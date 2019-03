Les actionnaires de Valener approuvent toutes les résolutions soumises à l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valener Inc. (« Valener ») (TSX : VNR) (TSX : VNR.PR.A), véhicule d'investissement pour le public d'Énergir, s.e.c., est heureuse d'annoncer que les deux résolutions proposées, soit la résolution pour l'élection des administrateurs et la résolution pour la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur externe indépendant, ont été adoptées lors de son assemblée annuelle des actionnaires tenue aujourd'hui.

Élection des administrateurs

Chacun des cinq candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 8 février 2019, ont été élus à titre d'administrateur de Valener. Le résultat des voix exprimées est tel que suit :

Nom Votes pour % Abstention % Mary-Ann Bell 8 900 990 98,46 139 267 1,54 François Gervais 8 891 555 98,36 148 702 1,64 Gwen Klees 8 897 608 98,42 142 649 1,58 Pierre Monahan 8 873 144 98,15 167 113 1,85 Serge Régnier 8 877 215 98,20 163 042 1,80

Le Conseil d'administration de Valener a reconduit, par ailleurs, le mandat de monsieur Pierre Monahan à titre de président du Conseil. Il a également nommé les cinq administrateurs à titre de membres du Comité d'audit. Il a finalement reconduit le mandat de monsieur François Gervais à titre de président du Comité d'audit.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Énergir, s.e.c. Par l'entremise de son investissement dans Énergir, s.e.c., Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part, participe à la croissance d'Énergir, s.e.c., et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com

