Prix Distinction 2019 - Tourisme Montréal célèbre l'excellence et rend hommage à Calin Rovinescu d'Air Canada





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les acteurs du tourisme montréalais qui ont fait preuve d'audace et d'innovation dans leur stratégie d'affaires ont été honorés lors des Prix Distinction, hier. Organisé par Tourisme Montréal et présenté par Air Canada, l'événement incontournable de l'industrie avait lieu au Musée des Beaux-arts de Montréal.

« Tourisme Montréal souhaite souligner l'excellent travail de ses partenaires de l'industrie. Grâce à leur contribution, Montréal se classe parmi les destinations urbaines les plus attrayantes en Amérique du Nord et jouit d'une renommée mondiale pour son ouverture, sa vitalité et sa créativité », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Par cette occasion, un hommage a été rendu à Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Sous son leadership, le principal transporter aérien au Canada a fait de Montréal l'une des 50 villes au monde offrant la meilleure connectivité internationale, une plaque tournante majeure.

Les lauréats 2018 sont les suivants :

Prix Bill Brown, la relève en tourisme - Angèle Vermette, Guidatour

Prix étudiant en tourisme ou en hôtellerie - Alexandra-Jade Girard, ITHQ

Prix Concierge - Yannis Triantafyllou, Hôtel Le St-James

Prix Accueil - Hôtel Monville

Prix Promotion de la destination (entreprises - 50 employés) - Festival MURAL

Prix Promotion de la destination (entreprises + 50 employés) - Festival International de Jazz

Prix Innovation (entreprises - 50 employés) - MU

Prix Innovation (entreprises + 50 employés) - Centre Phi

Prix Réunions d'affaires et congrès - Fairmont le Reine Elizabeth

Prix Synergie - MONTRÉAL EN LUMIÈRE et ITHQ

Prix Institution muséale - Musées de 50 000 visiteurs et plus - Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Prix Développement du tourisme sportif - Parc olympique

Prix Hommage - Calin Rovinescu, président et chef de la direction Air Canada, membre de l'Ordre du Canada

Cet événement exceptionnel a été rendu possible grâce à Air Canada, le Musée des Beaux-arts, les Aéroports de Montréal, le Journal de Montréal, Re Le Traiteur, Colette Grand Café, Restaurant Le XVI XVI, ainsi que les étudiants du Collège LaSalle.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

