZE publie la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts, et élaborée en partenariat avec Kimberly-Clark Corporation. Le rapport numérique et son site Web interactif, fondés sur les techniques de prévisions futures, illustrent les découvertes capitales nécessaires pour un écosystème forestier plus sain, qui pourraient servir de base dans le cadre des futures compétitions XPRIZE.

À travers le monde, les forêts fournissent sécurité alimentaire et abris, protègent la biodiversité et accueillent les populations indigènes. Tandis que le couvert forestier s'étend sur plus de 30 % de la surface de la Terre, plus de 32 millions d'acres de forêt sont perdus chaque année à cause de l'activité humaine ; les recherches prouvent que la poursuite de la déforestation et de la dégradation massives accélère le changement climatique.

XPRIZE élabore et organise des concours à l'échelle mondiale, visant à inciter le développement de découvertes technologiques qui mènent l'humanité vers un avenir meilleur. Parmi les efforts mis en oeuvre dans l'élaboration des prix figurent les Feuilles de route d'impact, rapports détaillés qui analysent les problématiques sociales, technologiques, économiques, environnementales et politiques complexes et connexes, afin d'identifier les solutions les plus efficaces dans un domaine donné. Les Feuilles de route d'impact XPRIZE sont le fruit de recherches secondaires étendues, d'entretiens avec des experts, et d'ateliers collaboratifs aux côtés d'organisations et de partenaires leaders, ainsi que de commentaires collaboratifs et d'activités via les communautés en ligne.

« Chez XPRIZE, nous considérons que la compétition et la collaboration sont cruciales pour déverrouiller les solutions permettant de répondre à des défis parmi les plus grands de notre époque », a déclaré Zenia Tata, directrice de l'impact chez XPRIZE. « Bien que les menaces auxquelles nos forêts sont confrontées soient catastrophiques, les découvertes innovantes et la communauté passionnée à l'origine de la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts nous permettent d'espérer qu'ensemble nous pourrons amorcer quelque chose de véritablement révolutionnaire pour aider à restaurer et revitaliser notre environnement. »

Dans le cadre de la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts, XPRIZE a mené un examen de la littérature sur les recherches existantes en matière de forêts, interrogé des douzaines d'experts dans le domaine, et engagé les parties prenantes de plus de 90 organisations, parmi lesquelles des universités, des organisations à but non lucratif, des agences gouvernementales, ainsi que des sociétés privées, afin de recueillir des données et d'évaluer ses conclusions.

« Le fait d'accroître la sensibilisation autour de l'état actuel de nos forêts ne constitue que la première étape visant à amorcer un changement radical », a indiqué François Dufresne, président du Forests Stewardship Council. « Nous nous investissons avec passion pour contribuer à inciter les individus, notamment les populations autochtones, à faire des choix quotidiens visant à soutenir nos forêts ; et notre participation à la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts nous a conféré une nouvelle opportunité exceptionnelle de catalyser une communauté d'innovateurs pour aider à protéger notre environnement. »

« La gestion durable et innovante des ressources forestières mondiales offre des avantages économiques, environnementaux et sociaux inégalés », a précisé pour sa part Alexander Buck, directeur exécutif de l'Union internationale des organisations de recherche forestière. « Cela a été un honneur de participer à la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts, et nous sommes persuadés qu'au travers de la communication, de la collaboration, de la visibilité et du rayonnement, ces découvertes pourront libérer de nouvelles innovations scientifiques destinées à la gestion forestière. »

La Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts considère que les découvertes suivantes permettront d'aboutir à un avenir meilleur pour les forêts et l'humanité :

Super-Wood ? Alternative au bois, produite de manière durable, qui réduit le recours au bois vierge issu des forêts et plantations naturelles, pour se tourner vers un autre matériau produit durablement, qui possède les mêmes atouts et qualités que le bois naturel. Global Transparency ? Système qui fournira traçabilité et transparence concernant les activités liées aux forêts, afin d'aboutir à une meilleure responsabilisation. Super-Farming ? Méthodes agricoles alternatives et hautement efficientes qui éliminent la pression relative à l'exploitation des sols dans les forêts, en fournissant des rendements de récolte considérablement plus importants, avec une diminution des dépenses énergétiques et des déchets de sous-produits. X-Meat ? Méthodes alternatives et hautement efficientes à la production de viande, qui éliminent la plupart des déchets et de la pollution générés par l'élevage de bétail, en minimisant les dépenses énergétiques et d'alimentation du bétail. Forest Regeneration ? Méthodes rentables qui pourraient être largement utilisées pour restaurer les forêts existantes et en établir de nouvelles. Value of Forests ? Techniques, méthodes et plateformes qui aident à évaluer la valeur écologique (service d'écosystème) des forêts, en haute résolution. Stopping Wildfires ? Techniques hautement efficientes de prévention et de réduction des feux de forêt, qui pourraient fournir une meilleure prévention, réduction et gestion des feux de forêt. Invasive Species ? Système décentralisé qui détecte et aide à l'élimination des espèces dangereuses et invasives. Super-Charcoal ? Méthodes et technologies évolutives et hautement efficientes permettant de convertir le bois en charbon. Carbon Sequestration ? Renforcement du rôle des forêts dans la séquestration et le stockage du carbone, ralentissant ainsi le changement climatique en limitant ses conséquences.

« En tant qu'organisation, nous possédons un ensemble ambitieux d'objectifs de durabilité qui auront un impact durable sur les populations et les communautés que nous desservons à travers le monde », a déclaré Lisa Morden, vice-présidente de la sécurité et de la durabilité, chez Kimberly-Clark Corporation. « Le fait de nous associer à XPRIZE pour créer la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts illustre ces ambitions, en nous conférant un autre moyen d'aider les individus à comprendre l'importance de notre environnement, et de dévoiler les découvertes capitales qui contribueront à transformer notre planète. »

La Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts fait suite à la première Feuille de route d'impact de XPRIZE, la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir du logement, élaborée en partenariat avec Lowe's. Pour en savoir plus ou pour participer à la Feuille de route d'impact, relative à l'avenir des forêts, rendez-vous sur impactmaps.xprize.org.

