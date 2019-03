Fiera Capital présente ses résultats du quatrième trimestre et de son exercice 2018 et annonce une augmentation de son dividende trimestriel





/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

Produits annuels de 540,3 millions de dollars, en hausse de 18 % sur 12 mois

BAIIA ajusté de 137,5 millions de dollars, en hausse de 18 % sur 12 mois

Mise en oeuvre du plan stratégique 2022 en cours

Actifs sous gestion ayant atteint 136,7 milliards de dollars au 31 décembre 2018, en hausse de 6 % sur 12 mois

Résultat net par action de (0,05)$ aux termes des IFRS en 2018, contre un résultat net par action de 0,13 $ en 2017

Résultat net ajusté par action de 1,07 $ pour l'exercice 2018, contre 1,21 $ en 2017

Augmentation du dividende trimestriel de 5 %

Treizième augmentation du dividende au cours des sept dernières années

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018.

« La Société affiche d'excellents résultats tant pour le trimestre que pour l'exercice, et ce, malgré la conjoncture hostile des marchés à la fin de 2018. La plupart de nos gestionnaires de fonds ont affiché un rendement excédant celui de leur indice de référence au cours de l'exercice, ce qui a contribué à accroître les produits et le BAIIA ajusté de 18 %. Qui plus est, les acquisitions stratégiques effectuées au cours de l'exercice nous ont permis de diversifier notre offre et d'étendre notre présence mondiale », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.

« Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan stratégique 2022 et faisons des progrès vers l'atteinte de notre objectif consistant à être l'un des 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde. L'amélioration de notre efficacité opérationnelle est l'un des piliers fondamentaux de notre plan stratégique, que nous mettons en oeuvre en menant à bien des projets comme la rationalisation des dépositaires au quatrième trimestre. Enfin, nous sommes très heureux de la proposition d'acquisition d'IAM, une transaction qui renforcera significativement notre plateforme de placements privés non traditionnels. Globalement, ces initiatives soutiennent notre objectif à long terme visant à offrir de la valeur à la fois aux clients et aux actionnaires. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars)









Actifs sous gestion aux Variation d'un

exercice sur l'autre Variation d'un

trimestre sur l'autre Marchés 31 décembre

2018 31 décembre

2017 30 septembre

2018 (M$) (%) (M$) (%) Institutionnels 71 958 68 038 76 373 3 920 5,8 % (4 415) (5,8) % Gestion privée 31 317 26 319 30 976 4 998 19,0 % 341 1,1 % Conseillers aux investisseurs 33 400 34 544 36 126 (1 144) (3,3) % (2 726) (7,5) % Total 136 675 128 901 143 475 7 774 6,0 % (6 800) (4,7) %

Produits

2018 par rapport à 2017

Les produits se sont accrus de 81,2 millions de dollars en 2018, ou 18 %, pour atteindre 540,3 millions de dollars, essentiellement en raison :

des produits additionnels attribuables au fonds Marchés Émergents de Fiera Capital créé en juin 2018, suivant l'acquisition des droits de gestion du fonds CNR (la « transaction de CNR ») en décembre 2017;

des récentes acquisitions de CGOV Asset Management (« CGOV ») et de Clearwater ;

; de la croissance interne émanant essentiellement des secteurs Marchés institutionnels et Stratégies de placement privé alternatives.

Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution des honoraires de performance comptabilisée en 2018, ainsi que par une perte sur couverture de change, comparativement à un profit pour la période comparable de l'exercice précédent.

Quatrième trimestre de 2018 par rapport au quatrième trimestre de 2017

Pour le quatrième trimestre de 2018, les produits se sont accrus de 15,0 millions de dollars, ou 11 %, pour se fixer à 157,0 millions de dollars, contre 142,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse découle principalement :

de la hausse des actifs sous gestion des suites des acquisitions de CGOV et de Clearwater en mai et en août 2018, respectivement;

en mai et en août 2018, respectivement; des produits additionnels générés par le Fonds commun Marchés Émergents de Fiera Capital créé en juin 2018 des suites de la transaction de CNR;

de la croissance interne essentiellement attribuable aux secteurs Marchés institutionnels, Gestion privée et Stratégies de placement privé alternatives.

Ces hausses ont été en partie contrebalancées par la diminution des honoraires de performance comptabilisés au quatrième trimestre de 2018 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, ainsi que par une perte sur couverture de change, contre un profit comptabilisé à la période correspondante de l'exercice précédent.

Quatrième trimestre de 2018 par rapport au troisième trimestre de 2018

Les produits pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2018 se sont accrus de 19,9 millions de dollars, ou 15 %, comparativement à 137,1 millions de dollars pour le trimestre précédent, essentiellement en raison :

de la hausse des honoraires de performance, car les honoraires de performance sont habituellement versés aux deuxième et quatrième trimestres;

de l'apport de Clearwater pour un trimestre complet par suite de l'acquisition en août 2018.

Ces hausses ont été contrebalancées en partie par une perte sur couverture de change comptabilisée au quatrième trimestre, contre un profit comptabilisé au troisième trimestre de 2018.

Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »1))

2018 par rapport à 2017

La Société a réalisé un BAIIA ajusté de 137,5 millions de dollars en 2018 (1,45 $ par action de base et dilué), soit une hausse de 20,7 millions de dollars, ou 18 %, contre 116,8 millions de dollars (1,42 $ par action de base et 1,33 $ par action dilué) en 2017. Cette progression d'un exercice à l'autre est avant tout attribuable à :

la transaction de CNR en décembre 2017;

l'acquisition de CGOV en mai 2018;

la hausse des produits attribuable à la croissance interne découlant d'efforts de collaboration concertés entre nos équipes de distribution à l'échelle mondiale.

Cette progression a été en partie annulée par une augmentation de la rémunération variable liée aux ententes de trésorerie à long terme conclues avec des professionnels importants du secteur des placements visant à garantir la croissance constante des produits et des stratégies de placement et à y contribuer et par des charges d'exploitation plus élevées nécessaires pour soutenir la croissance des activités de la Société.

Quatrième trimestre de 2018 par rapport au quatrième trimestre de 2017

Pour le quatrième trimestre de 2018, le BAIIA ajusté s'est établi à 39,3 millions de dollars (0,41 $ par action de base et dilué), pour une hausse de 3,2 millions de dollars, ou 9 %, contre 36,1 millions de dollars (0,43 $ par action de base et dilué) pour la période comparable de 2017. La hausse découle principalement :

de la transaction de CNR en décembre 2017;

de l'acquisition de CGOV en mai 2018;

de la hausse des produits attribuable au déploiement des stratégies de placement privé alternatives.

Cette hausse a été contrebalancée en partie par des charges d'exploitation plus élevées pour soutenir la croissance des activités de la Société.

Quatrième trimestre de 2018 par rapport au troisième trimestre de 2018

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de 2018 a connu une hausse de 2,7 millions de dollars ou 7 % par rapport à celui du troisième trimestre de 2018, essentiellement en raison :

de la hausse des marges attribuable à la transaction de CNR et à l'acquisition de CGOV;

de l'apport de Clearwater pour un trimestre complet des suites de la conclusion de l'acquisition au mois d'août 2018.

Cette hausse a été contrebalancée en partie par les charges d'exploitation plus élevées pour soutenir la croissance des activités de la Société.

Résultat net ajusté1) et résultat net (perte)

2018 par rapport à 2017

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour l'exercice 2018 (« résultat net ajusté ») a totalisé 101,2 millions de dollars (1,07 $ par action de base et dilué), contre 99,3 millions de dollars (1,21 $ par action de base et 1,13 $ par action dilué) en 2017.

Le résultat net ajusté pour l'exercice 2018 rend compte du résultat net, excluant un montant de 74,0 millions de dollars (0,78 $ par action de base et dilué) au titre de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles et de la rémunération fondée sur des actions ainsi que de 32,2 millions de dollars (0,34 $ par action de base et dilué) au titre des frais d'acquisition, des coûts de restructuration, des coûts d'intégration et des autres coûts, ainsi que d'une charge découlant de la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et de la désactualisation liée à l'intérêt effectif sur les obligations convertibles et de la réévaluation des actifs détenus en vue de la vente, compte tenu de l'impôt sur le résultat.

Pour l'exercice 2018, la Société a comptabilisé un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société (« résultat net ») de (5,0) millions de dollars [(0,05) $ par action de base et dilué], contre un résultat net de 10,7 millions de dollars (0,13 $ par action de base et 0,12 $ par action dilué) en 2017.

Cette diminution est attribuable à l'augmentation de la charge de désactualisation et de la variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat de 18,6 millions de dollars découlant de la transaction de CNR, compensée en partie par l'amélioration des marges d'exploitation découlant de la hausse des produits attribuable aux efforts de vente, à l'appréciation des marchés et aux acquisitions.

Quatrième trimestre de 2018, quatrième trimestre de 2017 et troisième trimestre de 2018

Le résultat net ajusté pour le quatrième trimestre de 2018 a totalisé 28,3 millions de dollars (0,29 $ par action de base et dilué), contre 29,2 millions de dollars (0,35 $ par action de base et dilué), pour le quatrième trimestre de 2017 et 27,5 millions de dollars (0,29 $ par action de base et 0,27 $ par action dilué) pour le troisième trimestre de 2018.

Le résultat net ajusté pour le quatrième trimestre de 2018 comprend la perte nette, ajustée pour tenir compte de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles et de la rémunération fondée sur des actions de 19,0 millions de dollars (0,20 $ par action de base et dilué), des frais d'acquisition, des coûts de restructuration, d'intégration et autres coûts de 11,0 millions de dollars (0,11 $ par action de base et dilué), d'une charge liée à la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat, d'une charge de désactualisation du taux d'intérêt effectif sur les obligations convertibles et de la réévaluation des actifs détenus en vue de la vente, compte tenu de l'impôt sur le résultat.

La Société a comptabilisé un résultat net de (1,7) millions de dollars [(0,02) $ par action de base et dilué] pour le quatrième trimestre de 2018, contre un résultat net de 0,8 million de dollars (0,01 $ par action de base et dilué) pour le quatrième trimestre de 2017, ainsi qu'un résultat net de 1,0 million de dollars (0,01 $ par action de base et dilué) pour le troisième trimestre de 2018. Le résultat net du quatrième trimestre de 2018 est essentiellement attribuable à la hausse des charges liées à la désactualisation et à la variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat attribuable à la transaction de CNR, combiné à l'augmentation des intérêts sur la dette et des coûts d'intégration, partiellement compensés par un élargissement des marges d'exploitation.

Dividende

Le 21 mars 2019, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,21 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capita, ou une augmentation de 0,01 $. Le dividende est à payer le 1er mai 2019 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 3 avril 2019. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Faits saillants des activités de 2018

Mise en oeuvre du plan stratégique 2022 en cours - La mise en oeuvre du plan stratégique 2022 a débuté au quatrième trimestre de 2018 et les premières initiatives sont déjà bien avancées. Ces initiatives, qu'elles soient de petite ou grande envergure, auront une incidence sur nos processus, nos pratiques et notre culture d'entreprise. Il s'agit d'un moment déterminant qui nous aidera à bien positionner Fiera Capital pour les années à venir afin d'atteindre notre objectif consistant à devenir l'un des 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde.

- La mise en oeuvre du plan stratégique 2022 a débuté au quatrième trimestre de les premières initiatives sont déjà bien avancées. Ces initiatives, qu'elles soient de petite ou grande envergure, auront une incidence sur nos processus, nos pratiques et notre culture d'entreprise. Il s'agit d'un moment déterminant qui nous aidera à bien positionner Fiera Capital pour les années à venir afin d'atteindre notre objectif consistant à devenir l'un des 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde. Fiera Capital accroît sa présence en Asie avec l'acquisition de Clearwater Capital Partners - le 9 août 2018. La Société a conclu l'acquisition de Clearwater Capital Partners, LLC, une société de placements asiatique de premier plan spécialisée en crédit et situations spéciales dont le siège social est à Hong Kong . La contrepartie totale versée à la clôture, assujettie à divers ajustements postérieurs à la clôture, se chiffrait à environ 14,9 millions de dollars américains.

- le 9 août 2018. La Société a conclu l'acquisition de Clearwater Capital Partners, LLC, une société de placements asiatique de premier plan spécialisée en crédit et situations spéciales dont le siège social est à . La contrepartie totale versée à la clôture, assujettie à divers ajustements postérieurs à la clôture, se chiffrait à environ 14,9 millions de dollars américains. Fiera Capital conclut l'acquisition de CGOV Asset Management, une société de placement de premier plan pour investisseurs fortunés et institutionnels - le 31 mai 2018. Fiera Capital a conclu l'acquisition de CGOV, une société de gestion de placement de l' Ontario spécialisée dans les services aux investisseurs fortunés et institutionnels dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 5 milliards de dollars canadiens à la clôture.

le 31 mai 2018. Fiera Capital a conclu l'acquisition de CGOV, une société de gestion de placement de l' spécialisée dans les services aux investisseurs fortunés et institutionnels dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 5 milliards de dollars canadiens à la clôture. Expansion de la présence au Royaume-Uni avec l'acquisition de Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital ») - le 21 décembre 2018. La Société a conclu une convention d'achat avec Palmer Capital visant l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital, marquant ainsi sa première acquisition d'une société de gestion de placements immobiliers hors du Canada et sa deuxième acquisition sur le marché britannique. Palmer Capital détient plus de 800 millions de livres sterling d'actifs sous gestion, en sus des 215,5 millions de livres sterling d'actifs gérés par l'entremise de coentreprises.

le 21 décembre 2018. La Société a conclu une convention d'achat avec Palmer Capital visant l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital, marquant ainsi sa première acquisition d'une société de gestion de placements immobiliers hors du et sa deuxième acquisition sur le marché britannique. Palmer Capital détient plus de 800 millions de livres sterling d'actifs sous gestion, en sus des 215,5 millions de livres sterling d'actifs gérés par l'entremise de coentreprises. Lancement de Fiera Comox Placements Privés - le 3 décembre 2018. Fiera Comox a annoncé le lancement de Fiera Comox Placements Privés, permettant au gestionnaire de placements indépendant d'offrir aux clients deux stratégies mondiales et distinctes de placements privés: Agriculture et, désormais, Placement privé.

- le 3 décembre 2018. Fiera Comox a annoncé le lancement de Fiera Comox Placements Privés, permettant au gestionnaire de placements indépendant d'offrir aux clients deux stratégies mondiales et distinctes de placements privés: Agriculture et, désormais, Placement privé. Réalisation marquante : réussite de la rationalisation des dépositaires - novembre 2018. La division canadienne a célébré une réalisation marquante au cours du quatrième trimestre : la fin d'une initiative complexe en plusieurs étapes lancée en 2015 pour surmonter les importants défis découlant du fait d'avoir de multiples fournisseurs administrant nos fonds de placement. Parmi les nombreux avantages que confère cette réalisation, notons la réduction des charges d'exploitation dans l'ensemble des fonds, l'augmentation des risques d'exploitation, réglementaires et fiduciaires, la conformité et l'amélioration de la présentation de l'information aux clients. Ces avantages sont en parfaite harmonie avec les objectifs d'évolutivité opérationnelle et d'efficacité des coûts mis de l'avant dans le plan stratégique de 2022.

- novembre 2018. La division canadienne a célébré une réalisation marquante au cours du quatrième trimestre : la fin d'une initiative complexe en plusieurs étapes lancée en 2015 pour surmonter les importants défis découlant du fait d'avoir de multiples fournisseurs administrant nos fonds de placement. Parmi les nombreux avantages que confère cette réalisation, notons la réduction des charges d'exploitation dans l'ensemble des fonds, l'augmentation des risques d'exploitation, réglementaires et fiduciaires, la conformité et l'amélioration de la présentation de l'information aux clients. Ces avantages sont en parfaite harmonie avec les objectifs d'évolutivité opérationnelle et d'efficacité des coûts mis de l'avant dans le plan stratégique de 2022. Lancement de la politique mondiale de respect et d'inclusion - le 17 décembre 2018. La politique a pour objectif de favoriser une culture inclusive axée sur la diversité et qui suscite l'innovation alors que nous poursuivons notre objectif consistant à positionner Fiera Capital parmi les 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde. La politique mondiale de respect et d'inclusion reflète l'engagement de la Société à créer un environnement de travail où les employés adoptent la diversité et une pensée originale tout en se traitant mutuellement avec respect.

Événements postérieurs à la date de clôture

Stratégie pour déployer des capitaux avec efficacité au sein de la plateforme d'infrastructure - le 29 janvier 2019. Fiera Infrastructure a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat à long terme avec EllisDon, l'un des groupes de capitaux de construction les plus prospères et expérimentés, visant l'acquisition de la participation d'EllisDon dans son portefeuille existant de dix projets en partenariat public-privé (« PPP »). La réalisation de ces dix projets devrait ajouter environ 100 millions de dollars aux actifs sous gestion de Fiera Infrastructure. De plus, le partenariat a le droit de première offre sur les futurs projets de PPP d'EllisDon pour une durée qui a le potentiel d'augmenter de manière significative les actifs sous gestion.

- le 29 janvier 2019. Fiera Infrastructure a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat à long terme avec EllisDon, l'un des groupes de capitaux de construction les plus prospères et expérimentés, visant l'acquisition de la participation d'EllisDon dans son portefeuille existant de dix projets en partenariat public-privé (« PPP »). La réalisation de ces dix projets devrait ajouter environ 100 millions de dollars aux actifs sous gestion de Fiera Infrastructure. De plus, le partenariat a le droit de première offre sur les futurs projets de PPP d'EllisDon pour une durée qui a le potentiel d'augmenter de manière significative les actifs sous gestion. Conclusion de la transaction avec Canoe - le 22 février 2019. La Société a réalisé la clôture de sa transaction annoncée précédemment aux termes de laquelle Canoe Financial LP (« Canoe »), une société canadienne de fonds communs de placement, a acquis les droits de gestion de neuf fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de la Société. Canoe a également acquis la participation de Fiera Capital dans Fonds Fiera Capital Inc., la filiale entièrement détenue et le courtier en épargne collective inscrit de Fiera Capital afin qu'elle agisse à titre de sous-conseiller pour quatre des neuf fonds.

- le 22 février 2019. La Société a réalisé la clôture de sa transaction annoncée précédemment aux termes de laquelle Canoe Financial LP (« Canoe »), une société canadienne de fonds communs de placement, a acquis les droits de gestion de neuf fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de la Société. Canoe a également acquis la participation de Fiera Capital dans Fonds Fiera Capital Inc., la filiale entièrement détenue et le courtier en épargne collective inscrit de Fiera Capital afin qu'elle agisse à titre de sous-conseiller pour quatre des neuf fonds. Renforcement de la plateforme des stratégies de placement privé alternatives avec l'acquisition de Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») - 22 mars 2019. L'acquisition annoncée de IAM devrait ajouter plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capitaux engagés à la plateforme des stratégies de placement privé alternatives de la Société.

Résultats financiers et d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice 2018

Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 avec les données correspondantes du trimestre clos le 30 septembre 2018 et du trimestre clos le 31 décembre 2017, ainsi que des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, respectivement.





Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)







TRIMESTRES CLOS LES EXERCICES CLOS LES

31 déc.

2018 30 sept.

2018 31 déc.

2017 31 déc.

2018 31 déc.

2017 ASG (en millions de dollars) 136 675 143 475 128 901 136 675 128 901 Produits









Honoraires de gestion et autres revenus 139 156 135 935 110 812 517 183 424 524 Honoraires de performance - Actifs traditionnels 8 309 1 133 10 039 13 680 13 379 Honoraires de performance - Actifs non traditionnels 9 498 41 21 195 9 422 21 193 Total des produits 156 963 137 109 142 046 540 285 459 096 Charges









Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes 123 000 107 254 109 861 427 769 360 630 Toutes les autres charges nettes 35 536 28 728 31 101 117 271 87 754

158 536 135 982 140 962 545 040 448 384 Résultat net (1 573) 1 127 1 084 (4 755) 10 712 Attribuable :









Aux actionnaires de la Société (1 709) 995 763 (5 013) 10 671 À la participation ne donnant pas le contrôle 136 132 321 258 41 Résultat net (1 573) 1 127 1 084 (4 755) 10 712 Résultat









BAIIA ajusté 39 322 36 620 36 056 137 483 116 753 Résultat net (1 573) 1 127 1 084 (5 013) 10 712 Résultat net ajusté*) 28 251 27 533 29 238 101 237 99 254 Résultat par action de base









BAIIA ajusté 0,41 0,38 0,43 1,45 1,42 Résultat net (0,02) 0,01 0,01 (0,05) 0,13 Résultat net ajusté*) 0,29 0,29 0,35 1,07 1,21 Résultat par action dilué









BAIIA ajusté 0,41 0,36 0,43 1,45 1,33 Résultat net (0,02) 0,01 0,01 (0,05) 0,12 Résultat net ajusté*) 0,29 0,27 0,35 1,07 1,13





*) Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ont été retraités afin d'ajuster la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat. Se reporter à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Conférence téléphonique

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 22 mars 2019, à compter de 10 h 30 (HAE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1?888?231?8191 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-647-427-7450, code 2356766.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com ), sous la rubrique « Événements ».

Une rediffusion de la téléconférence sera disponible par téléphone jusqu'au 29 mars 2019. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1?855?859?2056 (sans frais), code 2356766. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».

Mesures non conformes aux IFRS

1) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Certaines données comparatives ont été retraitées pour être conformes avec la présentation de la période à l'étude. Il y a lieu de se reporter à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. Le rapport de gestion se trouve au www.fieracapital.com.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 136,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2018. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 07:30 et diffusé par :