/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Revitalisation de l'Est de Montréal - Annonce gouvernementale concernant la Plage de l'Est/





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe?aux?Trembles, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le vendredi 22 mars.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 22 mars 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Pavillon d'accueil de la Plage de l'Est

16240, rue Bureau

Montréal

