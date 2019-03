Coûts liés aux tornades du 21 septembre 2018 en Outaouais - Les ministres Danielle McCann et Mathieu Lacombe annoncent l'octroi d'un financement supplémentaire à l'établissement régional





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annoncent aujourd'hui qu'un financement supplémentaire total de 605 503 $ est octroyé au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) afin de couvrir les coûts liés aux conséquences engendrées par les tornades qui ont sévi dans la région en septembre 2018.

Les tornades qui ont touché l'Outaouais à ce moment ont eu des répercussions notables sur la vie de nombreux citoyens, affectant 2 146 sinistrés, dont 948 ménages. Dès la première phase d'intervention, des équipes de professionnels ont offert des services d'intervention psychosociale immédiate, dont une équipe disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine. Une seconde phase a permis d'offrir des services psychosociaux transitoires et de rétablissement.

Depuis le 30 octobre 2018, de nombreux enjeux demeurent, à la suite de l'événement, notamment plusieurs ménages à reloger, un manque de places en refuge pour les personnes en situation d'itinérance et une certaine précarité en matière de logements abordables et disponibles en raison d'une hausse des prix des logements. La somme octroyée permettra de remédier aux besoins immédiats engendrés par cette situation exceptionnelle, et sera réinvestie dans les programmes sociaux de l'établissement afin de rétablir l'accessibilité des services pour les clientèles vulnérables habituelles.

« Ce financement vise à appuyer le CISSS dans ses efforts pour répondre rapidement, et de manière hautement prioritaire, aux besoins des personnes sinistrées, tout en assurant aux clientèles régulières la meilleure accessibilité possible de services. Dans le contexte de rareté du logement que génère cette situation, il demeure également crucial de soutenir les personnes les plus vulnérables, tout particulièrement en période hivernale auprès des personnes en situation d'itinérance. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux de ce soutien financier qui permettra au CISSSO d'apporter une aide aux sinistrés des tornades du 21 septembre dernier. En tant que ministre de la Famille, il est important pour moi d'offrir un accompagnement à ces familles qui ont tout perdu et d'agir rapidement afin qu'elles puissent retrouver leur vie normale. Par ce financement supplémentaire aujourd'hui, le gouvernement du Québec réitère son appui aux sinistrés et envoie une fois de plus le signal que le gouvernement du Québec est à l'écoute des besoins des gens de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le montant global de 605 503 $ se décline comme suit :

un montant de 362 527 $ pour couvrir les frais encourus par les interventions réalisées à la suite des tornades;

un montant de 92 976 $ pour répondre à l'augmentation des besoins des usagers;

un montant de 150 000 $ pour combler le manque de places en refuge pour les personnes en situation d'itinérance, notamment par la mise en place de la Halte chaleur.

