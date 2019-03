Wajax présente ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2018





TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et ses résultats annuels de 2018.







(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Exercice clos le

31 décembre

2018

2017

2018

2017

(données

ajustées) 5) (données

ajustées) 5) RÉSULTATS CONSOLIDÉS















Produits 389,8 $ 375,5 $ 1 481,6 $ 1 318,7 $ Ventes d'équipement 139,1 $ 157,0 $ 542,8 $ 461,5 $ Location d'équipement 9,2 $ 8,9 $ 34,9 $ 32,3 $ Pièces industrielles 90,5 $ 82,9 $ 361,7 $ 340,0 $ Service après-vente 114,2 $ 108,6 $ 457,6 $ 424,9 $ SRT/Autres 36,8 $ 18,1 $ 84,6 $ 60,1 $

















Bénéfice net 6,1 $ 6,1 $ 35,9 $ 27,4 $ Résultat de base par action 1), 2) 0,31 $ 0,31 $ 1,82 $ 1,40 $ Bénéfice net ajusté3), 4), 5) 8,3 $ 9,1 $ 39,9 $ 30,1 $ Résultat de base ajusté par action1), 2), 3), 4), 5) 0,42 $ 0,47 $ 2,02 $ 1,54 $

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice

Les produits du quatrième trimestre de 2018 se sont élevés à 389,8 millions de dollars, ce qui représente une progression de 14,3 millions de dollars, ou 3,8 %, comparativement à 375,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. 5) Les facteurs suivants ont contribué à la hausse des produits :

Les facteurs suivants ont contribué à la hausse des produits : D'un point de vue régional, les produits ont augmenté de 9 % et de 7 % respectivement dans le centre du Canada et dans l'Est canadien alors qu'ils ont reculé de 1 % dans l'Ouest canadien par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. À l'échelle nationale, la croissance des ventes est attribuable aux secteurs des services de réparation technique (les « SRT »), de la construction, de l'exploitation minière, des pièces industrielles et des groupes électrogènes. La hausse des SRT repose essentiellement sur l'acquisition de Groupe Delom inc. (« Delom ») au cours du quatrième trimestre de 2018;

et dans l'Est canadien alors qu'ils ont reculé de 1 % dans l'Ouest canadien par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. À l'échelle nationale, la croissance des ventes est attribuable aux secteurs des services de réparation technique (les « SRT »), de la construction, de l'exploitation minière, des pièces industrielles et des groupes électrogènes. La hausse des SRT repose essentiellement sur l'acquisition de Groupe Delom inc. (« Delom ») au cours du quatrième trimestre de 2018;

Les ventes d'équipement ont diminué en raison surtout de la baisse des ventes dans le secteur des grues et des services publics dans toutes les régions et de la diminution des ventes dans les secteurs de l'exploitation forestière et des moteurs et transmissions dans l'Ouest canadien. Ces diminutions ont été compensées en partie par la hausse des ventes du secteur de la construction dans l'Ouest canadien et dans le centre du Canada ;

;

Les produits tirés des ventes de pièces industrielles ont augmenté en raison surtout de la hausse des ventes de roulements et de produits hydrauliques dans le centre et l'Est du Canada ;

;

Les ventes du service après-vente ont progressé du fait essentiellement de l'augmentation des ventes dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions, contrée en partie par la baisse des ventes de matériel pour le transport routier et de moteurs et transmissions dans toutes les régions;



Les ventes « SRT/autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans toutes les régions. Les hausses dans le centre et l'Est du Canada sont essentiellement attribuables à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.

sont essentiellement attribuables à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018. Le BAII a diminué de 4,3 millions de dollars pour s'établir à 11,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018, contre 15,7 millions de dollars pour la période correspondante de 2017. 3) 5) La diminution d'un exercice à l'autre est attribuable à la baisse des marges brutes et à la hausse des frais de vente et d'administration et des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,7 million de dollars pour la période à l'étude. Pour l'exercice complet, le BAII a augmenté de 5,4 millions de dollars, ou 10,2 %, pour se chiffrer à 58,6 millions de dollars en 2018, contre 53,2 millions de dollars en 2017. 3) 5) L'augmentation d'un exercice à l'autre s'explique essentiellement par des volumes plus élevés et par l'amélioration de l'efficience des frais de vente et d'administration.

La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 8,3 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, au quatrième trimestre de 2018, contre 9,1 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, pour la période correspondante de 2017. Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de 2018 exclut les coûts de restructuration et les autres coûts connexes après impôt, les pertes hors trésorerie sur les instruments dérivés évalués à la valeur du marché et les coûts de transaction liés à Delom.

La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 8,3 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, au quatrième trimestre de 2018, contre 9,1 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, pour la période correspondante de 2017. Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de 2018 exclut les coûts de restructuration et les autres coûts connexes après impôt, les pertes hors trésorerie sur les instruments dérivés évalués à la valeur du marché et les coûts de transaction liés à Delom. En 2016, dans le cadre de sa transition vers le modèle d'exploitation d'une Wajax unifiée, la Société a consolidé ses trois anciennes divisions d'exploitation - Équipement Wajax, Systèmes de puissance Wajax et Composants industriels Wajax - sous un même secteur. Par conséquent, en 2017, la Société a commencé à présenter ses activités comme un seul secteur d'exploitation, contre trois secteurs d'exploitation auparavant. En 2018, la Société a fait part de sa volonté de redéfinir sa division des finances (le « plan de réorganisation des finances ») dans le but : 1) d'arrimer plus adéquatement la division des finances à l'exploitation des activités; 2) de normaliser les politiques, les procédures et les contrôles des trois anciennes divisions d'exploitation et 3) de mettre en application les politiques, les procédures et les contrôles normalisés dans l'ensemble de l'entreprise afin de soutenir la mise en oeuvre du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société, laquelle devrait débuter en 2019. La nouvelle mouture de la division des finances est réalisée en collaboration avec des conseillers externes afin d'assurer l'adhésion aux meilleures pratiques du secteur.

La direction a appliqué les politiques, les procédures et les contrôles financiers à présent normalisés aux trois anciennes divisions d'exploitation et elle a relevé des erreurs comptables hors trésorerie pour la période à l'étude et les périodes antérieures, en lien essentiellement avec les créditeurs. Bien que la direction estime qu'elles ne seront significatives pour aucun exercice, elle a corrigé les erreurs dans les états financiers de la période à l'étude close le 31 décembre 2018 et elle a ajusté les chiffres des périodes précédentes. Le montant des erreurs s'est élevé à 1,8 million de dollars et à 3,1 millions de dollars après impôt respectivement pour 2018 et 2017. L'erreur cumulative après impôt pour 2016 et les exercices précédents s'élève à 7,6 millions de dollars. La Société est d'avis que les défaillances au contrôle ont été corrigées et que son environnement de contrôle a été resserré au 31 décembre 2018.

Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 206,9 millions de dollars au 31 décembre 2018, en baisse de 33,3 millions de dollars, ou 14 %, par rapport au carnet de commandes au 30 septembre 2018, en raison surtout de l'exécution des commandes dans les secteurs de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et de la manutention de matériaux. Le carnet de commandes de la Société s'est apprécié de 28,0 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au quatrième trimestre de 2017, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes d'équipement dans les secteurs de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et des grues et services publics.

Les stocks, d'un montant de 366,0 millions de dollars au 31 décembre 2018, ont reculé de 3,8 millions de dollars par rapport au 30 septembre 2018, en raison essentiellement de la baisse des stocks dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, contrebalancée par la hausse des stocks dans les secteurs des SRT, de l'exploitation forestière et des pièces industrielles. 5)

Les fonds de roulement de 334,7 millions de dollars au 31 décembre 2018 ont diminué de 1,3 million de dollars par rapport au 30 septembre 2018. 5) Au 31 décembre 2018, les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 21,9 %, ce qui représente une progression de 0,6 % par rapport au 30 septembre 2018, ce qui découle avant tout de la hausse des fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres.

Au 31 décembre 2018, les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 21,9 %, ce qui représente une progression de 0,6 % par rapport au 30 septembre 2018, ce qui découle avant tout de la hausse des fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres. Le ratio de levier financier de la Société a augmenté pour s'établir à 2,48 fois au 31 décembre 2018, comparativement à 2,29 fois au 30 septembre 2018.3) 5) Cette augmentation du ratio de levier financier s'explique avant tout par l'accroissement de l'endettement associé à des stocks plus élevés et à l'acquisition de Delom, facteurs qui ont été atténués en partie par une hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois.

Le 21 mars 2019, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le premier trimestre de 2019, payable le 2 avril 2019 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2019.

Mark Foote, président et chef de la direction, a commenté les résultats de la Société : « Notre bénéfice pour l'exercice complet a été conforme en général au budget et nous sommes satisfaits de la croissance de 12 % de nos produits, ce qui a porté notre chiffre d'affaires à un niveau record d'environ 1,48 milliard de dollars. Conformément à notre stratégie, une tranche de 55 % de notre croissance est attribuable aux catégories du groupe « croissance ciblée », à savoir la construction, la manutention de matériaux et les services de réparation technique. Nous sommes également satisfaits des hausses solides affichées dans les secteurs de l'exploitation minière, des systèmes de puissance et du transport maritime et des pièces industrielles. L'équipe de Wajax est extrêmement fière des résultats pour l'année 2018, la meilleure à ce jour, en ce qui a trait au programme de sécurité. De fait, le taux de fréquence des blessures déclarées a été de 1,02, ce qui représente une diminution des blessures déclarées de 26 %. Notre équipe accueille plus de 350 nouveaux membres qui proviennent de Delom et leurs efforts contribueront considérablement à nos activités de SRT.

Bien que nous soyons satisfaits des résultats pour l'exercice complet, nos activités ont ralenti au quatrième trimestre, en partie du fait de la diminution des marges brutes, laquelle n'a pu être annulée par l'augmentation des volumes. Notre position sur le marché en matière de tarification a été plus offensive, notamment du côté du service après?vente, et des marges plus faibles étaient attendues. Wajax maintiendra une tarification en fonction de notre stratégie visant une croissance des volumes et des parts de marché, mais elle a tout de même adapté sa stratégie de tarification, ce qui devrait améliorer le rendement des marges. »

« En 2019, Wajax prévoit une augmentation du bénéfice net ajusté d'un exercice à l'autre en raison de l'amélioration des produits consolidés et de l'incidence sur l'exercice complet de l'acquisition de Delom. Nous prévoyons des conditions de marché généralement stables dans l'Est et le centre du Canada en 2019. Les conditions de marché dans l'Ouest canadien sont incertaines; l'activité demeure stable ou positive dans des marchés finaux importants comme les sables bitumineux, l'exploitation minière et l'exploitation forestière, mais elle devrait ralentir temporairement dans des secteurs comme le pétrole et le gaz naturel conventionnels, la construction et les marchés connexes. Wajax est d'avis que les conditions actuelles dans l'Ouest canadien sont plus favorables à la Société que celles qui étaient observées lorsque les prix de l'énergie étaient faibles en 2015 et en 2016. Bien qu'elle reconnaisse l'incidence possible de ces conditions de marché, la Société n'a pas pour autant modifié ses objectifs financiers internes ou ses plans opérationnels, qui demeurent conformes aux objectifs initiaux de notre plan stratégique. L'année 2019 est une année charnière pour les grands projets tels que le nouveau progiciel de gestion intégré et les nouveaux centres de service à la clientèle de la Société, dont la mise en oeuvre est prévue pour le premier semestre 2019. Selon la vision actuelle de la Société du calendrier des produits et des charges d'exploitation, l'amélioration du bénéfice devrait prendre forme au second semestre de 2019. Le ratio de levier financier devrait demeurer dans une fourchette acceptable et la Société conserve une flexibilité financière suffisante pour réaliser son plan d'affaires pour 2019. »

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du quatrième trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le vendredi 22 mars 2019 à 9 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la conférence Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « 2018 Fourth Quarter Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du quatrième trimestre de 2018 »).

Notes





1) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est établi respectivement à 19 947 235 (19 504 107 en 2017) et à 20 393 145 (20 132 863 en 2017). 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 s'est établi respectivement à 19 686 075 (19 605 884 en 2017) et à 20 147 902 (20 204 738 en 2017). 3) Le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base ajusté par action », le « BAII », le « BAIIA ajusté pro forma », le « carnet de commandes » et le « ratio de levier financier » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles» du rapport de gestion de la Société de 2018. 4) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. Coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,5 million de dollars (0,2 million de dollars en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $, pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (0,01 $ par action en 2017).

b. Coûts de restructuration et autres coûts connexes de 3,0 millions de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,15 $, pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 (néant en 2017).

c. Profit de 1,2 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,06)$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2017.

d. Profit de 0,9 million de dollars (1,2 million de dollars en 2017) après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,04)$ [(0,06)$ en 2017] pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

e. Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,5 million de dollars (néant en 2017) après impôt ou résultat de base et dilué par action de 0,07 $ (néant en 2017) pour le trimestre clos le 31 décembre 2018.

f. Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,6 million de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,08 $ (néant en 2017) pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

g. Coûts de transaction liés à Delom de 0,3 million de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $, pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (néant en 2017).

h. Coûts de transaction de 0,3 million de dollars (néant en 2017) après impôt liés à Delom, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $ (néant en 2017), pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

i. Coûts de 4,0 millions de dollars après impôt liés au rachat des billets de premier rang, ou résultat de base et dilué par action de 0,20 $, pour le trimestre et la période de douze mois clos le 31 décembre 2017. 5) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » du rapport de gestion de 2018. 6) Le taux de fréquence des blessures déclarées est une méthode de calcul de la fréquence des blessures couramment utilisée par les sociétés industrielles. Il représente le nombre total d'incidents déclarés multiplié par 200 000 heures de travail et divisé par le nombre réel d'heures travaillées. Un incident déclaré est un incident qui nécessite un traitement médical autre que les premiers soins.

Corporation Wajax

Rapport de gestion - 2018

Le rapport de gestion qui suit traite de la situation financière et des résultats d'exploitation consolidés de Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ce rapport de gestion doit être lu à la lumière de l'information contenue dans les états financiers consolidés de la Société et les notes y afférentes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les renseignements contenus dans le présent rapport de gestion sont fondés sur l'information dont disposait la direction en date du 21 mars 2019.

La direction est responsable de l'information communiquée dans ce rapport de gestion ainsi que dans les états financiers consolidés et les notes y afférentes, et a mis en place des systèmes d'information, des procédures et des contrôles appropriés visant à assurer que l'information utilisée en interne par la direction et communiquée en externe est essentiellement complète et fiable. Le conseil d'administration de Wajax a approuvé ce rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés et les notes y afférentes. En outre, le comité d'audit de Wajax joue, au nom du conseil d'administration, un rôle de surveillance à l'égard de la communication de toute l'information financière faite au public par Wajax et a passé en revue ce rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés et les notes y afférentes.

Vue d'ensemble de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Orientation stratégique et perspectives

La stratégie d'une Wajax unifiée vise à permettre aux clients d'avoir accès à l'ensemble de la gamme de produits et services de la Société et à offrir en tout temps un excellent service à la clientèle. Cette stratégie s'appuie sur les forces de la Société, soit une équipe de professionnels bien formés et dévoués, une vaste gamme de produits et de services, une grande expérience dans un large éventail de marchés, des relations solides avec d'importants fabricants et un réseau national de succursales. La Société s'emploie à offrir le meilleur à son équipe, à ses clients et à ses investisseurs en exécutant des plans clairs dans six grands volets :

Investir dans l'équipe de Wajax - La sécurité, le bien-être et l'engagement de l'équipe de 2 800 techniciens, professionnels des ventes, membres du personnel de soutien et dirigeants de la Société constituent les assises de la Société. La Société est très fière des réalisations de l'équipe de Wajax en matière de sécurité en milieu de travail, des progrès quant aux programmes de bien-être personnel et des programmes bonifiés de formation et de perfectionnement professionnel.

Investir dans les clients de Wajax - La Société a le privilège d'appuyer 32 000 clients individuels partout au Canada, qu'il s'agisse de petits entrepreneurs locaux ou des plus grandes entreprises industrielles et de ressources naturelles du pays. Wajax continue d'élargir son programme « Écho des clients », qui évalue son service à la clientèle de façon détaillée pour chaque emplacement et partage ouvertement les commentaires des clients dans toute la Société. Pour un nombre croissant de clients d'envergure, le programme Écho des clients a également recours à des systèmes d'analyse et à des équipes spécialisées pour explorer les possibilités d'accroître la part du portefeuille des clients individuels de la Société.

Exécuter une stratégie de croissance interne bien définie - la Société a classé ses dix catégories actuelles de produits et services en fonction de leur contribution à la croissance durable. Bien que Wajax soit concurrentielle dans toutes les catégories où elle est active, ces classifications garantissent une allocation appropriée des ressources (comme les stocks, le personnel et le marketing). Les classifications de la Société sont « croissance ciblée » (qui comprend les catégories construction, manutention de matériaux et services de réparation technique), « principales forces » (qui comprend les catégories pièces industrielles, exploitation forestière, activités de transport sur de grandes routes et systèmes de puissance / transport maritime) et « projets d'envergure / cycliques » (qui comprend les catégories exploitation minière, moteurs et transmissions et grues / services publics). La croissance interne visée par le plan stratégique de la Société devrait découler en majeure partie des catégories « croissance ciblée » en raison des possibilités relativement élevées d'accroître les parts de marché de la Société, de la résilience des marchés de l'après-vente, de l'étendue de la gamme de produits et services de la Société et des relations connexes avec les fabricants. En 2018, 55 % de la croissance des produits de la Société a découlé des catégories « croissance ciblée ».

Une stratégie d'acquisitions éprouvée - Wajax a élaboré des critères d'acquisition clairs pour les marchés canadien et américain. Au Canada , l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « SRT ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée. Les acquisitions sont prises en considération lorsqu'elles peuvent être réalisées selon des paramètres de levier acceptables, qu'elles sont conformes à notre stratégie en matière de produits et services, qu'elles contribuent à la marge du BAIIA, qu'elles génèrent des économies d'échelle et qu'elles ont des équipes de gestion efficaces.

, l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « SRT ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée. Les acquisitions sont prises en considération lorsqu'elles peuvent être réalisées selon des paramètres de levier acceptables, qu'elles sont conformes à notre stratégie en matière de produits et services, qu'elles contribuent à la marge du BAIIA, qu'elles génèrent des économies d'échelle et qu'elles ont des équipes de gestion efficaces. Investir dans l'infrastructure de Wajax - La Société apporte d'importants changements à son infrastructure afin d'améliorer l'uniformité du service à la clientèle, de réduire les coûts fixes et d'ajouter de nouveaux circuits de vente dans un secteur de plus en plus axé sur la technologie. Les programmes d'infrastructure actuels de la Société comprennent la consolidation continue du réseau de succursales afin d'améliorer le service à la clientèle et de diminuer le coût de son empreinte physique. De plus, la Société investit dans de nouveaux systèmes d'information et de nouvelles capacités qui remplacent les anciens systèmes et fournissent une plateforme pour de nouvelles capacités de contact avec la clientèle. En 2018, la Société a terminé la majeure partie de la configuration et des essais de son nouveau progiciel de gestion intégré, dont la mise en oeuvre devrait commencer au cours du premier semestre de 2019.

Améliorations continues du modèle organisationnel d'une Wajax unifiée - En 2016, Wajax a réalisé des changements profonds à l'organisation de son équipe afin d'améliorer sa croissance, de favoriser la cohérence et de réduire ses coûts fixes. Au moment où ils ont été menés à bien, ces changements ont réduit les coûts d'environ 20 millions de dollars, principalement par la diminution des coûts liés au personnel administratif. Au fur et à mesure que la Société a pris de l'expansion, elle a réinvesti ces économies principalement dans des rôles générateurs de revenus, comme les professionnels de la vente et les techniciens. Wajax continue de raffiner son modèle organisationnel et prévoit d'autres améliorations au rapport coût-efficacité grâce principalement aux investissements technologiques.

Perspectives

Wajax prévoit des conditions de marché généralement stables dans l'Est et le centre du Canada en 2019. Les conditions de marché dans l'Ouest canadien sont actuellement incertaines; l'activité demeure stable ou positive dans des marchés finaux importants comme les sables bitumineux, l'exploitation minière et l'exploitation forestière, mais elle devrait ralentir temporairement dans des secteurs comme le pétrole et le gaz naturel conventionnels, la construction et les marchés connexes. Wajax est d'avis que les conditions actuelles dans l'Ouest canadien sont plus favorables à la Société que celles qui étaient observées lorsque les prix de l'énergie étaient faibles en 2015 et en 2016. Bien qu'elle reconnaisse l'incidence possible de ces conditions de marché, la Société n'a pas pour autant modifié ses objectifs financiers internes ou ses plans opérationnels, qui demeurent conformes aux objectifs initiaux de son plan stratégique. Wajax prévoit une augmentation du bénéfice net ajusté pour l'ensemble de l'exercice par rapport à 2018 en raison de l'amélioration des produits consolidés et de l'incidence sur l'exercice complet de l'acquisition de Groupe Delom inc. (« Delom »). L'année 2019 est une année charnière pour les grands projets tels que le nouveau progiciel de gestion intégré et les nouveaux centres de service à la clientèle de la Société, dont la mise en oeuvre est prévue pour le premier semestre 2019. Selon la vision actuelle de la Société du calendrier des produits et des charges d'exploitation, le bénéfice devrait s'améliorer surtout au second semestre de l'exercice. Le ratio de levier financier devrait demeurer dans une fourchette acceptable et la Société conserve une flexibilité financière suffisante pour réaliser son plan d'affaires pour 2019. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » et « Mise en garde concernant l'information prospective ».

Faits saillants de l'exercice et du quatrième trimestre

Faits saillants de l'exercice 2018 en entier

Les produits ont augmenté de 162,9 millions de dollars, ou 12 %, pour s'établir à 1 481,6 millions de dollars en 2018, contre 1 318,7 millions de dollars pour 2017. 2) D'un point de vue régional :

D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 653,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à l'exercice précédent. L'accroissement des ventes dans la plupart des catégories de produits, notamment une hausse marquée dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, a plus que contrebalancé la baisse enregistrée dans le secteur de l'exploitation forestière.



Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 324,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. La hausse des ventes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux et des groupes électrogènes a plus que contrebalancé la baisse des ventes dans le secteur des grues et des services publics.

se sont établis à 324,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. La hausse des ventes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux et des groupes électrogènes a plus que contrebalancé la baisse des ventes dans le secteur des grues et des services publics.

Les produits dans l'Est canadien se sont élevés à 504,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à l'exercice précédent, attribuable à une croissance au chapitre des ventes dans la plupart des catégories de produits, dont une hausse des ventes des SRT découlant essentiellement de l'acquisition de Delom le 16 octobre 2018.

Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué de 80 points de base pour s'établir à 14,1 % en 2018, en comparaison de 14,9 % en 2017. 2) Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 12,7 millions de dollars par rapport à ceux de 2017 essentiellement en raison de la hausse des coûts de vente et des frais d'occupation, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et de la hausse des coûts liés au personnel et des frais d'occupation attribuables à l'acquisition de Delom. 2) Ces augmentations sont contrées en partie par un profit de 1,2 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens en 2018.

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 12,7 millions de dollars par rapport à ceux de 2017 essentiellement en raison de la hausse des coûts de vente et des frais d'occupation, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et de la hausse des coûts liés au personnel et des frais d'occupation attribuables à l'acquisition de Delom. Ces augmentations sont contrées en partie par un profit de 1,2 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens en 2018. Le BAII a augmenté de 5,4 millions de dollars, ou 10,2 %, pour s'établir à 58,6 millions de dollars en 2018, contre 53,2 millions de dollars en 2017. 1), 2) L'augmentation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à la hausse des produits et à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.

Selon l'amélioration des résultats au chapitre du BAII, la Société a dégagé un bénéfice net de 35,9 millions de dollars, ou 1,82 $ par action, en 2018, contre 27,4 millions de dollars, ou 1,40 $ par action, en 2017.

La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 39,9 millions de dollars, ou 2,02 $ par action, en 2018, contre 30,1 millions de dollars, ou 1,54 $ par action, en 2017. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 6,2 % en 2018, comparativement à 5,7 % en 2017. 1), 2)

Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 206,9 millions de dollars au 31 décembre 2018, en baisse de 33,3 millions de dollars, ou 14 %, par rapport au carnet de commandes au 30 septembre 2018, en raison surtout de l'exécution des commandes dans les secteurs de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et de la manutention de matériaux. Le carnet de commandes de la Société, qui s'établissait à 206,9 millions de dollars au 31 décembre 2018, a connu une hausse de 28,0 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au 31 décembre 2017, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et des grues et services publics. 1)

Les stocks, d'un montant de 366,0 millions de dollars au 31 décembre 2018, ont diminué de 3,8 millions de dollars par rapport au 30 septembre 2018, en raison essentiellement de la baisse des stocks dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, contrebalancée en partie par la hausse des stocks dans les secteurs des SRT, de l'exploitation forestière et des pièces industrielles. Les stocks, d'un montant de 366,0 millions de dollars au 31 décembre 2018, ont augmenté de 53,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, en raison essentiellement de la hausse des stocks dans les secteurs de la construction, de l'exploitation forestière, des systèmes de puissance et des pièces industrielles. 2)

Les fonds de roulement de 334,7 millions de dollars au 31 décembre 2018 ont diminué de 1,3 million de dollars par rapport au 30 septembre 2018. Les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 21,9 %, ce qui représente une progression de 0,6 % par rapport au 30 septembre 2018 du fait essentiellement de la hausse des fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres. Les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres au 31 décembre 2018 se sont accrus de 45,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017 du fait essentiellement de l'accroissement des niveaux de stocks. Les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois ont augmenté de 1,0 % par rapport à 2017. 1), 2)

Le ratio de levier financier de la Société a augmenté pour s'établir à 2,48 fois au 31 décembre 2018, comparativement à 2,29 fois au 30 septembre 2018. Cette augmentation du ratio de levier financier s'explique avant tout par l'accroissement de l'endettement associé à l'acquisition de Delom, ce qui a été atténué par une hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. Le ratio de levier financier de la Société s'établissait à 2,48 fois au 31 décembre 2018, ce qui représente une augmentation par rapport à celui de 2,17 fois enregistré au 31 décembre 2017, du fait d'une hausse de la dette atténuée par un BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois plus élevé 1), 2) .

. Le 16 octobre 2018, la Société a réalisé l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Groupe Delom inc., situé à Montréal (Québec). Le prix d'achat total des actions s'est établi à 52,1 millions de dollars, dont un montant de 2,0 millions de dollars qui est assujetti à l'atteinte de certaines cibles de performance postérieurement à la clôture.

Le 16 octobre 2018, la Société a également annoncé des modifications à ses facilités de crédit garanties de premier rang. Conformément à ces modifications, les engagements totaux des prêteurs au titre de ces facilités ont été augmentés, passant de 300 millions de dollars à 400 millions de dollars, et la date d'échéance a été prorogée de 2021 à 2023, ce qui représente un engagement sur cinq ans de la part des prêteurs.

Le 5 novembre 2018, la Société a annoncé la nomination d'Anne Bélec à son conseil d'administration, nomination qui prend effet à cette même date.

En 2016, dans le cadre de sa transition vers le modèle d'exploitation d'une Wajax unifiée, la Société a consolidé ses trois anciennes divisions d'exploitation - Équipement Wajax, Systèmes de puissance Wajax et Composants industriels Wajax - sous un même secteur. Par conséquent, en 2017, la Société a commencé à présenter ses activités comme un seul secteur d'exploitation, contre trois secteurs d'exploitation auparavant. En 2018, la Société a fait part de sa volonté de redéfinir sa division des finances (le « plan de réorganisation des finances ») dans le but : 1) d'arrimer plus adéquatement la division des finances à l'exploitation des activités; 2) de normaliser les politiques, les procédures et les contrôles des trois anciennes divisions d'exploitation et 3) de mettre en application les politiques, les procédures et les contrôles normalisés dans l'ensemble de l'entreprise afin de soutenir la mise en oeuvre du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société, laquelle devrait débuter en 2019. La nouvelle mouture de la division des finances est réalisée en collaboration avec des conseillers externes afin d'assurer l'adhésion aux meilleures pratiques du secteur.



La direction a appliqué les politiques, les procédures et les contrôles financiers à présent normalisés aux trois anciennes divisions d'exploitation et elle a relevé des erreurs comptables hors trésorerie pour la période à l'étude et les périodes antérieures, en lien essentiellement avec les créditeurs. Bien que la direction estime qu'elles ne seront significatives pour aucun exercice, elle a corrigé les erreurs dans les états financiers de la période à l'étude close le 31 décembre 2018 et elle a ajusté les chiffres des périodes précédentes. Le montant des erreurs s'est élevé à 1,8 millions de dollars et à 3,1 millions de dollars après impôt respectivement pour 2018 et 2017. L'erreur cumulative après impôt pour 2016 et les exercices précédents s'élève à 7,6 millions de dollars. La Société est d'avis que les défaillances au contrôle ont été corrigées et que son environnement de contrôle a été resserré au 31 décembre 2018.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre de 2018 se sont élevés à 389,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 14,3 millions de dollars, ou 4 %, comparativement à 375,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017 2) . D'un point de vue régional :

. D'un point de vue régional : Les produits de 166,2 millions de dollars dans l'Ouest canadien ont reculé de 1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.



Les produits dans le centre du Canada se sont chiffrés à 88,0 millions de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent du fait de la croissance des ventes dans les secteurs de la construction, des groupes électrogènes, des composants industriels et des SRT, contrée en partie par la baisse des ventes du secteur des grues et des services publics.

se sont chiffrés à 88,0 millions de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent du fait de la croissance des ventes dans les secteurs de la construction, des groupes électrogènes, des composants industriels et des SRT, contrée en partie par la baisse des ventes du secteur des grues et des services publics.

Les produits dans l'Est canadien se sont établis à 135,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une progression des ventes dans les secteurs des composants industriels et les SRT, contrebalancée en partie par un recul des ventes dans les secteurs de l'exploitation minière, des grues et services publics et de la construction. La hausse des ventes dans le secteur des SRT est principalement attribuable à l'acquisition de Delom le 16 octobre 2018.

Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté de 80 points de base pour s'établir à 14,1 % au quatrième trimestre de 2018, en comparaison de 13,3 % pour la période correspondante de 2017. 2) Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,0 millions de dollars comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2017, essentiellement en raison de la hausse des coûts liés au personnel et des frais d'occupation découlant de l'acquisition de Delom, ainsi que des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés. 2)

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,0 millions de dollars comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2017, essentiellement en raison de la hausse des coûts liés au personnel et des frais d'occupation découlant de l'acquisition de Delom, ainsi que des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés. Le BAII a diminué de 4,3 millions de dollars, ou 27,2 %, pour s'établir à 11,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018, contre 15,7 millions de dollars pour la période correspondante de 2017. 1), 2) La diminution d'un exercice à l'autre est attribuable à la baisse des marges brutes et à la hausse des frais de vente et d'administration et des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,7 million de dollars pour la période à l'étude.

La diminution d'un exercice à l'autre est attribuable à la baisse des marges brutes et à la hausse des frais de vente et d'administration et des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,7 million de dollars pour la période à l'étude. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 6,0 % au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 5,5 % pour la période correspondante de 2017. 1), 2)

La Société a dégagé un bénéfice net de 6,1 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, au quatrième trimestre de 2018, contre 6,1 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, pour la période correspondante de 2017.2) La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 8,3 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, au quatrième trimestre de 2018, contre 9,1 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, pour la période correspondante de 2017.1), 2)

Notes :





1) Le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », la « marge du BAIIA », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté » et le « BAIIA ajusté pro forma » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Sommaire des résultats d'exploitation annuels

Pour les périodes de douze mois closes les

31 décembre 2018

2017

Variation

(en %)







(Données

ajustées)4)





Produits 1 481,6 $ 1 318,7 $ 12,4 % Marge brute 272,3 $ 250,0 $ 8,9 % Frais de vente et d'administration 209,5 $ 196,8 $ 6,5 % Coûts de restructuration et autres coûts

connexes (recouvrements) 4,1 $ -- $ -- % Bénéfice avant charges financières et impôt sur

le résultat1) 58,6 $ 53,2 $ 10,2 % Charges financières 8,8 $ 15,2 $ (42,1) % Bénéfice avant impôt sur le résultat1) 49,8 $ 37,9 $ 31,4 % Charge d'impôt sur le résultat 14,0 $ 10,6 $ 32,1 % Bénéfice net 35,9 $ 27,4 $ 31,0 % - Bénéfice de base par action2) 1,82 $ 1,40 $ 30,0 % - Bénéfice dilué par action2) 1,78 $ 1,36 $ 30,9 % Bénéfice net ajusté1), 4) 39,9 $ 30,1 $ 32,6 % - Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 2,02 $ 1,54 $ 31,2 % - Résultat dilué par action ajusté1), 2), 3) 1,98 $ 1,50 $ 32,0 % BAIIA ajusté1) 91,2 $ 74,9 $ 21,8 % Principaux ratios













Marge bénéficiaire brute 18,4 % 19,0 %





Frais de vente et d'administration exprimés

en pourcentage des produits 14,1 % 14,9 %





Marge du BAII1) 4,0 % 4,0 %





Marge du BAIIA ajusté1) 6,2 % 5,7 %





Taux d'impôt effectif 28,0 % 27,8 %





Faits saillants de l'état de la situation financière Aux 31 décembre 2018

2017







(Données

ajustées)4)

Clients et autres débiteurs 206,3 $ 203,9 $ Stocks 366,0 $ 313,0 $ Créditeurs et charges à payer (253,0) $ (236,2) $ Autres montants liés au fonds de roulement1) 15,4 $ 9,0 $ Fonds de roulement1) 334,7 $ 289,7 $ Équipement de location 73,7 $ 60,4 $ Immobilisations corporelles 59,0 $ 43,6 $ Dette à long terme nette1) 235,8 $ 154,9 $ Principal ratio :







Ratio de levier financier1) 2,48

2,17



1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 s'est établi respectivement à 19 686 075 (19 605 884 en 2017) et à 20 147 902 (20 204 738 en 2017). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 3,0 millions de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,15 $, pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 [néant en 2017].

b. profit de 0,9 million de dollars (1,2 million de dollars en 2017) après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,04) $ [(0,06) $ par action en 2017] pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

c. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,6 million de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,08 $ (néant en 2017) pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

d. coûts de transaction de 0,3 million de dollars (néant en 2017) après impôt liés à Delom, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $ (néant en 2017), pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

e. frais de rachat des billets de premier rang de 4,0 millions de dollars après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,20 $, pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017. 4) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Résultats d'exploitation annuels

Produits par région géographique



2018

2017

Périodes de douze mois closes les 31 décembre



(données

ajustées)1)

Ouest canadien 653,1 $ 572,0 $ Centre du Canada 324,3 $ 309,3 $ Est du Canada* 504,2 $ 437,4 $ Total des produits 1 481,6 $ 1 318,7 $

* Comprend le Québec et les provinces de l'Atlantique.

Produits par marché



2018

2017

Périodes de douze mois closes les 31 décembre

(données

ajustées)1)

Construction 19 % 17 % Exploitation minière 16 % 13 % Exploitation forestière 14 % 16 % Secteurs industriel/commercial 11 % 12 % Sables bitumineux 9 % 10 % Transport 9 % 9 % Traitement des métaux 6 % 6 % Secteur public et services publics 4 % 6 % Pétrole et gaz naturel 4 % 3 % Autres 8 % 8 %

Sources de produits



2018

2017

Périodes de douze mois closes les 31 décembre



(données

ajustées)1)

Ventes d'équipement 542,8 $ 461,5 $ Location d'équipement 34,9 $ 32,3 $ Pièces industrielles 361,7 $ 340,0 $ Service après-vente 457,6 $ 424,9 $ SRT/Autres 84,6 $ 60,1 $ Total des produits 1 481,6 $ 1 318,7 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

En 2018, les produits ont augmenté de 12,4 %, ou 162,9 millions de dollars, pour s'établir à 1 481,6 millions de dollars, contre 1 318,7 millions de dollars en 2017. Cette augmentation des produits s'explique notamment par les facteurs énumérés précédemment concernant les résultats régionaux, ainsi que par les facteurs suivants :

les ventes d'équipement ont progressé en raison de la hausse des ventes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux et des groupes électrogènes dans toutes les régions; ces hausses ont été atténuées par des ventes moindres dans le secteur des grues et des services publics dans toutes les régions;

les produits tirés des ventes de pièces industrielles ont augmenté en raison surtout de la hausse des ventes de roulements et de produits hydrauliques dans toutes les régions;

les ventes du service après-vente ont progressé du fait essentiellement de l'augmentation des ventes de pièces et de services dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions, contrée en partie par la baisse des ventes de pièces et de services du secteur de la construction dans toutes les régions;

les ventes « SRT/autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans toutes les régions. Les hausses des SRT dans le centre et l'Est du Canada sont essentiellement attribuables à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.

Carnet de commandes

Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes s'établissait à 206,9 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 28,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, attribuable essentiellement à l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et des grues et services publics.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 22,2 millions de dollars, ou 8,9 % en 2018, comparativement à l'exercice précédent, principalement en raison de la progression des volumes contrebalancée en partie par une baisse des marges des services après-vente. La marge bénéficiaire brute a diminué, s'établissant à 18,4 % en 2018 alors qu'elle était de 19,0 % à l'exercice précédent, ce qui s'explique avant tout par une baisse des marges sur le service après-vente.

Frais de vente et d'administration

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 12,7 millions de dollars en 2018 par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à la hausse des coûts de vente et des frais d'occupation, aux pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et à la hausse des coûts liés au personnel et des frais d'occupation découlant de l'acquisition de Delom. Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué, passant de 14,9 % en 2017 à 14,1 % en 2018.

Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements)

Au premier trimestre de 2018, la Société a entrepris le plan de réorganisation des finances et une réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT. Le plan de réorganisation des finances devrait entraîner des coûts d'environ 5,6 millions de dollars, ce qui inclut les indemnités de départ, les coûts de gestion de projet et les coûts liés à la main d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, dont une tranche de 3,5 millions de dollars a été comptabilisée en 2018 et de 0,3 million de dollars en 2017. Le solde de 1,8 million de dollars au titre des coûts prévus, se rapportant essentiellement à la gestion de projet et aux coûts liés à la main d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, sera passé en charges à mesure que les coûts sont engagés sur la durée restante du projet. La direction prévoit la réalisation quasi complète des travaux restants pour le premier semestre de 2019.

Au cours du premier trimestre de 2018, la Société a également entrepris une réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT afin qu'elle cadre mieux elle aussi avec la structure organisationnelle d'une Wajax unifiée. Les coûts liés à la réévaluation sont estimés à 0,5 million de dollars, dont une tranche de 0,4 million de dollars a été comptabilisée au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2018.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, la Société a engagé des coûts supplémentaires de 0,3 million de dollars (déduction faite d'un recouvrement de 0,5 million de dollars) au titre des indemnités de départ liées à la réorganisation stratégique de 2016, lesquels ont été passés en charges et payés au cours du trimestre clos le 30 juin 2018. Aucun coût supplémentaire au titre des indemnités de départ liées à la réorganisation stratégique de 2016 n'a été comptabilisé au cours du deuxième semestre de 2018 et la Société ne prévoit pas engager d'autres coûts connexes futurs.

Charges financières

Pour 2018, les charges financières de 8,8 millions de dollars ont diminué de 6,5 millions de dollars par rapport à celles de 2017, du fait surtout de la réduction des taux d'intérêt moyens liée au rachat des billets de premier rang au quatrième trimestre de 2017, atténuée par la hausse de la dette moyenne. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif de la Société s'est établi à 28,0 % en 2018 (27,8 % en 2017), comparativement au taux d'impôt prévu par la loi de 26,9 % (26,9 % en 2017), ce qui s'explique par l'incidence de charges non déductibles fiscalement. Le taux d'impôt prévu par la loi de 26,9 % est demeuré inchangé par rapport à 2017.

Bénéfice net

En 2018, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 35,9 millions de dollars, ou 1,82 $ par action, comparativement à 27,4 millions de dollars, ou 1,40 $ par action, pour 2017. L'augmentation de 8,5 millions de dollars du bénéfice net découle surtout d'une hausse des volumes, de l'amélioration de l'efficience des frais de vente et d'administration, et de la diminution des charges financières. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 3,0 millions de dollars après impôt au cours de l'exercice à l'étude.

Bénéfice net ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)

Le bénéfice net ajusté pour 2018 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 3,0 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action (néant en 2017), d'un profit de 0,9 million de dollars après impôt, ou 0,04 $ par action, comptabilisé à la vente de biens (profit de 1,2 million de dollars après impôt, ou 0,06 $ par action en 2017), de pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,6 million de dollars après impôt, ou 0,08 $ par action (néant en 2017), ni de coûts de transaction de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action, liés à Delom (néant en 2017).

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 39,9 millions de dollars, ou 2,02 $ par action, en 2018, ce qui représente une hausse de 9,8 millions de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 30,1 millions de dollars, ou 1,54 $ par action, inscrit en 2017. L'augmentation de 9,8 millions de dollars du bénéfice net ajusté découle surtout d'une hausse des volumes, de l'amélioration de l'efficience des frais de vente et d'administration, et de la diminution des charges financières.

Résultat global

En 2018, le résultat global, établi à 34,6 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 35,9 millions de dollars et d'une perte de 1,2 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global. La perte de 1,2 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global pour l'exercice à l'étude découle principalement de pertes de 0,7 million de dollars réalisés sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie en cours à la clôture de la période et de profits de 0,6 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures reclassés au bénéfice net au cours de l'exercice à l'étude.

Acquisition de Delom

Le 16 octobre 2018, la Société a réalisé l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Delom. Le prix d'achat total des actions s'est établi à 52,1 millions de dollars, dont un montant de 2,0 millions de dollars qui est assujetti à l'atteinte de certaines cibles de performance postérieurement à la clôture. Fondé en 1963, Delom se spécialise dans l'entretien et la réparation d'équipement électromécanique rotatif critique pour les industries à production continue et affiche des ventes annuelles d'environ 70 millions de dollars. Delom, qui a six ateliers dans l'Est du Canada et dont l'effectif compte plus de 350 personnes, répond aux besoins de clients dans une diversité de marchés finaux, notamment dans les secteurs de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne et nucléaire, des mines, des pâtes et papiers, de la pétrochimie, des alumineries, ainsi que du transport ferroviaire et maritime. Conformément à la stratégie de Wajax, l'acquisition de Delom devrait entraîner une croissance importante des activités liées aux SRT de la Société.



Principales informations annuelles

Les principales informations annuelles suivantes sont auditées et ont été préparées à l'aide des mêmes méthodes que celles utilisées pour l'établissement des états financiers consolidés annuels audités de 2018, sauf les données de 2016 qui n'ont pas été ajustées en raison de l'adoption le 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.



2018

2017

2016

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre



(Données

ajustées)(1)





Produits 1 481,6 $ 1 318,7 $ 1 221,9 $













Bénéfice net 35,9 $ 27,4 $ 11,0 $













Bénéfice de base par action 1,82 $ 1,40 $ 0,55 $ Bénéfice dilué par action 1,78 $ 1,36 $ 0,54 $ Total des actifs (données ajustées) 831,2 $ 694,4 $ 664,9 $ Passifs non courants 244,1 $ 160,9 $ 138,6 $ Dividendes déclarés par action 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

En 2018, les produits ont augmenté de 162,9 millions de dollars par rapport à ceux inscrits en 2017 pour s'établir à 1 481,6 millions de dollars. La hausse est attribuable à la croissance dans toutes les régions en raison des importantes hausses réalisées dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux et des groupes électrogènes ainsi que des commandes de pièces industrielles. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution des produits tirés des grues et des services publics dans le centre du Canada. En 2017, les produits ont augmenté de 96,8 millions de dollars par rapport à ceux inscrits en 2016 pour s'établir à 1 318,7 millions de dollars. L'augmentation est attribuable à la vigueur de l'Ouest canadien, notamment une hausse marquée dans les secteurs de la construction et de l'exploitation forestière et une hausse des produits tirés des ventes de pièces industrielles dans l'Est du Canada. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution des produits tirés des ventes d'équipement d'exploitation minière principalement dans l'Ouest canadien.

En 2018, le bénéfice net s'est établi à 35,9 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 24,9 millions de dollars, ou 1,27 $ par action, par rapport à 2016. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 3,0 millions de dollars (0,15 $ par action) après impôt, du profit de 0,9 million de dollars (0,04 $ par action) après impôt comptabilisé sur la vente de biens, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,6 million de dollars (0,08 $ par action) après impôt, des coûts de transaction liés à Delom de 0,3 million de dollars (0,02 $ par action) en 2018 après impôt et des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 9,1 millions de dollars (0,46 $ par action) comptabilisés en 2016, le bénéfice net a augmenté de 19,7 millions de dollars, ou 1,01 $ par action. Cette augmentation découle principalement d'une hausse des volumes et de la baisse des charges financières, contrebalancées en partie par la diminution des marges bénéficiaires brutes. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » et « Situation de trésorerie et ressources en capital ».



L'augmentation de 166,3 millions de dollars du total des actifs entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 est attribuable essentiellement à la hausse des actifs sur contrat, des stocks, du matériel de location, du goodwill et des immobilisations incorporelles, contrebalancée en partie par une diminution de la trésorerie et des dépôts sur les stocks.

Les passifs non courants s'établissaient à 244,1 millions de dollars au 31 décembre 2018, en hausse de 105,5 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2016, ce qui s'explique surtout par une augmentation de 96,2 millions de dollars de la dette à long terme. La hausse de la dette à long terme découle principalement d'un fonds de roulement plus élevé au 31 décembre 2018 qu'au 31 décembre 2016, ainsi que de l'acquisition de Delom en 2018.

Principales informations trimestrielles

Le tableau qui suit présente les principales données financières trimestrielles consolidées non auditées pour les huit derniers trimestres.



2018 2017 (données ajustées)1)

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 389,8 $ 367,1 $ 382,3 $ 342,4 $ 375,5 $ 297,9 $ 325,9 $ 319,4 $ Bénéfice net 6,1 $ 9,1 $ 11,4 $ 9,3 $ 6,1 $ 8,1 $ 7,5 $ 5,7 $

































Résultat net par action































- de base 0,31 $ 0,46 $ 0,58 $ 0,48 $ 0,31 $ 0,41 $ 0,38 $ 0,29 $ - dilué 0,30 $ 0,45 $ 0,56 $ 0,46 $ 0,30 $ 0,40 $ 0,37 $ 0,28 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Le tableau qui suit présente les données financières trimestrielles consolidées non auditées pour les sept derniers trimestres comme elles ont été présentées antérieurement.



2018 2017

(données présentées antérieurement) (données présentées antérieurement)

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 389,8 $ 367,4 $ 382,7 $ 342,7 $ 375,5 $ 297,9 $ 325,9 $ 319,4 $ Bénéfice net 6,1 $ 10,3 $ 12,2 $ 9,9 $ 7,7 $ 8,7 $ 7,7 $ 6,3 $

































Résultat net par action































- de base 0,31 $ 0,52 $ 0,62 $ 0,51 $ 0,39 $ 0,45 $ 0,40 $ 0,32 $ - dilué 0,30 $ 0,51 $ 0,60 $ 0,49 $ 0,38 $ 0,43 $ 0,38 $ 0,31 $

Bien qu'il soit difficile de prévoir les fluctuations trimestrielles des produits et du bénéfice net pendant les périodes de ralentissement des activités du secteur de l'énergie, les résultats du premier trimestre devraient subir l'incidence de la baisse saisonnière. De plus, d'importantes livraisons de tombereaux de chantier et de pelles excavatrices ainsi que d'ensembles de groupes électrogènes sont susceptibles de faire fluctuer les produits et le bénéfice net tout au long de l'exercice.

Pour le quatrième trimestre de 2017, le bénéfice net de 6,1 millions de dollars comprenait un profit de 1,2 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens et des frais de rachat des billets de premier rang de 4,0 millions de dollars après impôt. Compte non tenu du profit comptabilisé sur la vente de biens et des frais de rachat des billets de premier rang, le bénéfice net ajusté s'est établi à 9,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. Pour le premier trimestre de 2018, le bénéfice net de 9,3 millions de dollars tient compte de coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 1,4 million de dollars après impôt et d'un profit comptabilisé sur la vente de biens de 0,9 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes et du profit comptabilisé sur la vente de biens, le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2018 s'est élevé à 9,8 millions de dollars. Au deuxième trimestre de 2018, le bénéfice net de 11,4 millions de dollars comprenait des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,9 million de dollars, après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes, le bénéfice net ajusté du deuxième trimestre de 2018 aurait été de 12,3 millions de dollars. Le bénéfice net du troisième trimestre de 2018, établi à 9,1 millions de dollars, comprend des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,4 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes, le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2018 aurait été de 9,5 millions de dollars. Le bénéfice net de 6,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018 comprend des coûts de restructuration et autres charges connexes de 0,5 million de dollars après impôt, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,5 million de dollars après impôt et des coûts de transaction de 0,3 million de dollars après impôt liés à Delom. Compte non tenu des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes, du profit comptabilisé sur la vente de biens, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et des coûts de transaction liés à Delom, le bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 2018 s'est élevé à 8,3 millions de dollars. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Situation financière consolidée

Structure du capital et principales mesures de la situation financière



31 décembre

2018

31 décembre

2017







(données

ajustées)2)

Capitaux propres 297,0 $ 274,7 $ Dette à long terme nette1) 235,8

154,9

Capital total 532,8 $ 429,6 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total1) 44,3 % 36,1 % Ratio de levier financier1) 2,48

2,17



1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier entre 1,5 fois et 2,0 fois. Cependant, dans certains cas, la Société peut être disposée à maintenir un ratio de levier financier supérieur ou inférieur à cette fourchette pour soutenir des projets de croissance clés ou faire fluctuer les niveaux du fonds de roulement pendant les variations des cycles économiques. Le ratio de levier financier actuel de la Société a été dynamisé par les récents investissements effectués dans les stocks afin de répondre à la demande de la clientèle et par l'acquisition de Delom. Se reporter à la rubrique « Dette à long terme nette » ci-après.

Capitaux propres

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres de la Société, se chiffrant à 297,0 millions de dollars, avaient augmenté de 22,3 millions de dollars par rapport à ceux du 31 décembre 2017, du fait que le bénéfice de 35,9 millions de dollars et la vente nette d'actions auparavant détenues en fiducie de 9,1 millions de dollars après impôt ont été supérieurs aux dividendes déclarés de 19,7 millions de dollars.

Le capital social de la Société est compris dans les capitaux propres au bilan, et se résume comme suit :



Nombre d'actions

ordinaires Montant

Actions émises et en circulation au 31 décembre 2017 20 026 819 180,6 $ Actions ordinaires émises au titre du règlement des régimes de

rémunération fondée sur des actions 105 375 1,4 $ Actions émises et en circulation au 31 décembre 2018 20 132 194 182,0 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2017 (522 712) (4,7) $ Actions vendues par la fiducie, montant net 347 032 3,1 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2018 (175 680) (1,6) $ Actions émises et en circulation, déduction faite des actions

détenues en fiducie, au 31 décembre 2018 19 956 514 180,4 $

À la date du présent rapport de gestion, la Société avait 19 956 514 actions ordinaires émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie.

Au 31 décembre 2018, Wajax comptait quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») (les attributions aux termes du REMT étant composées d'unités d'actions liées au rendement (« UAR ») et d'unités d'actions incessibles (« UAI »)) et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »).

Au 31 décembre 2018, le nombre de droits en cours était de 325 171 (388 983 en 2017) aux termes du RA et du RUADA (actions propres réglées) et de 285 595 (203 096 en 2017) aux termes des UAR du REMT et du RUADA (actions acquises sur le marché réglées). Le 10 août 2018, la Société a modifié les modalités de règlement des UAI du REMT, lesquelles seront dorénavant réglées en trésorerie plutôt qu'en actions, ce qui a donné lieu à un passif lié à la juste valeur de 4,6 millions de dollars. Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, la totalité des droits aux termes du RA et du RUADA étaient acquis. Selon le niveau de réalisation réel des cibles de performance relatives aux attributions liées aux UAI du REMT et aux attributions liées au RUAD en cours, le nombre d'actions acquises sur le marché nécessaires pour satisfaire les obligations de la Société pourrait être plus ou moins élevé.

Wajax a comptabilisé une charge de rémunération de 1,8 million de dollars pour l'exercice (3,8 millions de dollars en 2017) à l'égard de ces régimes.

Dette à long terme nette (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)



31 décembre

2018

31 décembre

2017

Dette bancaire 3,9 $ 1,7 $ Obligations au titre du contrat de location-financement 13,7

9,5

Dette à long terme 218,1

143,7

Dette à long terme nette1) 235,8 $ 154,9 $

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 235,8 millions de dollars au 31 décembre 2018, a augmenté de 80,9 millions de dollars par rapport à celle de 154,9 millions de dollars inscrite au 31 décembre 2017. L'augmentation au cours de l'exercice s'explique principalement par des coûts d'acquisition de 51,1 millions de dollars liés à Delom, par des versements de dividendes de 19,6 millions de dollars, par des paiements au titre des contrats de location-financement de 4,2 millions de dollars et par des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 2,9 millions de dollars.

Le ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société a augmenté, passant de 36,1 % au 31 décembre 2017 à 44,3 % au 31 décembre 2018, ce qui s'explique essentiellement par la dette à long terme nette plus élevée au cours de la période à l'étude.

Le ratio de levier financier de la Société s'établissait à 2,48 fois au 31 décembre 2018, ce qui représente une augmentation par rapport à celui de 2,17 fois enregistré au 31 décembre 2017, du fait d'une hausse de la dette atténuée par un BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois plus élevé. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Instruments financiers

Wajax a recours à des instruments financiers dérivés dans la gestion de ses risques de change et de taux d'intérêt et du risque lié à la rémunération fondée sur des actions. La Société a pour principe de défendre l'utilisation d'instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.

Wajax surveille la proportion qu'occupe la dette à taux variable dans l'ensemble de son portefeuille de dette et pourrait conclure des contrats de couverture de taux d'intérêt pour atténuer une partie du risque de taux d'intérêt sur sa dette à taux variable. Une variation des taux d'intérêt, notamment liée à la dette à taux variable non couverte de la Société, ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de la Société à long terme.

Wajax a conclu des contrats de couverture des taux d'intérêt visant à réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt s'appliquant à sa dette à taux variable. Tous les contrats de couverture des taux d'intérêt sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers consolidés. Au 31 décembre 2018, Wajax avait les contrats de couverture de taux d'intérêt en cours suivants :

Contrats d'un montant de 104,0 millions de dollars qui viennent à échéance en novembre 2023, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,70 % (contrats d'un montant de 40,0 millions de dollars qui viennent à échéance entre novembre 2019 et novembre 2022, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,01 % au 31 décembre 2017).

Dans le cours normal de ses activités, Wajax conclut des contrats de change de gré à gré afin de couvrir le cours de change à l'égard du coût de certains stocks entrants et de couvrir une certaine partie des ventes aux clients réalisées en monnaies étrangères et des créances qui y sont associées. Au 31 décembre 2018, Wajax avait les contrats suivants en vigueur :

contrats visant l'achat de 34,3 millions de dollars américains (l'achat de 48,5 millions de dollars américains au 31 décembre 2017);

contrats visant la vente de 20,9 millions de dollars américains (la vente de 13,8 millions de dollars américains au 31 décembre 2017);

contrats visant l'achat de 0,2 million d'euros (néant au 31 décembre 2017);

contrats visant la vente de 2,8 millions d'euros (néant au 31 décembre 2017).

Les contrats de change en dollars américains, prévoyant un cours de change moyen $ US/$ CA de 1,3037, viennent à expiration entre janvier 2019 et août 2020.

Les contrats de change en euros, prévoyant un cours de change moyen ?/$ CA de 1,5307, viennent à expiration entre janvier 2019 et novembre 2019.

Wajax a conclu des swaps sur rendement total pour couvrir l'exposition au risque du cours des actions sur une catégorie de droits au titre du REMT qui sont réglés en trésorerie. Tous les swaps sur rendement total sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers consolidés. Au 31 décembre 2018, Wajax avait les swaps sur rendement total en cours suivants :

contrats visant un total de 440 000 actions d'une valeur initiale de 11,5 millions de dollars qui viennent à expiration entre mars 2019 et mars 2021.

Wajax évalue les instruments dérivés non comptabilisés à titre d'éléments de couverture à la juste valeur, toute modification ultérieure de la juste valeur étant comptabilisée dans les résultats. Les dérivés désignés comme couvertures efficaces sont évalués à la juste valeur, toute modification ultérieure de la juste valeur étant imputée aux autres éléments du résultat global jusqu'à ce que l'élément couvert connexe soit comptabilisé et touche le résultat ou les stocks. Les estimations de la juste valeur des instruments dérivés sont établies d'après les conditions du marché à l'aide de modèles d'évaluation appropriés. Les valeurs comptables inscrites à l'état de la situation financière pour les instruments financiers ne diffèrent pas sensiblement de la juste valeur de ces instruments.

Une variation du cours du change entre le dollar canadien et d'autres monnaies touchant des transactions conclues avec des clients, y compris les risques de change non couverts, ne devrait pas avoir une incidence importante sur les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société à long terme.

Wajax procédera à des hausses de prix périodiques afin de compenser l'incidence négative des augmentations et de la volatilité des cours de change sur les produits importés et d'éviter ainsi l'érosion des marges. Toutefois, le raffermissement du dollar américain par rapport au dollar canadien peut avoir un effet négatif notamment sur les marges sur les pièces à court terme jusqu'à la prise d'effet des hausses de prix.

Une variation du cours de l'action de la Société au titre des droits du REMT réglés en trésorerie ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société à long terme.

Wajax est exposée au risque que des contreparties à des contrats de change de gré à gré, à des contrats de couverture de taux d'intérêt à long terme et à des swaps sur rendement total n'exécutent pas leurs obligations. Ces contreparties sont de grandes institutions financières qui conservent des notes de crédit à court terme et à long terme élevées. Jusqu'ici, aucune de ces contreparties n'a manqué à ses obligations financières envers Wajax. La direction n'estime pas que le risque associé à l'inexécution des obligations des contreparties soit élevé, et elle continuera de surveiller le risque de crédit de ces contreparties.

Obligations contractuelles

Obligations contractuelles Total Moins de

1 an De 1 an à

5 ans Après

5 ans Contrats de location simple 99,7 $ 20,2 $ 52,3 $ 27,1 $ Obligations au titre des contrats de location-financement1) 13,7 $ 4,6 $ 9,1 $ -- $ Dette bancaire 220,0 $ -- $ 220,0 $ -- $ Total 333,4 $ 24,8 $ 281,4 $ 27,1 $

1) Les montants ne tiennent pas compte des charges financières.

Les contrats de location simple sont principalement liés aux contrats conclus visant des établissements, à une partie du parc de location à long terme de chariots élévateurs et au matériel de bureau. Se reporter à la rubrique « Financement hors bilan » pour un complément d'information.

Les obligations au titre des contrats de location-financement se rapportent à certains véhicules loués dont le contrat comporte une période de location minimale de un an et peut être par la suite renouvelé mensuellement jusqu'à sa résiliation.

La dette bancaire se rapporte à la facilité de crédit bancaire. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Le tableau ci-dessus ne comprend pas les obligations liées au financement des prestations de retraite. Wajax est le promoteur de certains régimes de retraite à prestations déterminées auxquels participent les hauts dirigeants, un petit groupe de salariés inactifs et certains salariés touchant des prestations d'invalidité de longue durée. Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent faire l'objet d'évaluations actuarielles en 2021. Par suite de ces évaluations et advenant toute baisse ultérieure de la juste valeur de l'actif des régimes de retraite à prestations déterminées, la direction ne s'attend pas à ce que les exigences sur le plan des cotisations futures en espèces soient très différentes de celles de 2018, qui étaient de 0,8 million de dollars.

Transactions entre parties liées

Les transactions entre parties liées de la Société, qui concernent la rémunération des membres du conseil d'administration et des principaux dirigeants, ont totalisé 7,9 millions de dollars en 2018 (10,6 millions de dollars en 2017).

Financement hors bilan

Les ententes de financement hors bilan comprennent des contrats de location simple visant des établissements conclus auprès de différents propriétaires et d'autre matériel, principalement du matériel de bureau. Les obligations totales pour l'ensemble des contrats de location simple sont présentées en détail à la rubrique « Obligations contractuelles » ci-dessus. Au 31 décembre 2018, les engagements en vertu des contrats de location simple non actualisés s'élevaient à 98,7 millions de dollars pour les installations, à 0,5 million de dollars pour les véhicules et à 0,4 million de dollars pour le parc de location.

Bien que les engagements annuels consolidés aux termes des contrats de location de Wajax baissent d'un exercice à l'autre, les contrats de location en vigueur devraient être renouvelés ou remplacés, ce qui aura pour effet de maintenir les engagements contractuels à leurs niveaux actuels. Wajax pourrait également engager des dépenses d'investissement pour acquérir une capacité équivalente.

Au 31 décembre 2018, la Société disposait de 129,0 millions de dollars (90,6 millions de dollars en 2017) de stocks en consignation d'un grand fabricant, après des dépôts de 13,0 millions de dollars (6,4 millions de dollars en 2017). Dans le cours normal de ses activités, Wajax reçoit des marchandises en consignation de la part de ce fabricant, lesquelles sont habituellement vendues ou louées à des clients ou achetées par Wajax. Aux termes du programme de consignation, Wajax doit faire des dépôts périodiques au fabricant pour les marchandises en consignation qui sont louées aux clients de Wajax ou disponibles depuis plus de neuf mois. Ces marchandises en consignation ne sont pas comprises dans les stocks de Wajax puisque le fabricant conserve la propriété des biens. Si le programme de consignation de stocks prenait fin, Wajax aurait recours au financement sans intérêt si cette option lui était offerte par le fabricant et (ou) utiliserait sa facilité de crédit pour financer l'achat des stocks.

Bien que la direction estime actuellement que Wajax dispose d'une capacité d'emprunt suffisante, cette dernière pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou réduire ses dividendes pour remédier à toute insuffisance aux termes de sa facilité de crédit. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Situation de trésorerie et ressources en capital

Les liquidités de la Société proviennent de diverses sources, notamment les facilités de crédit bancaires et non bancaires et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation.

Facilités de crédit bancaires et non bancaires

Le 16 octobre 2018, la Société a modifié sa facilité de crédit bancaire, haussant la limite de 300 millions de dollars à 400 millions de dollars et prorogeant la date d'échéance, laquelle est passée du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2023. Il n'y a eu aucune modification aux clauses restrictives de nature financière existantes aux termes de la facilité de crédit visant la restriction de distributions, d'acquisitions et d'investissements. Le coût de 0,9 million de dollars engagé pour modifier la facilité a été inscrit au bilan et sera amorti sur la durée restante de la facilité.

Les modalités de la facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars comprennent ce qui suit :

La facilité est entièrement garantie et vient à expiration le 20 septembre 2023.

La capacité d'emprunt dépend du niveau des stocks disponibles et des créances clients impayées.

La facilité est assortie des clauses restrictives habituelles, y compris des restrictions sur le versement des dividendes en espèces et le maintien de certains ratios financiers, qui étaient toutes satisfaites au 31 décembre 2018. En particulier, la Société ne peut pas déclarer de dividendes si son ratio de levier financier, tel qu'il est défini dans la convention de la facilité de crédit bancaire, est supérieur à 4,0.

Les emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire sont assortis de taux d'intérêt variables, qui sont établis d'après les taux de rendement des acceptations bancaires en dollars canadiens, le TIOL en dollars américains ou le taux préférentiel, tous majorés de marges. Les marges sur la facilité dépendent du ratio de levier financier de la Société au moment où les emprunts sont contractés, et elles varient entre 1,5 % et 3,0 %, dans le cas des emprunts contractés aux taux des acceptations bancaires en dollars canadiens et des emprunts contractés au TIOL en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,0 %, dans le cas des emprunts contractés au taux préférentiel.

Au 31 décembre 2018, Wajax avait emprunté 220,0 millions de dollars et émis 6,1 millions de dollars de lettres de crédit, ce qui portait à 226,1 millions de dollars l'utilisation de sa facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars. Au 31 décembre 2018, la capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire correspondait à 379 millions de dollars.

Aux termes de la facilité de crédit bancaire, Wajax est autorisée à contracter des emprunts additionnels portant intérêt de 25 millions de dollars. Elle dispose ainsi d'une facilité de financement sur stocks remboursable à vue pouvant atteindre 25 millions de dollars conclue avec deux prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires. Au 31 décembre 2018, Wajax n'avait prélevé aucune somme sur la facilité de financement d'équipement portant intérêt.

Au 31 décembre 2018, un montant de 173,9 millions de dollars était disponible aux termes de la facilité de crédit bancaire et un montant de 25 millions de dollars était disponible aux termes des facilités de crédit non bancaires. Au 21 mars 2019, Wajax disposait d'une facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars en plus de facilités de crédit additionnelles de 25 millions de dollars auprès de prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires, ce qui est autorisé aux termes de la facilité de crédit bancaire. Wajax maintient des liquidités suffisantes pour satisfaire aux besoins à court terme en fonds de roulement et en dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques. Toutefois, Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes.

De plus, la tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue ou augmente à mesure que son ratio de levier financier s'accroît ou fléchit. Au 31 décembre 2018, une tranche de 104 millions de dollars de la dette à long terme nette de la Société, ou 44 %, portait intérêt à un taux fixe, ce qui est conforme à la politique relative au risque de taux d'intérêt de la Société.

Flux de trésorerie

Le tableau qui suit présente les principales composantes des flux de trésorerie telles qu'elles sont présentées dans les tableaux des flux de trésorerie consolidés des exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 :



2018

2017

Variation







(données

ajustées)1)



Bénéfice net 35,9 $ 27,4 $ 8,5 $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie 54,7

52,2

2,5

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

lié aux activités d'exploitation (33,5)

(30,1)

(3,4)

Charges financières payées (8,4)

(14,8)

6,4

Impôt sur le résultat payé (6,5)

(7,4)

0,9

Entrées d'équipement de location (43,6)

(19,3)

(24,3)

Autres passifs non courants (1,4)

(1,3)

(0,1)

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation (2,9) $ 6,8 $ (9,7) $ Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (58,9) $ (1,5) $ (57,4) $ Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 59,6 $ (11,9) $ 71,5 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation

La diminution de 9,7 millions de dollars des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à une baisse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 3,4 millions de dollars et à une augmentation de 24,3 millions de dollars des entrées d'équipement de location, contrebalancées en partie par une hausse du bénéfice net de 8,5 millions de dollars et par la baisse de 6,4 millions de dollars des charges financières payées.

En 2018, les entrées d'équipement de location se sont établies à 43,6 millions de dollars (19,3 millions de dollars en 2017) et se rapportent principalement aux chariots élévateurs.

Les principaux éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation, ainsi que leurs variations pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, se présentent comme suit :

Variations des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement lié aux activités d'exploitation1) 2018

2017





(données

ajustées)2)

Clients et autres débiteurs 12,6 $ (12,5) $ Actifs sur contrat (3,0)

3,0

Stocks (33,2)

(35,7)

Dépôts sur les stocks (6,6)

12,5

Charges payées d'avance (2,0)

1,1

Créditeurs et charges à payer 3,3

(5,1)

Passifs sur contrat (4,6)

6,6

Total des variations des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement lié aux activités d'exploitation (33,5) $ (30,1) $

1) Augmentation (diminution) des flux de trésorerie. 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Les principales composantes des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 comparativement à l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont les suivantes :

Les clients et autres débiteurs ont diminué de 12,6 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient augmenté de 12,5 millions de dollars en 2017. La diminution en 2018 découle principalement d'une baisse des créances clients en raison principalement de la vente de certaines créances clients au cours de l'exercice à l'étude par rapport à la période correspondante de 2017. L'augmentation en 2017 s'explique principalement par des créances clients plus élevées d'un important client du secteur des sables bitumineux et du gaz naturel.

Les actifs sur contrat ont augmenté de 3,0 millions de dollars en 2018, contre une diminution de 3,0 millions de dollars en 2017. La hausse observée en 2018 découle principalement de l'augmentation des contrats en cours en raison essentiellement de l'acquisition de Delom.

Les stocks ont augmenté de 33,2 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient augmenté de 35,7 millions de dollars en 2017. L'augmentation en 2018 découle essentiellement de l'accroissement des stocks pour les secteurs de la construction et de l'exploitation forestière et des stocks de pièces, atténué par une diminution des stocks d'équipement d'exploitation minière. L'augmentation en 2017 découle de l'accroissement des stocks pour les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de la manutention de matériaux.

Les dépôts sur les stocks ont augmenté de 6,6 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient diminué de 12,5 millions de dollars en 2017. L'augmentation en 2018 est attribuable à la hausse des dépôts au titre des marchandises en consignation La diminution en 2017 découle d'une baisse des dépôts au titre des marchandises en consignation. Se reporter à la rubrique « Financement hors bilan ».

Activités d'investissement

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Wajax a investi 5,5 millions de dollars au titre des entrées d'immobilisations corporelles, comparativement à 3,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Le produit de la sortie d'immobilisations corporelles, constitué essentiellement du produit de la sortie de biens, s'est élevé à 2,5 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, contre 2,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les entrées d'immobilisations incorporelles se sont établies à 4,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (1,3 million de dollars en 2017) et s'expliquent avant tout par les entrées au titre des logiciels du nouveau progiciel de gestion intégré qui est actuellement mis en place.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Wajax a investi 51,1 millions de dollars (néant en 2017) pour l'acquisition de Delom.

Activités de financement

La Société a inscrit des entrées de trésorerie liées aux activités de financement de 59,6 millions de dollars en 2018, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 11,9 millions de dollars en 2017. Les activités de financement réalisées au cours de l'exercice comprennent des emprunts nets sur la facilité de crédit bancaire de 75,0 millions de dollars (20,0 millions de dollars en 2017) et un montant de 9,5 millions de dollars au titre de la vente nette d'actions détenues en fiducie (7,5 millions de dollars au titre du rachat d'actions détenues en fiducie en 2017), contrebalancés en partie par des versements de dividendes aux actionnaires de 19,6 millions de dollars (19,7 millions de dollars en 2017) et des paiements au titre des contrats de location-financement de 4,2 millions de dollars (4,0 millions de dollars en 2017).

Dividendes

Les dividendes aux actionnaires pour les périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ont été déclarés et sont payables aux actionnaires inscrits comme suit :





2018 2017 Mois

Par action Montant Par action Montant Mars

0,25 $ 4,9 $ 0,25 $ 5,0 $ Juin

0,25 $ 4,9 $ 0,25 $ 4,9 $ Septembre

0,25 $ 5,0 $ 0,25 $ 4,9 $ Décembre

0,25 $ 5,0 $ 0,25 $ 4,9 $ Total des dividendes pour les exercices clos

les 31 décembre

1,00 $ 19,7 $ 1,00 $ 19,6 $

Pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, Wajax a déclaré des dividendes aux actionnaires s'élevant à 1,00 $ par action pour chaque exercice. Les dividendes versés en 2018 ont été financés à même les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation.

Le 21 mars 2019, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le premier trimestre de 2019, payable le 2 avril 2019 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2019.

Résultats consolidés du quatrième trimestre

Pour les trimestres clos les 31 décembre



2018

2017

Variation

(en %)











(Données

ajustées)4)



Produits



389,8 $ 375,5 $ 3,8 % Marge brute



67,0 $ 66,0 $ 1,6 % Frais de vente et d'administration



54,9 $ 49,9 $ 10,0 % Coûts de restructuration et autres coûts connexes



0,7 $ 0,3 $ -- % Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat1)



11,5 $ 15,7 $ (27,2) % Charges financières



2,8 $ 7,4 $ (62,7) % Bénéfice avant impôt sur le résultat1)



8,7 $ 8,3 $ 4,5 % Charge d'impôt sur le résultat



2,6 $ 2,2 $ 16,2 % Bénéfice net



6,1 $ 6,1 $ 0,3 % Bénéfice de base par action2)



0,31 $ 0,31 $ -- % Bénéfice dilué par action2)



0,30 $ 0,30 $ -- % Bénéfice net ajusté1), 3)



8,3 $ 9,1 $ (8,9) % Résultat de base ajusté par action1), 2), 3)



0,42 $ 0,47 $ (9,7) % Résultat dilué par action ajusté1), 2), 3)



0,41 $ 0,45 $ (9,5) % BAIIA ajusté1)



23,2 $ 20,8 $ 11,8 % Principaux ratios :















Marge bénéficiaire brute



17,2 % 17,6 %



Frais de vente et d'administration exprimés en

pourcentage des produits



14,1 % 13,3 %



Marge du BAII1)



2,9 % 4,2 %



Marge du BAIIA ajusté1)



6,0 % 5,5 %



Taux d'impôt effectif



29,8 % 26,8 %





1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est établi respectivement à 19 947 235 (19 504 107 en 2017) et à 20 393 145 (20 132 863 en 2017). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. Coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,5 million de dollars (0,2 million de dollars en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $, pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (0,01 $ par action en 2017).

b. Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,5 million de dollars (néant en 2017) après impôt ou résultat de base et dilué par action de 0,07 $ (néant en 2017) pour le trimestre clos le 31 décembre 2018.

c. Coûts de transaction liés à Delom de 0,3 million de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,02 $, pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (néant en 2017).

d. Profit de 1,2 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,06) $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2017.

e. Frais de rachat des billets de premier rang de 4,0 millions de dollars après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,20 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2017. 4) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Produits



2018

2017

Pour les trimestres clos les 31 décembre



(données

ajustées)1)

Ventes d'équipement 139,1 $ 157,0 $ Location d'équipement 9,2 $ 8,9 $ Pièces industrielles 90,5 $ 82,9 $ Service après-vente 114,2 $ 108,6 $ SRT/Autres 36,8 $ 18,1 $ Total des produits 389,8 $ 375,5 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Les produits du quatrième trimestre de 2018 se sont élevés à 389,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 14,3 millions de dollars, ou 3,8 %, comparativement à 375,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. Les facteurs suivants ont contribué à la hausse des produits :

D'un point de vue régional, les produits ont augmenté de 9 % et de 7 % au centre et dans l'Est du Canada , respectivement, et ont reculé de 1 % dans l'Ouest du Canada .

, respectivement, et ont reculé de 1 % dans l'Ouest du . Les ventes d'équipement ont diminué en raison surtout de la baisse des ventes dans le secteur des grues et des services publics dans toutes les régions et de la diminution des ventes dans les secteurs de l'exploitation forestière et des moteurs et transmissions dans l'Ouest canadien. Ces diminutions ont été compensées en partie par la hausse des ventes du secteur de la construction dans l'Ouest canadien et dans le centre du Canada .

. Les produits tirés des ventes de pièces industrielles ont augmenté en raison surtout de la hausse des ventes de roulements et de produits hydrauliques dans le centre et l'Est du Canada .

. Les ventes du service après-vente ont progressé du fait essentiellement de l'augmentation des ventes dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions, contrée en partie par la baisse des ventes de matériel pour le transport routier et de moteurs et transmissions dans toutes les régions.

Les ventes « SRT/autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans toutes les régions. Les hausses au centre et dans l'Est du Canada sont principalement attribuables à l'acquisition de Delom le 16 octobre 2018.

Carnet de commandes

Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes s'établissait à 206,9 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 33,3 millions de dollars par rapport au 30 septembre 2018, attribuable essentiellement à la diminution des commandes dans les secteurs de l'exploitation forestière, de la manutention de matériaux et de l'exploitation minière.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 1,1 million de dollars ou 1,6 % au quatrième trimestre de 2018 comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le pourcentage de la marge bénéficiaire brute a diminué, s'établissant à 17,2 % au quatrième trimestre de 2018 alors qu'il était de 17,6 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique avant tout par une baisse des marges sur le service après-vente, atténuée par une proportion plus élevée des volumes attribuable au service après-vente.

Frais de vente et d'administration

Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté, passant de 13,3 % au quatrième trimestre de 2017 à 14,1 % au quatrième trimestre de 2018. Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait principalement des coûts liés au personnel et des frais d'occupation découlant de l'acquisition de Delom, des pertes hors trésoreries liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et un profit de 1,4 million de dollars sur la vente de biens comptabilisé au cours du quatrième trimestre de 2017.

Coûts de restructuration et autres coûts connexes

Au premier trimestre de 2018, la Société a entrepris le plan de réorganisation des finances et une réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT. Le plan de réorganisation des finances devrait entraîner des coûts d'environ 5,6 millions de dollars, ce qui inclut les indemnités de départ, les coûts de gestion de projet et les coûts liés à la main d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, dont une tranche de 0,7 million de dollars a été comptabilisée pour la période de trois mois close le 31 décembre 2018.

Charges financières

Les charges financières de 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018 ont diminué de 4,7 millions de dollars par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait surtout de la réduction des taux d'intérêt moyens liée au rachat des billets de premier rang au quatrième trimestre de 2017, atténuée par la hausse de la dette moyenne. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif de la Société s'est établi à 29,8 % au quatrième trimestre de 2018 (26,8 % en 2017), un taux plus élevé que le taux d'impôt prévu par la loi de 26,9 % (26,9 % en 2017), ce qui s'explique essentiellement par l'incidence de charges non déductibles fiscalement. Le taux d'impôt effectif de la Société de 26,8 % pour le quatrième trimestre de 2017 est légèrement moins élevé que le taux d'impôt prévu par la loi de 26,9 %, en raison de l'incidence de la tranche non imposable du profit comptabilisé sur la vente de biens, contrebalancée par les charges non déductibles fiscalement.

Bénéfice net

Au quatrième trimestre de 2018, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 6,1 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, comparativement à 6,1 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, au quatrième trimestre de 2017.

Bénéfice net ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,5 million de dollars (0,2 million de dollars en 2017), ou 0,02 $ par action (0,01 $ par action en 2017) après impôt, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,5 million de dollars, ou 0,07 $ par action (néant en 2017) après impôt, ni des coûts de transaction liés à Delom de 0,3 million de dollars, ou 0,02 $ par action (néant en 2017) après impôt.

Ainsi, le bénéfice net ajusté a diminué de 0,8 millions de dollars, pour s'établir à 8,3 millions de dollars ou 0,42 $ par action, au quatrième trimestre de 2018, par rapport à 9,1 millions de dollars ou 0,47 $ par action, pour la période correspondante de 2017. La diminution de 0,8 millions de dollars du bénéfice net ajusté découle surtout d'une baisse de la marge bénéficiaire brute et des frais de vente et d'administration atténuée par la diminution des charges financières par rapport à l'exercice précédent.

Résultat global

Le résultat global total de 4,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018 tient compte d'un bénéfice net de 6,1 millions de dollars et d'une perte de 1,8 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global. Au quatrième trimestre de 2017, le résultat global total, établi à 6,2 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 6,1 millions de dollars et d'un profit de 0,2 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global.

Flux de trésorerie du quatrième trimestre

Flux de trésorerie

Le tableau qui suit présente les principales composantes des flux de trésorerie telles qu'elles sont présentées dans les tableaux des flux de trésorerie consolidés des trimestres clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 :

Pour les trimestres clos les 31 décembre



2018

2017

Variation











(données

ajustées)1)



Bénéfice net



6,1 $ 6,1 $ 0,0 $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie



17,4

15,8

1,6

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement lié aux activités d'exploitation



24,2

4,3

19,9

Charges financières payées



(2,6)

(9,4)

6,8

Impôt sur le résultat payé



(1,7)

(1,4)

(0,3)

Entrées d'équipement de location



(16,3)

(7,0)

(9,3)

Autres passifs non courants



(0,4)

(0,7)

0,3

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation



26,6 $ 7,8 $ 18,8 $ Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement



(54,1) $ (0,3) $ (53,8) $ Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de

financement



34,8 $ (3,9) $ 38,7 $

1) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

Les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont élevées à 26,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018, comparativement à 7,8 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse de 18,8 millions de dollars est essentiellement attribuable à une augmentation de 19,9 millions de dollars des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation et d'une diminution des charges financières payées de 6,8 millions de dollars, atténuées par une hausse de 9,3 millions de dollars des entrées d'équipement de location du fait de la stratégie de la Société d'augmenter son parc de location.

Les entrées d'équipement de location se sont établies à 16,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018 (7,0 millions de dollars en 2017) et se rapportent principalement aux chariots élévateurs.

Les principaux éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation, ainsi que leurs variations pour les trimestres clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 se présentent comme suit :











2018

2017

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement lié aux activités d'exploitation 1)











(données

ajustées)2)

Clients et autres débiteurs







29,5 $ (32,9) $ Actifs sur contrat







(0,4) $ (1,5) $ Stocks







13,9 $ 10,6 $ Dépôts sur les stocks







0,2 $ 0,9 $ Charges payées d'avance







1,3 $ 0,9 $ Créditeurs et charges à payer







(17,0) $ 21,4 $ Passifs sur contrat







(3,2) $ 5,0 $ Total des variations des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement lié aux activités d'exploitation







24,2 $ 4,3 $

1) Augmentation (diminution) des flux de trésorerie. 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Les principales composantes des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 comparativement au trimestre clos le 31 décembre 2017 sont les suivantes :





Les clients et autres débiteurs ont diminué de 29,5 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient augmenté de 32,9 millions de dollars en 2017. La diminution enregistrée en 2018 s'explique principalement par une amélioration des recouvrements et la vente de certaines créances clients au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. L'augmentation enregistrée en 2017 s'explique principalement par la hausse des ventes au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Les stocks ont diminué de 13,9 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient diminué de 10,6 millions de dollars en 2017. La diminution en 2018 découle essentiellement de la baisse des stocks pour les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, atténuée par une hausse des stocks d'équipement d'exploitation forestière. La diminution en 2017 découle d'une baisse des stocks dans les secteurs de l'exploitation forestière, des grues et de l'équipement pour les services publics et des moteurs et transmissions, contrebalancée en partie par une hausse des stocks dans le secteur de la construction.

Les créditeurs et charges à payer ont diminué de 17,0 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient augmenté de 21,4 millions de dollars en 2017. La diminution enregistrée en 2018 s'explique principalement par une baisse des comptes fournisseurs, y compris une diminution des comptes fournisseurs liée aux stocks d'équipement d'exploitation minière. L'augmentation enregistrée en 2017 s'explique principalement par une hausse des comptes fournisseurs, y compris une augmentation des comptes fournisseurs liée aux stocks d'équipement d'exploitation minière.

Activités d'investissement

Au cours du quatrième trimestre de 2018, Wajax a investi 2,5 millions de dollars au titre des entrées d'immobilisations corporelles, comparativement à 0,9 million de dollars au quatrième trimestre de 2017. Le produit de la sortie d'immobilisations corporelles s'est élevé à 0,5 million de dollars au quatrième trimestre de 2018, contre 1,9 million de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les entrées d'immobilisations incorporelles se sont établies à 1,0 million de dollars au quatrième trimestre de 2018 (néant en 2017) et s'expliquent avant tout par les entrées au titre des logiciels du nouveau progiciel de gestion intégré qui est actuellement mis en place.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, Wajax a investi 51,1 millions de dollars (néant en 2017) pour l'acquisition de Delom.

Activités de financement

La Société a inscrit des entrées de trésorerie liées aux activités de financement de 34,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 3,9 millions de dollars au trimestre correspondant de 2017. Les activités de financement réalisées au cours du trimestre comprennent un emprunt net sur la facilité de crédit bancaire de 44,0 millions de dollars (2,0 millions de dollars en 2017), contrebalancé en partie par le montant net de 2,0 millions de dollars tiré de la vente d'actions détenues en fiducie (néant en 2017), par des versements de dividendes aux actionnaires de 5,0 millions de dollars (4,9 millions de dollars en 2017) et par des paiements au titre des contrats de location-financement de 1,1 million de dollars (0,9 million de dollars en 2017).

Estimations comptables critiques

La préparation d'états financiers consolidés conformément aux IFRS impose à la direction d'exercer son jugement, de faire des estimations et de poser des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables et sur les montants déclarés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats réels pourraient être différents de ces jugements, estimations et hypothèses. Les principales méthodes comptables utilisées lors de la préparation des états financiers consolidés annuels sont décrites à la note 3 afférente à ces états financiers. La Société fonde ses estimations sur l'expérience passée et sur diverses autres hypothèses qui sont considérées comme raisonnables dans les circonstances.

Les éléments à l'égard desquels la direction porte des jugements et pose des hypothèses importants pour déterminer les montants à présenter dans les états financiers comprennent le compte de correction de valeur pour créances douteuses, l'obsolescence des stocks et le goodwill et les immobilisations incorporelles.

Les hypothèses clés formulées pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l'exercice suivant s'établissent comme suit :

Compte de correction de valeur pour créances douteuses

La Société est exposée à un risque de crédit relativement à ses clients et autres débiteurs. Toutefois, ce risque est atténué en partie par la diversité de la clientèle de la Société, qui compte plus de 32 000 clients sans qu'aucun d'eux ne représente plus de 10 % des ventes consolidées annuelles de la Société, et qui est active dans bon nombre de secteurs d'activité partout au Canada. En outre, la clientèle de la Société comprend d'importantes sociétés ouvertes, de petits entrepreneurs indépendants, des équipementiers et différents ordres de gouvernement. La Société a mis en place un programme d'évaluation du crédit des clients, et elle limite le montant du crédit accordé quand elle le juge approprié. Elle maintient un compte de correction de valeur pour pertes de crédit potentielles et, à ce jour, les pertes subies ont été conformes aux attentes de la direction. Le compte de correction de valeur pour créances douteuses est établi selon une estimation des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, compte tenu de l'expérience passée de la Société en matière de perception des paiements et des modifications observables et des prévisions de la conjoncture économique à venir corrélées avec les défaillances sur les créances. Lorsque la Société est certaine qu'aucun recouvrement des montants exigibles n'est possible, le montant est jugé irrécouvrable et l'actif financier est sorti du bilan. La provision pour créances douteuses de 1,0 million de dollars au 31 décembre 2018 a augmenté de 0,1 million de dollars par rapport à celle de 0,8 million de dollars inscrite au 31 décembre 2017. Selon les variations de la conjoncture économique, il existe un risque que la Société soit confrontée à un nombre de cas de défaut plus élevés par rapport à 2018, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Obsolescence des stocks

La direction procède à l'évaluation pièce par pièce de la valeur de l'équipement neuf et d'occasion ainsi que des pièces de valeur élevée de la Société tout au long de l'exercice. Au besoin, des provisions sont constituées pour s'assurer que la valeur comptable de l'équipement et des pièces est évaluée au coût ou à la valeur de réalisation nette estimative, suivant le montant le plus bas. La Société effectue une analyse de l'âge des stocks afin de déterminer les stocks de pièces de valeur moindre difficiles à écouler ou obsolètes et évalue les provisions pour obsolescence adéquates s'y rapportant. La Société tire parti des programmes offerts par les fournisseurs qui permettent de retourner certaines pièces contre crédit pendant certaines périodes. La provision pour dépréciation des stocks obsolètes imputée aux résultats a représenté une charge 1,7 million de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (recouvrement de 1,4 million de dollars en 2017) et de 5,5 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 (3,5 millions de dollars en 2017). Selon les variations de la conjoncture économique, il est possible que la Société soit confrontée à un accroissement du risque d'obsolescence des stocks par rapport aux périodes précédentes, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Goodwill et immobilisations incorporelles

La valeur d'utilité du goodwill et des immobilisations incorporelles a été estimée à l'aide de prévisions portant sur les cinq prochaines années préparées par la direction. Les hypothèses clés de l'estimation ont trait aux produits bruts, à la marge brute, au taux d'actualisation et au fonds de roulement requis pour soutenir les activités. Les estimations se fondent sur les résultats passés et les attentes de la direction quant à l'évolution du marché ainsi que sur les mesures de croissance prévues.

Au cours de l'exercice, la Société a effectué un test de dépréciation annuel du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée en se fondant sur leur valeur d'utilité en fonction de son unique groupe d'unités génératrices de trésorerie et elle est parvenue à la conclusion qu'il n'y a pas eu de dépréciation.



Changement de méthodes comptables

Normes comptables adoptées au cours de l'exercice

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients - Le 1er janvier 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, (l'« IFRS 15 »). La norme fournit un modèle unique qui s'applique aux contrats conclus avec des clients et deux méthodes de comptabilisation des produits : à un moment précis ou au fil du temps. Le modèle comporte une analyse des transactions en cinq étapes sur une base contractuelle pour déterminer si les produits doivent être comptabilisés, ainsi que le montant et le moment de la comptabilisation. De nouvelles estimations et des seuils nécessitant l'exercice du jugement ont été présentés, ce qui peut avoir une incidence sur le calendrier des produits comptabilisés.

La Société a comptabilisé les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients selon les cinq étapes de l'IFRS 15 qui suivent :

identifier le contrat conclu avec le client; identifier les obligations de prestation prévues au contrat; déterminer le prix de la transaction, soit la contrepartie totale versée par le client; répartir le prix de la transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat sur la base de leurs justes valeurs relatives; comptabiliser les produits lorsque les critères de comptabilisation pertinents sont satisfaits pour chaque unité (à un moment précis ou au fil du temps).

La modification suivante a donné lieu à un ajustement attribuable à l'adoption de l'IFRS 15 :

la méthode de comptabilisation des produits au titre du service après-vente et des autres services (SRT) a changé pour une méthode au fil du temps, plutôt que la méthode à un moment précis qui était utilisée par le passé, afin de refléter la performance lors du transfert du contrôle des services de réparation. La comptabilisation des produits au titre des commandes de services incomplètes exige d'exercer un jugement pour estimer le prix de transaction et la marge qui seront ultérieurement réalisés.

La Société a choisi d'utiliser la méthode de l'application rétrospective et elle a comptabilisé l'ajustement cumulatif du changement comptable dans les résultats non distribués au 1er janvier 2017 et elle a retraité les chiffres des périodes comparatives des états de la situation financière et des états du résultat net de 2017.

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés de la situation financière et sur les états consolidés du résultat net se trouve à la note 5 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

IFRS 9, Instruments financiers - Le 1er janvier 2018, la Société a adopté l'IFRS 9, Instruments financiers (l'« IFRS 9 ») de manière rétrospective et elle n'a pas retraité les chiffres des périodes comparatives. La norme comprend des directives révisées sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, y compris la dépréciation et un nouveau modèle relativement aux règles générales de comptabilité de couverture. L'IFRS 9 conserve en grande partie les exigences de comptabilisation actuelles des passifs financiers, à l'exception de la comptabilisation des modifications non considérables des passifs financiers et du traitement comptable de la variation de la juste valeur attribuable aux modifications de son propre risque de crédit au titre des passifs financiers qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Classement et évaluation L'IFRS 9 comprend une nouvelle approche à l'égard du classement et de l'évaluation des actifs financiers qui tient compte du modèle économique au sein duquel les actifs sont gérés et des caractéristiques de leur flux de trésorerie. Les actifs financiers sont classés et évalués selon trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG ») et juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les passifs financiers sont classés et évalués selon deux catégories : coût amorti et JVRN. Aux termes de l'IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats avec des actifs financiers hôtes à l'intérieur du champ d'application de la nouvelle norme ne sont pas séparés, mais l'évaluation de l'instrument financier hybride dans son intégralité permet de déterminer son classement. L'application des nouvelles exigences de classement aux termes de l'IFRS 9 n'a donné lieu à aucune modification importante des évaluations ou des valeurs comptables des actifs et passifs financiers. Le tableau qui suit résume l'incidence sur le classement attribuable à l'adoption de l'IFRS 9.

Actif/passif Classement selon l'IAS 39 Classement selon l'IFRS 9 Trésorerie Prêts et créances Coût amorti Clients et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti Instruments dérivés JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou détenu à des fins de

transaction JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou à la JVRN de façon

obligatoire Dette bancaire Autres passifs Coût amorti Créditeurs et charges à payer Autres passifs Coût amorti Dividendes à payer Autres passifs Coût amorti Autres passifs Autres passifs Coût amorti Dette à long terme Autres passifs Coût amorti

Dépréciation L'IFRS 9 remplace le modèle fondé sur les pertes subies préconisé dans l'IAS 39 par un modèle prospectif fondé sur les pertes sur créances attendues. Le modèle fondé sur les pertes sur créances attendues exige l'exercice du jugement, y compris la prise en compte de l'incidence des changements intervenus dans les facteurs économiques sur les pertes sur créances attendues, lesquelles sont déterminées selon des pondérations probabilistes. Le nouveau modèle de dépréciation s'applique, chaque date de clôture, aux actifs financiers de la Société évalués au coût amorti et aux actifs sur contrat.

La Société a appliqué la méthode simplifiée pour déterminer les pertes sur créances attendues au titre des clients et autres débiteurs au moyen d'une matrice de calcul fondée sur son historique des pertes de crédit ajustée pour tenir compte de l'information sur la conjoncture économique et les prévisions de la conjoncture économique à venir visant à estimer la durée de vie des pertes sur créances attendues. Les modèles des pertes sur créances attendues appliqués aux autres actifs financiers et actifs sur contrat exigent également d'exercer un jugement, de poser des hypothèses et d'effectuer des estimations sur les variations des risques de crédit, les prévisions de la conjoncture économique à venir et l'information historique sur la qualité de crédit de l'actif financier. La matrice de calcul et les autres modèles fondés sur les pertes sur créances attendues appliqués lors de l'adoption de l'IFRS 9 n'ont eu aucune incidence significative sur les actifs financiers de la Société.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans les frais de vente et d'administration, la valeur comptable de l'actif financier ou de l'actif sur contrat étant réduite au moyen des comptes de correction de valeur.

Règles générales de comptabilité de couverture La Société a choisi d'appliquer les nouvelles règles générales de comptabilité de couverture de l'IFRS 9. L'IFRS 9 impose à la Société que ses relations de couverture soient harmonisées avec ses objectifs et stratégies de gestion des risques et qu'elle applique un modèle plus qualitatif et prospectif pour évaluer l'efficacité d'une couverture. Toutes les relations de couverture désignées selon l'IAS 39 au 31 décembre 2017 respectaient les critères de comptabilité de couverture aux termes de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 et sont par conséquent considérées comme des relations de couverture maintenues. Aux termes de l'IFRS 9, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie liées au risque de change relativement aux achats de stocks prévus, les montants accumulés dans la réserve au titre des couvertures de flux de trésorerie sont compris directement dans le coût initial des stocks lorsqu'ils sont comptabilisés. L'adoption de la norme n'a pas eu d'autre incidence sur les ententes de couverture de la Société.

Nouvelles normes et interprétations n'ayant pas encore été adoptées

Le 1er janvier 2019, la Société devra adopter l'IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme prescrit l'utilisation d'un modèle unique de comptabilisation des contrats de location pour le preneur aux termes duquel tous les contrats de location dont la durée est de plus de 12 mois devront être comptabilisés à l'état de la situation financière par la voie de la comptabilisation d'un actif au titre du droit d'utilisation et d'une obligation locative. Le modèle comporte la comptabilisation du total de la charge locative en début de période au moyen d'une combinaison d'amortissement et d'intérêts. La comptabilisation pour le bailleur demeure similaire aux exigences actuelles. La Société a choisi une application rétrospective modifiée à la date de transition, ce qui n'exige pas le retraitement des données financières des périodes comparatives antérieures. Les contrats de location à long terme de la Société sont principalement liés à la location d'immeubles. La nouvelle norme donnera lieu à une hausse significative des actifs au titre du droit d'utilisation et des obligations locatives, laquelle sera différente en fonction des engagements au titre des contrats de location simple présentés à la note 25 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, en raison surtout des taux d'actualisation appliqués et de la détermination de la durée du contrat de location.

L'IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux (en vigueur le 1er janvier 2019), fournit des lignes directrices en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux à l'égard notamment du fait que les traitements fiscaux incertains soient considérés isolément; des hypothèses au sujet des contrôles des traitements fiscaux par l'administration fiscale; de la détermination du bénéfice imposable, des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'impôt; et de l'incidence d'un changement dans les faits et les circonstances. La direction a évalué l'interprétation et estime qu'il n'y aura pas d'incidence.

Ajustements des états financiers des périodes précédentes

La Société a ajusté les états financiers des périodes antérieures pour tenir compte des éléments suivants :

a) Adoption de l'IFRS 15

Comme il en est fait mention à la note 4 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a adopté l'IFRS 15 le 1er janvier 2018 et l'a appliquée de manière rétrospective.

b) Corrections d'erreurs non significatives pour les périodes antérieures (les « autres ajustements »)

Les états consolidés de la situation financière de la Société pour l'exercice précédent ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et par les autres ajustements comme il en est fait mention à la note 5 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.



Données

présentées

initialement au

31 décembre 2016

Ajustement

selon

l'IFRS 15

Autres

ajustements

Données

ajustées au

1er janvier 2017

Clients et autres débiteurs 194,6 $ (2,9)

--

191,7 $ Actifs sur contrat 7,1

15,2

--

22,3

Stocks 283,4

(9,5)

0,6

274,6

Équipement de location 58,1

--

(0,2)

57,9

Actifs d'impôt différé 4,6

(0,8)

0,1

4,0

Créditeurs et charges à payer 234,1

--

9,3

243,4

Impôt sur le résultat à payer 2,3

--

(1,2)

1,1

Résultats non distribués 90,8

2,1

(7,6)

85,3





Données

présentées

initialement au

31 décembre 2017

Ajustement

selon

l'IFRS 15

Autres

ajustements

Données

ajustées au

31 décembre 2017

Clients et autres débiteurs 207,4 $ (3,4)

--

203,9 $ Actifs sur contrat 4,1

15,2

--

19,3

Stocks 322,8

(9,5)

(0,3)

313,0

Impôt sur le résultat à recevoir --

--

0,5

0,5

Équipement de location 61,3

--

(0,8)

60,4

Immobilisations corporelles 43,9

--

(0,3)

43,6

Goodwill et immobilisations incorporelles 41,9

--

(0,2)

41,7

Créditeurs et charges à payer 224,4

--

11,8

236,2

Impôt sur le résultat à payer 0,7

--

(0,7)

--

Passifs d'impôt différé 1,4

0,6

(1,3)

0,7

Autres passifs 2,6

--

(0,4)

2,2

Résultats non distribués 97,7

1,7

(10,7)

88,6



Les états consolidés du résultat net de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et par les autres ajustements comme il en est fait mention à la note 5 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.



Données

présentées

initialement

Ajustement

selon

l'IFRS 15

Ajustement

Données

ajustées

Produits 1 319,3 $ (0,6)

--

1 318,7 $ Coût des ventes 1 064,5

--

4,2

1 068,7

Frais de ventes et d'administration 197,1

--

(0,3)

196,8

Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrement) (0,3)

--

0,3

--

Charge d'impôt sur le résultat 11,8

(0,2)

(1,1)

10,6

Résultat net 30,9

(0,4)

(3,1)

27,4

Résultat de base par action 1,58

(0,02)

(0,16)

1,40

Résultat dilué par action 1,53

(0,02)

(0,15)

1,36



Les tableaux des flux de trésorerie consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et par les autres ajustements comme il en est fait mention à la note 5 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.



Données

présentées

antérieurement

Ajustement

selon

l'IFRS 15

Ajustement

Données

ajustées

Activités d'exploitation















Bénéfice net 30,9 $ (0,4) $ (3,1) $ 27,4 $ Amortissement de l'équipement de location 13,4

--

0,6

14,0

Amortissement des immobilisations incorporelles 0,6

--

0,2

0,8

Charge d'impôt sur le résultat 11,8

(0,2)

(1,1)

10,6

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation (34,1)

0,6

3,4

(30,1)

Autres passifs non courants (0,9)

--

(0,4)

(1,3)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 7,1

--

(0,3)

6,8

Activités d'investissement















Entrées d'immobilisations corporelles (3,4)

--

0,3

(3,1)



Gestion des risques et incertitudes

Comme la plupart des entreprises, Wajax est assujettie à un grand nombre de risques et d'incertitudes liés au marché et au secteur qui pourraient avoir une incidence importante sur ses résultats d'exploitation et sur sa capacité à verser des dividendes en espèces aux actionnaires. Wajax s'efforce d'atténuer un grand nombre de ces risques en diversifiant ses activités principales et en établissant ses entreprises dans diverses régions. Elle a, en outre, adopté un processus d'évaluation annuelle de la gestion des risques d'entreprise conçu par la haute direction de la Société, lequel est sous la surveillance du conseil d'administration et des comités de ce conseil. Le cadre de gestion des risques d'entreprise énonce les principes et les outils devant servir à l'identification, à l'évaluation, à l'établissement de l'ordre de priorité et à la gestion des risques de manière efficace et uniforme à l'échelle de la Société.

Voici un certain nombre de risques qui nécessitent une attention particulière :

Relations avec les fabricants et accès aux produits

Wajax cherche à distribuer des gammes de produits de premier plan dans chacun de ses marchés régionaux et sa réussite dépend de sa capacité d'entretenir de bonnes relations avec les fabricants qu'elle représente. Wajax s'efforce d'établir des relations durables avec des fabricants qui s'engagent à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à dominer le marché dans les secteurs visés à long terme. Dans les catégories de l'équipement, des moteurs, des transmissions et des groupes électrogènes et, dans certains cas, dans la partie des composantes hydrauliques et des pompes de raffinage de la catégorie des pièces industrielles, les relations avec les fabricants sont régies par des contrats de distribution exclusive. Ces contrats sont pour la plupart à durée indéterminée, mais ils peuvent être résiliés moyennant un préavis signifié dans des délais relativement courts précisés dans chaque contrat. Bien que Wajax entretienne de bonnes relations avec ses principaux fabricants et cherche à développer d'autres solides partenariats à long terme, la perte d'une gamme de produits importante, sans qu'elle soit remplacée par une gamme comparable, aurait un effet négatif important sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de Wajax.

Il existe actuellement une tendance au regroupement parmi les fabricants d'équipement et de composants industriels. Ces regroupements peuvent avoir des effets importants, négatifs ou positifs, sur les produits distribués par Wajax. Le regroupement de fabricants pourrait avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie si les gammes de produits distribuées par Wajax ne sont plus disponibles à la suite d'un regroupement.

En général, les fournisseurs ont la capacité de modifier unilatéralement les modalités de distribution et les gammes de produits ou de limiter l'approvisionnement en produits lorsque la demande est forte. Les modifications apportées par les fournisseurs dans l'établissement des prix et la disponibilité des produits peuvent avoir une incidence négative ou positive sur les produits et les marges de Wajax. La modification d'une gamme de produits chez un fournisseur pourrait entrer en conflit avec les gammes de produits d'un autre fournisseur, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie si un des fournisseurs résiliait les contrats de distribution conclus avec Wajax en raison de ce conflit. De plus, les fournisseurs modifient de temps à autre les modalités de paiement des distributeurs. Ces modifications peuvent jouer sur la période de paiement sans intérêt ou sur les modalités de consignation accordées à Wajax, ce qui peut avoir un effet important, négatif ou positif, sur les soldes de fonds de roulement tels que la trésorerie, les stocks, les dépôts sur les stocks, les fournisseurs et autres créditeurs et l'emprunt bancaire.

Conditions économiques et caractère cyclique des affaires

La clientèle de Wajax est composée d'entreprises des secteurs des ressources naturelles, de la construction, du transport, de la fabrication, du traitement industriel et des services publics. De par leur nature, ces secteurs d'activité peuvent être à forte capitalisation ainsi que cycliques; en conséquence, la conjoncture économique, tant mondiale que locale, peut influer sur la demande des clients pour les produits et services de Wajax. Les variations des taux d'intérêt, de la confiance des consommateurs et des entreprises, des profits des sociétés, des conditions de crédit, des cours de change, des prix des marchandises et du niveau des dépenses gouvernementales dans les infrastructures peuvent influer sur les dépenses d'exploitation, d'entretien et d'immobilisations des clients de Wajax et, par conséquent, sur les ventes et les résultats d'exploitation de Wajax. Bien que Wajax ait tenté de corriger son exposition au caractère cyclique des entreprises et des secteurs d'activité en diversifiant ses exploitations pour tirer parti d'une variété de régions géographiques, de gammes de produits et de clientèles, rien ne garantit que les variations de la conjoncture économique n'auront aucun effet négatif sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de Wajax.

Prix des marchandises

Nombre de clients de Wajax sont touchés, directement ou indirectement, par des fluctuations du prix des marchandises dans les secteurs de l'exploitation forestière, des métaux et des minéraux ainsi que du pétrole et du gaz naturel, ce qui a également pour effet d'affecter indirectement Wajax. En particulier, chacune des catégories de produits et services de Wajax est exposée aux fluctuations du prix du pétrole et du gaz naturel. Un fléchissement des prix des marchandises, et particulièrement du prix du pétrole et du gaz naturel, pourrait donc avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de Wajax.

Mesures en matière de croissance, intégration des acquisitions et exécution des projets

La version actualisée du plan stratégique de la Société établit les priorités d'action à l'égard de la croissance interne, des acquisitions et des infrastructures d'exploitation, y compris le maintien d'un ratio de levier financier qui se situe dans une fourchette qui varie entre 1,5 et 2,0 fois à moins qu'un ratio de levier financier en dehors de cette fourchette serve à soutenir les principales initiatives de croissance ou les variations du fonds de roulement au fil des fluctuations des cycles économiques. Se reporter aux rubriques « Orientation stratégique et perspectives » et « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». Bien que la conjoncture des marchés finaux demeure un enjeu, la Société croit que sa stratégie est solide et celle-ci place toute sa confiance en ses perspectives de croissance. La confiance de la Société est renforcée par le fait que la réorganisation de la Société est susceptible de rehausser le bénéfice et par les relations qu'elle a tissées avec ses clients et fournisseurs. La capacité de Wajax de mettre en valeur ses capacités de base et d'assurer la croissance de ses activités au moyen de la croissance interne dépendra de sa capacité à mener à bien les projets de croissance interne. La capacité de Wajax d'assurer sa croissance au moyen d'acquisitions rentables sera fonction de plusieurs facteurs, notamment : le repérage d'occasions de nouvelles activités ou d'acquisitions; la négociation de contrats d'achat à des conditions et à des prix satisfaisants; l'approbation préalable d'acquisitions par des tiers, y compris toutes approbations des organismes de réglementation exigées; l'obtention d'ententes de financement attrayantes; et l'intégration d'entreprises nouvellement acquises aux activités existantes. Il est possible que toutes ces activités associées à la croissance de l'entreprise, au rehaussement probable du bénéfice du fait de la nouvelle structure et aux investissements réalisés dans les systèmes soient plus difficiles à mettre en oeuvre ou que leur mise en oeuvre demande plus de temps que ne le prévoit la direction. De plus, toute croissance significative des activités pourrait augmenter la complexité de l'exploitation de Wajax et détourner l'attention de la direction du cours normal des activités. L'incapacité de Wajax de gérer de manière fructueuse sa stratégie de croissance, y compris ses acquisitions, pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Wajax.

Personnel clé

La réussite de Wajax dépend en grande partie des capacités et de l'expérience de son équipe de cadres supérieurs et des autres membres du personnel clés. Son rendement futur dépendra également de sa capacité à attirer et à retenir du personnel hautement qualifié dans tous ses domaines d'activité et à assurer le perfectionnement de ce personnel. Il existe une forte concurrence pour attirer du personnel qualifié dans les domaines de la gestion, de la vente et des techniques, en particulier dans certains marchés où Wajax est active. Wajax examine et corrige sans cesse ses pratiques d'embauche, de formation et de rémunération afin d'attirer et de conserver une main-d'oeuvre des plus compétentes. Rien ne garantit, cependant, que les efforts déployés par Wajax seront couronnés de succès, et la perte de personnel clé ou le défaut d'attirer et de retenir de nouveaux talents lorsqu'ils sont nécessaires pourrait avoir un effet négatif sur les activités actuelles de Wajax ou ses perspectives futures.

Levier financier, disponibilité du crédit et clauses restrictives

Wajax dispose d'une facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars qui vient à expiration le 20 septembre 2023. La convention régissant la facilité de crédit bancaire renferme des clauses restrictives qui limitent, notamment, la capacité de Wajax à grever d'une charge ses actifs ou à les sortir, les charges financières engagées et les dividendes déclarés relativement au bénéfice ainsi que certaines obligations en matière de présentation de l'information. Le non?respect des obligations en vertu de la facilité pourrait occasionner un cas de défaut qui, s'il n'est pas corrigé ou abandonné, pourrait nécessiter le remboursement accéléré de la facilité. Rien ne garantit que les actifs de Wajax suffiraient à rembourser intégralement la facilité.

Les besoins à court terme de Wajax en fonds de roulement dans le cours normal de ses activités peuvent changer radicalement d'un trimestre à l'autre en raison du calendrier des achats de stocks de grande dimension et (ou) des ventes et de l'évolution du marché. En général, lorsque Wajax enregistre une croissance de ses activités, ses besoins en fonds de roulement s'accentuent. En revanche, si Wajax subit les contrecoups d'un ralentissement économique, ses besoins en fonds de roulement diminuent en raison du niveau d'activité moins élevé. Bien que la direction soit d'avis que cette facilité de crédit bancaire suffira à financer les besoins en fonds de roulement de la Société dans le cours normal des activités et en matière de dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques, rien ne garantit que du crédit additionnel sera disponible s'il devient nécessaire ou qu'un montant de crédit suffisant, avec des modalités comparables, sera disponible à l'échéance de la facilité de crédit bancaire.

Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou encore réduire ses dividendes pour financer des acquisitions importantes et pour satisfaire aux besoins en fonds de roulement et en matière de dépenses d'investissement pour stimuler la croissance. Le montant des obligations au titre du service de la dette aux termes de la facilité de crédit bancaire dépendra du montant des emprunts et des fluctuations des taux d'intérêt dans le cas des taux d'intérêt non couverts. En conséquence, les fluctuations des coûts du service de la dette peuvent avoir un effet négatif sur le bénéfice futur ou les flux de trésorerie futurs.

Wajax a également des lignes de crédit disponibles auprès d'autres institutions financières à des fins de financement des stocks. Ces facilités ne sont pas fermes, et il est impossible de garantir leur disponibilité future, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les espèces disponibles pour les dividendes et les occasions de croissance futures.

Qualité des produits distribués

La capacité de Wajax à maintenir et à élargir sa clientèle dépend de la capacité des fabricants représentés par celle-ci à assurer et à améliorer la qualité de leurs produits. La qualité et la réputation de ces produits sont indépendantes de la volonté de Wajax, et rien ne garantit que les fabricants réussiront à atteindre ces buts. Si ces fabricants ne réussissent pas à maintenir leur présence sur le marché, cela pourra avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de Wajax.

Obsolescence des stocks

Wajax conserve des stocks substantiels dans ses secteurs d'activité. Bien que Wajax estime avoir mis en place des systèmes de gestion des stocks appropriés, des variations de la demande du marché pour certains produits qu'elle vend peuvent entraîner l'obsolescence de certains stocks, ce qui pourrait l'obliger à déprécier sensiblement le solde de ses stocks; en conséquence, Wajax pourrait ne pas être en mesure de réaliser les produits et les flux de trésorerie prévus liés à ces stocks, ce qui aurait un effet négatif sur ses résultats ou ses flux de trésorerie.

Réglementation gouvernementale

Les activités de Wajax sont assujetties à l'évolution des lois et des règlements gouvernementaux, surtout en matière d'imposition fiscale, d'environnement et de santé et sécurité. Les modifications de ces lois et règlements pourraient se traduire par des coûts supplémentaires pour Wajax et entraîner un effet négatif sur ses activités à d'autres égards, notamment en l'obligeant à respecter d'autres mesures de conformité.

Assurance

Wajax maintient un programme de couverture d'assurance comparable à ceux proposés par des entreprises semblables, ce qui comprend notamment une assurance des biens et une assurance responsabilité civile générale. Bien que les limites et les franchises autoassurées de telles polices d'assurance aient été établies au moyen d'une analyse des risques et des recommandations de conseillers professionnels, rien ne garantit que de telles assurances demeurent à la disposition de Wajax à des taux commercialement raisonnables ou que le montant de la couverture suffira à couvrir toutes les responsabilités encourues par Wajax. Si Wajax est jugée responsable de montants dépassant les limites de sa couverture d'assurance ou pour des réclamations qui ne sont pas couvertes par cette couverture, cela pourrait avoir un effet négatif sur ses activités, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière.

Systèmes d'information et technologies de l'information

Les systèmes d'information font partie intégrante des processus d'affaires de Wajax, y compris la commercialisation de l'équipement et des services de soutien, les stocks et la logistique ainsi que les finances. Certains de ces systèmes sont intégrés aux processus et aux systèmes centraux de certains fournisseurs. Toute perturbation de ces systèmes ou des nouveaux systèmes découlant, par exemple, de leur mise à niveau ou de leur conversion, ou l'incapacité de ces systèmes ou des nouveaux systèmes de fonctionner comme prévu pourrait, selon l'importance du problème, avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation de Wajax en limitant la capacité de celle-ci de surveiller et de contrôler ses activités de façon efficace.

Risque de crédit

Wajax octroie un crédit à ses clients, lequel n'est généralement pas garanti. Bien que Wajax ne dépende pas, dans une large mesure, d'un même client et qu'elle ait mis en place un système de gestion du crédit, la perte d'un compte débiteur important aurait un effet négatif sur la rentabilité de Wajax.

Relations de travail

Wajax compte environ 2 800 salariés. Au début de l'exercice 2018, Wajax était partie à 12 conventions collectives couvrant 325 salariés. En 2018, huit conventions collectives visant 204 salariés ont été ratifiées. Une convention collective couvrant 55 salariés qui venait à expiration à la clôture de l'exercice 2018 est toujours en cours de négociation. Les trois conventions restantes couvrant 66 salariés arrivent à expiration en 2019 et en 2020. Wajax estime que ses relations de travail sont satisfaisantes et ne prévoit pas avoir de difficulté à renouveler les conventions collectives. L'incapacité de Wajax à renouveler ou à négocier ses conventions collectives pourrait entraîner des arrêts de travail et d'autres perturbations de travail. L'incapacité de renouveler les conventions collectives à des conditions satisfaisantes pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Wajax.

Risque de change

Les résultats d'exploitation de Wajax sont présentés en dollars canadiens. Bien que la majorité des ventes de Wajax soient conclues en dollars canadiens, une grande partie de ses achats le sont en dollars américains. Les fluctuations du cours de change du dollar américain peuvent avoir une incidence défavorable ou favorable sur les produits de Wajax, sur ses marges et sur son fonds de roulement. Wajax réduit le risque de change en concluant des contrats de change afin de fixer le coût des stocks entrants et de couvrir les ventes libellées en monnaie étrangère à ses clients. En outre, Wajax procédera à des hausses de prix périodiques afin de compenser l'incidence négative des augmentations des cours de change sur les produits importés. L'incapacité de Wajax à atténuer les risques liés au cours de change ou à augmenter les prix pour compenser les hausses du cours de change, y compris les brusques fluctuations et la volatilité du cours de change américain, pourrait avoir un effet négatif important sur les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de Wajax.

La baisse du dollar américain par rapport au dollar canadien peut avoir un effet négatif sur les produits et les flux de trésorerie de Wajax, car certains produits sont importés des États-Unis. Dans certains cas, en raison des conditions du marché, Wajax se doit de baisser ses prix de vente lorsque le dollar américain fléchit. De plus, de nombreux clients de Wajax exportent des produits aux États-Unis, et le raffermissement du dollar canadien peut avoir un effet négatif sur leur compétitivité globale et sur la demande pour leurs produits, ce qui, par ricochet, peut diminuer les achats de produits auprès de Wajax.

Le raffermissement du dollar américain par rapport au dollar canadien peut avoir un effet positif sur les produits de Wajax, puisque Wajax procédera à des hausses de prix périodiques sur les stocks importés des États-Unis afin de compenser l'incidence négative des augmentations du cours de change et d'éviter ainsi l'érosion des marges. Toutefois, un raffermissement soudain du dollar américain par rapport au dollar canadien peut avoir un effet négatif essentiellement sur les marges sur les pièces à court terme jusqu'à la prise d'effet des hausses de prix.

Wajax adhère à une politique de couverture aux termes de laquelle les risques importants associés aux opérations de change sont déterminés et couverts.

Risque de taux d'intérêt

Wajax est exposée aux variations des taux d'intérêt au titre de ses passifs financiers portant intérêt, en particulier ceux liés à sa dette à long terme. Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir une incidence défavorable ou favorable sur les charges financières et les flux de trésorerie de Wajax. Wajax surveille la proportion qu'occupe la dette à taux variable dans l'ensemble de son portefeuille de dette et pourrait conclure des contrats de couverture de taux d'intérêt pour atténuer une partie du risque de taux d'intérêt sur sa dette à taux variable. L'incapacité de Wajax à atténuer les risques de taux d'intérêt pour contrer les hausses de taux d'intérêt pourrait avoir une incidence défavorable significative sur les résultats d'exploitation ou la situation financière de Wajax.

Risque de prix sur instruments de capitaux propres

Les swaps de rendement total de la Société sont exposés à des fluctuations du cours de l'action. Les variations du cours de l'action de la Société peuvent avoir une incidence favorable ou défavorable sur le bénéfice net et les flux de trésorerie de Wajax. Wajax surveille la proportion de droits au titre du REMT qui sont réglés en trésorerie et peut conclure des swaps sur rendement total pour atténuer une partie du risque lié au cours des actions sur ces droits au titre du REMT. L'incapacité de Wajax à atténuer les risques liés au cours des actions pour contrer les fluctuations des cours de ses actions pourrait avoir une incidence défavorable significative sur les résultats d'exploitation ou la situation financière de Wajax.

Concurrence

Les catégories de marché auxquelles Wajax participe sont hautement concurrentielles et sont investies par d'autres entreprises d'envergure nationale, régionale et locale. Les concurrents de Wajax se divisent en trois groupes :

Distributeurs et concessionnaires de biens d'équipement - Ils représentent habituellement un autre grand fabricant et fournissent des services de vente, de service après-vente, de location et de financement, ainsi que d'autres services, dans les domaines de la construction, de la foresterie, de l'exploitation minière et des groupes électrogènes. On pense notamment aux réseaux de concessionnaires ou de distributeurs régionaux de Caterpillar, de Komatsu, de John Deere et de Cummins. La concurrence se joue sur la variété et la qualité de l'équipement, le service du marché secondaire et les prix demandés.

Distributeurs de pièces industrielles - Ils représentent habituellement de nombreux fabricants de pièces industrielles et offrent des services de vente et, dans bien des cas, des services d'assistance produits comprenant la conception, l'assemblage et la réparation. L'offre de ces concurrents diffère selon que les pièces sont destinées à des applications précises (p. ex. en hydraulique) ou très générales (comme c'est le cas pour Wajax). La concurrence peut être locale, régionale ou nationale et se joue sur l'accès aux marques, la qualité des produits, les niveaux de services à la clientèle, les prix et les services auxiliaires offerts.

Fournisseurs de services du marché secondaire - Ces concurrents du marché secondaire se consacrent à différents domaines, notamment au transport routier. Ils proviennent des réseaux de concessionnaires et de distributeurs de grands fabricants, comme Freightliner et Western Star, ou sont tout simplement des fournisseurs de services du marché local. La concurrence se joue sur les niveaux de services à la clientèle et les prix demandés.

Rien ne garantit que Wajax pourra demeurer un concurrent efficace. Les pressions concurrentielles accrues, l'influence grandissante de la distribution en ligne ou l'incapacité de Wajax à maintenir les facteurs qui auraient amélioré sa position concurrentielle pourraient avoir un effet négatif sur ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie.

Litiges et responsabilité du fait des produits

Dans le cours normal de ses activités, Wajax peut être partie à diverses actions en justice, dont les résultats ne peuvent pas être prédits avec certitude. Parmi les catégories d'actions en justice éventuelles, on trouve la responsabilité du fait des produits. Wajax a souscrit une assurance responsabilité des produits, et la direction est d'avis que cette assurance est suffisante pour protéger Wajax contre d'éventuelles actions en responsabilité du fait des produits. Toutefois, tous les risques ne peuvent pas être couverts par une assurance, et rien ne garantit qu'une assurance sera toujours disponible ou qu'elle sera toujours disponible de façon économiquement viable ou que le montant de l'assurance suffira en tout temps à couvrir l'ensemble des pertes ou des actions qui pourraient toucher les actifs ou les activités de Wajax.

Contrats avec valeur résiduelle garantie, contrats avec recours et contrats de rachat

Dans certains cas, Wajax présente certaines garanties aux institutions financières pour le compte de ses clients. Ces garanties peuvent prendre la forme d'une assurance de la valeur à la revente de l'équipement, d'une garantie d'une partie des paiements de location des clients ou d'un accord de rachat de l'équipement à un prix déterminé. Ces contrats sont assujettis au respect de certaines conditions par le client, telles que le maintien de l'équipement en bon état de fonctionnement. Par le passé, Wajax n'a subi aucune perte substantielle sur ces types de contrats; cependant, rien ne garantit que de telles pertes ne seront pas subies à l'avenir.

Réclamations futures au titre de la garantie

Wajax fournit des garanties du fabricant et/ou du détaillant, ou les deux, pour la plupart des produits qu'elle vend. Dans certains cas, le risque lié aux réclamations au titre de la garantie des produits est partagé conjointement avec le fabricant. En outre, Wajax accorde des garanties limitées en ce qui a trait à l'exécution des services fournis. En conséquence, Wajax assume une certaine responsabilité pour les réclamations au titre de la garantie. Il se pourrait qu'une baisse éventuelle de la qualité des produits ou qu'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée augmente le nombre de réclamations au titre de la garantie à l'avenir, ou que celles-ci puissent être plus élevées que ne le prévoit la direction. Si les responsabilités de Wajax relativement à de telles réclamations étaient supérieures aux prévisions, cela pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Wajax.

Contrats d'entretien et de réparation

Wajax conclut fréquemment des contrats à long terme d'entretien et de réparation avec ses clients en vertu desquels Wajax est tenue de maintenir certains parcs d'équipement à des niveaux de performance négociés. La durée de ces contrats, qui s'établit souvent à cinq ans ou plus, peut varier de façon importante. Les contrats sont généralement à prix fixe, quoique de nombreux contrats contiennent des dispositions complémentaires pour des ajustements en raison de l'inflation. En raison de la nature à long terme de ces contrats, il existe un risque de dépassement substantiel des coûts. Une mauvaise évaluation par Wajax de la portée des travaux d'entretien requis ou une augmentation du coût réel des pièces et du service au-delà des ajustements contractuels en raison de l'inflation aurait un effet négatif sur la rentabilité des contrats. Pour atténuer ce risque, Wajax surveille de près les contrats afin de détecter les signes précoces de dépassement des coûts. De plus, le fabricant peut, dans certains cas, partager les dépassements de coûts si la rentabilité est inférieure à un certain seuil. L'incapacité de Wajax d'établir les prix de ces contrats et de les gérer de façon efficace pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de Wajax.

Facteurs de nature environnementale

À l'occasion, Wajax déplore des incidents environnementaux, des émissions et des déversements dans le cours normal de ses activités commerciales. Wajax a établi des programmes de conformité et de surveillance environnementales, y compris un service d'audit en conformité interne, que la direction juge appropriés dans le cadre de ses activités. Par ailleurs, Wajax a retenu les services d'ingénieurs-conseils en environnement à qui elle a confié les activités suivantes : évaluation environnementale d'emplacements qu'elle projetait acquérir ou occuper, surveillance permanente de la contamination du sol et des eaux souterraines et remise en état d'emplacements contaminés. À ce jour, les incidents environnementaux, les émissions et les déversements n'ont pas entraîné d'obligations importantes pour la Société; cependant, rien ne garantit que des incidents, des émissions et des déversements futurs n'auront pas d'incidence défavorable importante sur les résultats opérationnels ou les flux de trésorerie de Wajax. La direction n'est au courant d'aucune préoccupation importante d'ordre environnemental qui n'ait fait l'objet d'une provision.

Sécurité informatique

Les activités de Wajax s'appuient sur de la technologie de l'information qui peut dépendre de fournisseurs de services tiers pour traiter, transmettre et préserver les informations électroniques, y compris celles liées à des clients, des fournisseurs et des membres du personnel. Une intrusion dans la sécurité informatique de la Société, ou dans celle d'un fournisseur de service tiers, pourrait exposer l'entreprise à un risque de perte, d'utilisation abusive de renseignements confidentiels ou d'interruption des activités.

La Société a déjà des contrôles généraux de sécurité en place, y compris des dispositifs de sécurité, et elle passe en revue la sécurité en interne avec l'aide d'un tiers. De plus, la Société a en place des politiques à l'égard de la sécurité relative aux renseignements confidentiels sur des clients, des fournisseurs et des membres du personnel, offre la formation sur la sécurité des membres du personnel et a des plans de récupération en place en cas de cyberattaque.

Malgré ces dispositifs de sécurité, rien ne garantit que toutes les menaces pour la sécurité informatique seront détectées, empêchées ou atténuées. Dans l'éventualité où de telles menaces se matérialisaient, et selon leur ampleur, elles pourraient avoir une incidence importante sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de Wajax.

Contrôles et procédures de communication de l'information et contrôle interne à l'égard de l'information financière

Il incombe à la direction de Wajax d'établir et de maintenir, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, des contrôles et procédures de communication de l'information (les « CPCI ») et un contrôle interne à l'égard de l'information financière (le « CIIF »).

Au cours de la mise en place du plan de réorganisation des finances en 2018, la Société a repéré une déficience de contrôle dans la conception et l'efficacité du fonctionnement du contrôle interne à l'égard de l'information financière liée à la gestion par les anciens secteurs Équipement Wajax et Systèmes de puissance Wajax des processus liés aux créditeurs. La Société est d'avis que les défaillances relevées ont été corrigées et que l'environnement de contrôle a été resserré au 31 décembre 2018. Se reporter à la note 5 des états financiers consolidés et des notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 pour obtenir une analyse et des renseignements plus complets.

Au 31 décembre 2018, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu des CPCI pour fournir une assurance raisonnable que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est inscrite, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits dans la législation en valeurs mobilières. Les CPCI visent à assurer que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est compilée et communiquée à la direction de Wajax, y compris, au besoin, au chef de la direction et au chef des finances pour favoriser la prise de décisions éclairées en temps opportun.

Au 31 décembre 2018, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu un CIIF pour fournir une assurance raisonnable que l'information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l'information financière, conformément aux IFRS. Ce faisant, la direction a utilisé les critères établis dans la version de 2013 du document intitulé Internal Control - Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (le « COSO »). En ce qui concerne les contrôles généraux à l'égard de la technologie de l'information, la direction a également utilisé le référentiel COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) créé par l'IT Governance Institute.

Au cours de l'exercice, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, a évalué l'efficacité et le fonctionnement des CPCI et du CIIF. Cette évaluation comprenait une évaluation du risque, la documentation des processus clés et des vérifications d'efficacité par échantillonnage tout au long de l'exercice. En raison des limitations inhérentes à tous les systèmes de contrôle, une évaluation des CPCI et du CIIF ne peut que fournir une assurance raisonnable quant à l'efficacité des contrôles. En conséquence, on ne peut pas s'attendre à ce que les CPCI et le CIIF empêchent et détectent toutes les inexactitudes attribuables à des erreurs ou à des fraudes. Le chef de la direction et le chef des finances ont conclu que les CPCI et le CIIF de Wajax étaient efficaces au 31 décembre 2018. La Société n'a pas tenu compte du CIIF de Delom, acquise le 16 octobre 2018, dans son évaluation, comme il en est fait mention à la note 6 des états financiers consolidés et notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le total des produits assujetti au CIIF de Delom représentait 1 % du total des produits consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le total des actifs assujettis au CIIF de Delom représentait 6 % du total des actifs consolidés de la Société au 31 décembre 2018.

Aucun changement qui aurait eu ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait vraisemblablement une incidence importante sur le CIIF de Wajax n'a été apporté au CIIF au cours du trimestre clos le 31 décembre 2018.

Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles

Le présent rapport de gestion comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR additionnelles qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement tels qu'établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance

d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et

à rembourser sa dette; iii) les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont couramment utilisées pour évaluer les résultats

de la Société, à l'exclusion de sa structure de capital et de sa structure fiscale; iv) le « bénéfice net ajusté » et le « résultat de base et dilué par action ajusté » donnent une indication

des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts

(des recouvrements) et des pertes (profits) non récurrents liés aux instruments dérivés non couverts

et aux régimes de rémunération sous forme de REMT fondés sur des actions. Ces ajustements

du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société

de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées

hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence de la fluctuation

des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; v) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de

la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits)

attribuables aux instruments dérivés non couverts et aux régimes de rémunération sous forme

de REMT fondés sur des actions. Ces ajustements du BAIIA permettent à la direction de la Société

de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées

hors du cours normal des activités principales de la Société, ainsi que l'incidence de la fluctuation

des charges financières liées à la structure du capital, aux taux d'imposition, aux actifs à long terme

et au cours de l'action de la Société; vi) le « BAIIA ajusté pro forma » utilisé pour calculer le ratio d'endettement présente une indication

des résultats des activités commerciales principales de la Société, ajustés pour tenir compte du BAIIA des

acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues

au début de la période de 12 mois consécutifs, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire et

avant la comptabilisation de tous coûts (recouvrements), pertes (profits) attribuables aux instruments

dérivés non récurrents et régimes de rémunération à base d'actions.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, le total de la dette à long

terme et le total des obligations au titre des contrats de location-financement,

déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins

du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société,

lequel est une mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme

indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit.

Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est une

mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme indicateur de

la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières,

impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.



Marge du BAIIA S'entend du BAIIA divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du

résultat net.



Bénéfice net ajusté

(perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant coûts de restructuration et autres coûts

(recouvrements) connexes après impôt, (profit) perte comptabilisé(e) sur la vente

de biens, pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des

instruments dérivés, coûts de transaction liés à Delom et frais de rachat des billets de

premier rang.



Résultat net de base et dilué

par action ajusté Résultat de base et dilué par action avant (recouvrements) coûts de

restructuration et autres coûts connexes après impôt, (profit) perte comptabilisé(e) sur la vente

de biens, pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des

instruments dérivés, coûts de transaction liés à Delom et frais de rachat des billets de

premier rang.



BAIIA ajusté BAIIA avant coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements)

après impôt, (profit) perte comptabilisé(e) sur la vente de biens, pertes hors

trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, coûts

de transaction liés à Delom et frais de rachat des billets de premier rang.



Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté divisé par les produits, présentés dans les états

consolidés du résultat net.



BAIIA ajusté pro forma S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des

acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si

elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs et selon

les modalités de la facilité de crédit bancaire.



Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée

par le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. La Société a pour objectif

de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre

1,5 fois et 2,0 fois.



Ratio de la dette à long terme

nette sur le capital total Ratio qui correspond à la dette à long terme nette, divisée par le capital total, ce

dernier représentant la dette à long terme nette, majorée des capitaux propres.



Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de

vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises

en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes. Il diffère des

obligations de prestation qui restent à remplir définies aux termes de l'IFRS 15.

Les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont celles définies ci-après :



Bénéfice (perte) avant

charges financières et

impôt sur le résultat

(« BAII ») Bénéfice (perte) avant charges financières et impôt sur le résultat, présenté dans

les états consolidés du résultat net.



Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états consolidés

du résultat net.



Bénéfice (perte) avant impôt s

ur le résultat (« BAI ») Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat, présenté dans les états consolidés

du résultat net.



Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans

les états consolidés de la situation financière.



Autres montants liés au

fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des

stocks, majoré des créditeurs et charges à payer, présentés dans les états

consolidés de la situation financière.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté et du résultat net de base et dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Périodes de douze mois

closes les

31 décembre 31 décembre

2018

2017

2018

2017







(données

ajustées)3)





(données

ajustées)3)

Bénéfice net 6,1 $ 6,1 $ 35,9 $ 27,4 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements), après impôt 0,5

0,2

3,0

0,0

(Profit) comptabilisé sur la vente de biens, après impôt --

(1,2)

(0,9)

(1,2)

Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, après impôt 1,5

--

1,6

--

Coûts de transaction liés à Delom, après impôt 0,3

--

0,3

--

Rachat des billets de premier rang, après impôt --

4,0

--

3,9

Bénéfice net ajusté 8,3 $ 9,1 $ 39,9 $ 30,1 $ Résultat de base par action ajusté1), 2) 0,42 $ 0,47 $ 2,02 $ 1,54 $ Résultat dilué par action ajusté1), 2) 0,41 $ 0,45 $ 1,98 $ 1,50 $





1) Au 31 décembre 2018, le nombre d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 19 947 235 et de

20 393 145 pour le trimestre clos à cette date et respectivement de 19 686 075 et de 20 147 902 pour la période de douze

mois close à cette date. 2) Au 31 décembre 2017, le nombre d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 19 504 107 et de

20 132 863 pour le trimestre clos à cette date et respectivement de 19 605 884 et de 20 204 738 pour la période de douze

mois close à cette date. 3) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison

de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres

des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers

des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique

« Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Le rapprochement du bénéfice net et du BAI, du BAII, du BAIIA et du BAIIA ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Périodes de douze mois

closes les

31 décembre

2018

31 décembre

2017

31 décembre

2018

31 décembre

2017







(données

ajustées)7)





(données

ajustées)7)

Bénéfice net 6,1 $ 6,1 $ 35,9 $ 27,4 $ Charge d'impôt sur le résultat 2,6

2,2

14,0

10,6

BAI 8,7

8,3

49,8

37,9

Charges financières 2,8

2,0

8,8

9,8

Rachat des billets de premier rang1) --

5,5

--

5,5

BAII 11,5

15,7

58,6

53,2

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 8,6

6,2

27,0

23,2

BAIIA 20,1

21,9

85,6

76,4

Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements)2) 0,7

--

4,1

--

(Profit) comptabilisé sur la vente de biens3) --

(1,4)

(1,2)

(1,5)

Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés4) 2,1

--

2,2

--

Coûts de transaction liés à Delom5) 0,5

--

0,5

--

BAIIA ajusté 23,2 $ 20,8 $ 91,2 $ 74,9 $ BAIIA ajusté pro forma tenant compte de l'acquisition de Delom6) --

--

6,3

--

BAIIA ajusté pro forma 23,2 $ 20,8 $ 97,5 $ 74,9 $





1) Pour le trimestre et la période de douze mois clos le 31 décembre 2017 - Comprend les frais de rachat des billets de premier rang de

5,5 millions de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2017. 2) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 - Comprend des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,7 million de dollars

comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2018.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 - Comprend des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes

de 0,7 million de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2018, des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes

de 0,6 million de dollars comptabilisés au cours du troisième trimestre de 2018, des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes

de 1,2 million de dollars comptabilisés au cours du deuxième trimestre de 2018 et des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes

de 1,7 million de dollars comptabilisés au cours du premier trimestre de 2018. 3) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2017 - Comprend le profit de 1,4 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens comptabilisée

au cours du quatrième trimestre de 2017.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 - Comprend le profit de 1,2 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens

inscrit au cours du premier trimestre de 2018.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017 - Comprend le profit de 1,5 million de dollars

comptabilisé sur la vente de biens comptabilisé en 2017. 4) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 - Comprend les pertes hors trésorerie de 2,1 millions de dollars liées à l'évaluation à la valeur de

marché des instruments dérivés comptabilisées au cours du quatrième trimestre de 2018.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 - Comprend des pertes hors trésorerie de 2,2 millions de dollars

liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés comptabilisées au quatrième trimestre de 2018. 5) Pour le trimestre et la période de douze mois clos le 31 décembre 2018 - Comprend les coûts de transaction liés à Delom de 0,5 million

de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2018. 6) Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 - Comprend le BAIIA ajusté pro forma de 6,3 millions de dollars de Delom. 7) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison

de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des

périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux

états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique

« Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette et du ratio de levier financier se présente comme suit :



31 décembre

31 décembre



2018

2017











Dette bancaire 3,9 $ 1,7 $ Obligations au titre des contrats de location-financement 13,7

9,5

Dette à long terme 218,1

143,7

Dette à long terme nette 235,8 $ 154,9 $ Lettres de crédit 6,1

7,3

Dette 241,9 $ 162,2 $ Ratio de levier financier 1)2) 2,48

2,17







1) Calculé à partir du BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres.

Ce ratio de levier financier est calculé afin de surveiller le ratio de levier financier cible de la Société afin qu'il soit maintenu entre 1,5

fois et 2,0 fois. Ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la

facilité de crédit bancaire de la Société. Le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en

découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ». 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison

de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des

périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états

financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique

« Ajustements des états financiers des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

CORPORATION WAJAX ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE



















31 décembre

2018

31 décembre

2017

1er janvier

2017

Aux

(en milliers de dollars canadiens) Note



Données ajustées

(note 5)

Données ajustées

(note 5) ACTIFS













COURANTS













Trésorerie

-- $ -- $ 4 854 $ Clients et autres débiteurs 7 206 257

203 949

191 744

Actifs sur contrat 8 30 307

19 329

22 319

Stocks 9 365 997

312 974

274 566

Dépôts sur les stocks 9 13 445

6 874

19 407

Impôt à recevoir

--

484

--

Charges payées d'avance

7 190

4 329

5 463

Actifs financiers dérivés 16 1 635

550

784





624 831

548 489

519 137

NON COURANTS













Équipement de location 10 73 716

60 418

57 908

Immobilisations corporelles 10 59 017

43 598

45 658

Goodwill et immobilisations incorporelles 11 73 685

41 705

41 205

Actifs financiers dérivés 16 --

151

5

Actifs d'impôt différé 23 --

--

3 950





206 418

145 872

148 726

Total des actifs

831 249 $ 694 361 $ 667 863 $ PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES













COURANTS













Dette bancaire

3 932 $ 1 724 $ -- $ Créditeurs et charges à payer 12 252 958

236 179

243 398

Passifs sur contrat 8 8 291

11 129

4 486

Dividendes à payer 17 4 989

4 876

4 956

Impôt sur le résultat à payer

12 173

--

1 136

Obligations au titre des contrats de location-financement 13 4 622

3 790

3 701

Passifs financiers dérivés 16 3 167

1 097

234





290 132

258 795

257 911

NON COURANTS













Passifs d'impôt différé 23 1 209

731

--

Avantages du personnel 14 8 445

8 545

8 106

Passifs financiers dérivés 16 5 036

--

2

Autres passifs

2 214

2 235

3 423

Obligations au titre des contrats de location-financement 13 9 127

5 721

5 154

Dette à long terme 15 218 116

143 667

121 952





244 147

160 899

138 637

Total des passifs

534 279

419 694

396 548

CAPITAUX PROPRES













Capital social 17 180 369 $ 175 863 $ 178 764 $ Surplus d'apport 18 7 360

10 455

7 137

Résultats non distribués

110 842

88 643

85 312

Cumul des autres éléments du résultat global

(1 601)

(294)

102

Total des capitaux propres

296 970

274 667

271 315

Total des passifs et des capitaux propres

831 249 $ 694 361 $ 667 863 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET



















2018

2017

Pour les exercices clos les 31 décembre







Données

ajustées

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) Note





(note 5)















Produits 8, 19

1 481 597 $ 1 318 731 $ Coût des ventes 9

1 209 330

1 068 713

Marge brute



272 267

250 018

Frais de vente et d'administration



209 522

196 816

Coûts de restructuration et autres coûts connexes 21

4 143

21

Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat



58 602

53 181

Charges financières 22

8 775

15 249

Bénéfice avant impôt sur le résultat



49 827

37 932

Charge d'impôt sur le résultat 23

13 975

10 551

Bénéfice net



35 852 $ 27 381 $













Bénéfice de base par action 17

1,82 $ 1,40 $ Bénéfice dilué par action 17

1,78

1,36



CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS DU

RÉSULTAT GLOBAL



















2018

2017

Pour les exercices clos les 31 décembre







Données

ajustées

(en milliers de dollars canadiens) Note





(note 5)

Bénéfice net



35 852 $ 27 381 $













Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

























Gains actuariels (pertes actuarielles) lié(e)s aux régimes de retraite, après

charges d'impôt de 26 $ (charges d'impôt de 49 $ en 2017) 14

72

132















Éléments qui peuvent être reclassés en résultat ultérieurement

























(Profits) pertes sur les instruments dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures reclassées au

bénéfice net au cours de l'exercice, après charge d'impôt de 229 $

(recouvrement d'impôt de 253 $ en 2017)



(622)

686















(Pertes) profits sur les instruments dérivés en cours à la clôture de la

période et désignés comme couvertures de flux de trésorerie, après

recouvrement d'impôt de 252 $ (recouvrement d'impôt de 399 $ en 2017)



(685)

(1 082)















Autres éléments du résultat global, après impôt



(1 235)

(264)

Résultat global total



34 617 $ 27 117 $





CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES







































Cumul des

autres

éléments du

résultat global





Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (en milliers de dollars canadiens) Note Capital

social

Surplus

d'apport

Résultats

non

distribués

Couvertures

de flux de

trésorerie

Total

























31 décembre 2017 (données ajustées) 4, 5 175 863 $ 10 455 $ 88 643 $ (294) $ 274 667 $ Bénéfice net

--

--

35 852

--

35 852

Autres éléments du résultat global

--

--

72

(1 307)

(1 235)

Total du résultat global pour l'exercice

--

--

35 924

(1 307)

34 617

Actions émises au titre du règlement des régimes de

rémunération fondée sur des actions 18 1 380

(1 380)

--

--

--

Vente nette (rachat net) d'actions détenues en fiducie

(déduction faite de l'impôt) 17 3 126

--

6 022

--

9 148

Modification de UAI réglées en instruments de capitaux

à réglées en trésorerie 18 --

(4 578)

--

--

(4 578)

Charge de rémunération fondée sur des actions 18 --

2 863

--

--

2 863

Dividendes déclarés 17 --

--

(19 747)

--

(19 747)

31 décembre 2018

180 369 $ 7 360 $ 110 842 $ (1 601) $ 296 970 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES







































Cumul des

autres

éléments du

résultat global





Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (en milliers de dollars canadiens) Note Capital

social

Surplus

d'apport

Résultats

non

distribués

(données

ajustées)

(note 5)

Couvertures

de flux de

trésorerie

Total

(données

ajustées)

(note 5)

























31 décembre 2016 (données présentées antérieurement)

178 764 $ 7 137 $ 90 812 $ 102 $ 276 815 $ Incidence de l'ajustement pour la période antérieure [note 5 b)] 5 --

--

(7 596)

--

(7 596)

Incidence de l'adoption de l'IFRS 15 [note 5 a)] 4 --

--

2 096

--

2 096

1er janvier 2017 (données ajustées) 4, 5 178 764

7 137

85 312

102

271 315

Bénéfice net (données ajustées)

--

--

27 381

--

27 381

Autres éléments du résultat global

--

--

132

(396)

(264)

Total du résultat global pour l'exercice

--

--

27 513

(396)

27 117

Actions rachetées et détenues en fiducie 17 (2 901)

--

(4 598)

--

(7 499)

Charge de rémunération fondée sur des actions 18 --

3 318

--

--

3 318

Dividendes déclarés 17 --

--

(19 584)

--

(19 584)

31 décembre 2017 (données ajustées)

175 863 $ 10 455 $ 88 643 $ (294) $ 274 667 $

CORPORATION WAJAX

TABLEAUX CONSOLIDÉS

DES FLUX DE TRÉSORERIE















2018

2017

Pour l'exercice clos le 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) Note



Données

ajustées

(note 5)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION









Bénéfice net

35 852 $ 27 381 $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie









Amortissement









Équipement de location 10 17 018

14 043

Immobilisations corporelles 10 8 757

8 403

Immobilisations incorporelles 11 1 190

770

Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles

(1 197)

(1 493)

Charge de rémunération fondée sur des actions 18 1 786

3 773

Charge (recouvrement) de location sans effet sur la trésorerie

(110)

187

Charge au titre des avantages du personnel après paiements

242

443

Variation de la juste valeur des instruments dérivés servant

à des fins autres que de couverture 16 4 299

306

Charges financières 22 8 775

15 249

Charge d'impôt sur le résultat 23 13 975

10 551





90 587

79 613

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

lié aux activités d'exploitation 24 (33 530)

(30 067)

Entrées d'équipement de location 10 (43 638)

(19 310)

Autres passifs non courants

(1 444)

(1 252)

Charges financières payées

(8 422)

(14 784)

Impôt sur le résultat payé

(6 481)

(7 393)

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(2 928)

6 807













ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT









Entrées d'immobilisations corporelles 10 (5 527)

(3 055)

Produit de la sortie d'immobilisations corporelles

2 522

2 816

Entrées d'immobilisations incorporelles 11 (4 837)

(1 270)

Acquisition d'entreprise (après déduction du montant de trésorerie acquis) 6 (51 061)

--

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(58 903)

(1 509)













ACTIVITÉS DE FINANCEMENT









Augmentation nette de l'emprunt bancaire 15 75 000

20 000

Vente nette (rachat net) d'actions détenues en fiducie 17 9 475

(7 499)

Frais de financement différés 15 (918)

(567)

Paiements au titre de contrats de location-financement 13 (4 214)

(3 955)

Règlement d'instruments dérivés servant à des fins autres que de couverture

(86)

(191)

Dividendes payés

(19 634)

(19 664)

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement

59 623

(11 876)

Variation de la trésorerie et de la dette bancaire

(2 208)

(6 578)

(Dette bancaire) trésorerie à l'ouverture de l'exercice

(1 724)

4 854

Dette bancaire à la clôture de l'exercice

(3 932) $ (1 724) $

CORPORATION WAJAX

NOTES AFFÉRENTES AUX

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

31 DÉCEMBRE 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

1. PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Corporation Wajax (la « Société ») est constituée au Canada. Le siège social de la Société est situé au 2250, Argentia Road, à Mississauga (Ontario) au Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

2. BASE D'ÉTABLISSEMENT

Déclaration de conformité

Les présents états financiers consolidés ont été établis selon les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »).

La publication des présents états financiers consolidés a été approuvée par le conseil d'administration en date du 21 mars 2019.

Base d'évaluation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui a trait aux instruments financiers dérivés et aux accords de paiement fondé sur des actions réglés en trésorerie, lesquels ont été évalués à la juste valeur. Le passif au titre des prestations définies est comptabilisé comme le total net de la juste valeur des actifs du régime et de la valeur actualisée de l'obligation au titre de prestations définies.

Monnaie fonctionnelle et de présentation

Ces états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, soit dans la monnaie fonctionnelle de la Société. Toutes les informations financières présentées en dollars canadiens ont été arrondies au millier de dollars près, sauf indication contraire et sauf les données sur les actions et par action.

Jugements et incertitude relative aux estimations

La préparation des présents états financiers consolidés conformément aux IFRS impose à la direction d'exercer son jugement, de faire des estimations et de poser des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables et sur les montants déclarés et les informations fournies dans les présents états financiers consolidés. Les résultats réels pourraient être différents de ces jugements, estimations et hypothèses. La Société fonde ses estimations sur l'expérience passée et sur diverses autres hypothèses qui sont considérées comme raisonnables dans les circonstances.

Les hypothèses clés formulées pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l'exercice suivant s'établissent comme suit :

Compte de correction de valeur pour créances douteuses

La Société est exposée à un risque de crédit relativement à ses clients et autres débiteurs. Toutefois, ce risque est atténué en partie par l'étendue de la clientèle de la Société, qui est active dans un bon nombre de secteurs d'activité partout au Canada. La Société a mis en place un programme d'évaluation du crédit des clients, et elle limite le montant du crédit accordé quand elle le juge approprié. Elle maintient un compte de correction de valeur pour pertes de crédit potentielles et, à ce jour, les pertes subies ont été conformes aux attentes de la direction. Le compte de correction de valeur pour créances douteuses est établi selon une estimation des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, compte tenu de l'expérience passée de la Société en matière de perception des paiements et des modifications observables et des prévisions de la conjoncture économique à venir corrélées avec les défaillances sur les créances. Lorsque la Société est certaine qu'aucun recouvrement des montants exigibles n'est possible, les montants sont jugés irrécouvrables et l'actif financier est sorti du bilan.

Obsolescence des stocks

La direction procède à l'évaluation pièce par pièce de la valeur de l'équipement neuf et d'occasion ainsi que des pièces de valeur élevée de la Société tout au long de l'exercice. Au besoin, des provisions sont constituées pour s'assurer que l'équipement et les pièces sont évalués au coût ou à la valeur de réalisation nette estimative, suivant le montant le plus bas. La Société effectue une analyse de l'âge des stocks afin de déterminer les stocks de pièces de valeur moindre difficiles à écouler ou obsolètes et évalue les provisions pour obsolescence adéquates s'y rapportant. La Société tire parti des programmes offerts par les fournisseurs qui permettent de retourner certaines pièces contre crédit pendant certaines périodes.

Goodwill et immobilisations incorporelles

La valeur d'utilité du goodwill et des immobilisations incorporelles a été estimée à l'aide de prévisions portant sur les cinq prochaines années préparées par la direction. Les hypothèses clés de l'estimation ont trait aux produits bruts, à la marge du BAIIA, au taux d'actualisation et au fonds de roulement requis pour soutenir les activités. Les estimations se fondent sur les résultats passés et les attentes de la direction quant à l'évolution du marché ainsi que sur les mesures de croissance prévues.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Principes de consolidation

Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de Corporation Wajax et de ses filiales, qui sont détenues en propriété exclusive. Les soldes et les opérations intersociétés sont éliminés lors de la consolidation.

Comptabilisation des produits

Les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients sont comptabilisés pour chaque obligation de prestation à mesure que le contrôle est transféré au client. Le tableau qui suit décrit les principales activités d'où proviennent les produits de la Société, et le calendrier de comptabilisation des produits des activités ordinaires.





Type de produits Nature des obligations de prestation et détermination du moment où elles sont remplies Ventes d'équipement





? Ventes au détail Les ventes au détail comprennent la vente d'équipements neufs et usagés. La Société comptabilise les produits à la date à laquelle il y a transfert du contrôle de l'équipement au client selon les conditions d'expédition.



? Contrats de construction Les contrats de construction comprennent les ventes qui incluent la conception, l'installation et l'assemblage de l'équipement pour des systèmes de puissance. Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert de contrôle des travaux en cours à un client, au fur et à mesure que la construction de l'actif progresse. Pièces industrielles La Société comptabilise les produits à la date à laquelle il y a transfert du contrôle du produit au client selon les conditions d'expédition. Service après-vente





? Prestation de service Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses prestations de services sont effectuées puisque le client contrôle l'actif visé par le service.



? Pièces La Société comptabilise les produits à la date à laquelle il y a transfert du contrôle de la pièce au client selon les conditions d'expédition ou lors du ramassage par le client. SRT/Autres Ces produits comprennent surtout les services de réparation technique (les « SRT »). Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses SRT sont réalisés puisqu'elle rend mieux compte du transfert de contrôle des travaux en cours à un client, au fur et à mesure que la construction ou la modification de l'actif progresse.

Le prix de transaction est habituellement le montant stipulé au contrat. Certains contrats peuvent faire l'objet de remises, lesquelles sont estimées et comprises dans le prix de transaction. Des provisions sont constituées pour les retours prévus et pour les coûts de garantie, déterminés en fonction de données historiques.

Les produits tirés de la location d'équipement sont comptabilisés selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location.

Clients et autres débiteurs

Les clients et autres débiteurs sont des montants à recevoir de clients pour des marchandises vendues ou des services fournis dans le cadre de l'activité ordinaire. Les autres débiteurs sont généralement de fournisseurs, au titre des garanties et des rabais. Si l'encaissement est attendu dans au plus un an (ou au cours du cycle opérationnel habituel de l'entreprise si ce cycle est plus long), ils sont classés dans les actifs courants. Si ce n'est pas le cas, ils sont présentés comme actifs non courants. Les clients et autres débiteurs sont comptabilisés initialement au montant exigible, déduction faite de la perte de valeur au titre des pertes de crédit attendues. La charge se rapportant aux pertes de crédit attendues est prise en compte dans les frais de vente et d'administration aux états consolidés du résultat net.

Actifs sur contrat

Les actifs sur contrat sont principalement liés aux droits de la Société d'obtenir une contrepartie pour des travaux réalisés, mais non facturés à la date de clôture au titre du service après-vente et des produits tirés des SRT. Les actifs sur contrat sont virés aux créances lorsqu'ils ont été facturés.

Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré, sauf lorsque les éléments ne sont pas habituellement fongibles, auquel cas la méthode de l'identification spécifique est utilisée. Le coût de l'équipement et des pièces comprend le coût d'acquisition, le coût de transformation, s'il y a lieu, et les coûts engagés pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent. Le coût des travaux en cours et le coût de transformation comprennent le coût lié à la main-d'oeuvre directe, les matières premières directes et une partie des frais généraux directs et indirects, imputés en fonction des niveaux de capacité normaux. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les coûts de vente estimatifs.

Dépôts sur les stocks

Dans le cours normal de ses activités, la Société reçoit des marchandises en consignation de la part d'un fabricant important, lesquelles sont habituellement louées, vendues à des clients ou achetées. Aux termes du programme de consignation, la Société doit faire des dépôts périodiques au fabricant pour les marchandises en consignation qui sont louées aux clients ou disponibles depuis plus de neuf mois. Ces marchandises en consignation ne sont pas comprises dans les stocks de la Société puisque le fabricant conserve la propriété des biens; toutefois, les dépôts versés au fabricant sont comptabilisés dans les dépôts sur les stocks. Les autres charges payées d'avance au titre des stocks sont également comprises dans les dépôts sur les stocks.

Équipement de location

Les actifs sous forme d'équipement de location sont comptabilisés au coût, déduction faite du cumul des amortissements. Le coût comprend toutes les dépenses directement attribuables à l'acquisition de l'actif. Les actifs sont amortis sur leur durée d'utilité estimée, selon le mode dégressif au taux annuel de 20 % à 30 %, dans le cas de l'équipement de manutention de matériaux, et selon le mode linéaire, dans le cas des systèmes de puissance.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite du cumul des amortissements. Le coût comprend toutes les dépenses directement attribuables à l'acquisition de l'actif. Les actifs sont amortis sur leur durée d'utilité estimée, selon les modes et aux taux annuels suivants :

Actif Mode Taux Bâtiments dégressif 5 % à 10 % Équipement et véhicules dégressif de 20 % à 30 % Matériel informatique linéaire de 3 ans à 5 ans Mobilier et agencements dégressif 10 % à 20 % Améliorations locatives linéaire sur la durée restante des contrats de location

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont amortis sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.

Contrats de location

En qualité de bailleur

L'équipement de location et les contrats de location de la Société sont classés comme contrats de location simple, les montants reçus étant comptabilisés dans les produits selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location.

En qualité de preneur

Les contrats de location sont classés comme contrats de location-financement lorsque les conditions du contrat prévoient le transfert de la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété à la Société. Un actif loué est comptabilisé au commencement du contrat de location à un montant égal à sa juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Une obligation liée à un contrat de location est comptabilisée et répartie entre les passifs courants et les passifs non courants. La composante intérêts du contrat de location est comptabilisée en résultat sur la période de location en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Tous les autres contrats de location sont classés en tant que contrats de location simple. Le coût des contrats de location simple est comptabilisé en résultat selon le mode linéaire sur la durée des contrats de location.

Goodwill et immobilisations incorporelles

Le goodwill généré lors d'un regroupement d'entreprises est comptabilisé comme un actif à la date de la prise de contrôle. Le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée sont par la suite évalués au coût diminué du cumul des pertes de valeur. Le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée ne sont pas amortis, mais ils font l'objet d'un test de dépréciation une fois par année ou plus fréquemment, en présence d'indices de dépréciation. Le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée sont affectés aux unités génératrices de trésorerie (« UGT ») susceptibles de bénéficier de la synergie pouvant découler de l'acquisition.

Les droits de distribution des produits sont comptabilisés à la juste valeur attribuée à ces droits au moment de l'acquisition, et ils sont classés en tant qu'immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée puisque la Société est généralement en mesure de renouveler ces droits à peu de frais.

Les listes de clients et les conventions de non-concurrence sont amorties selon le mode linéaire sur leur durée d'utilité qui s'échelonne entre deux ans et sept ans. Les logiciels d'application sont classés dans les immobilisations incorporelles et sont amortis selon un mode linéaire sur leur durée d'utilité qui s'échelonne entre un an et sept ans.

Dépréciation

Les immobilisations corporelles, l'équipement de location et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée sont passés en revue chaque période afin de déterminer s'il existe un indice de dépréciation. Lorsqu'il y a indice de dépréciation, un test de dépréciation est effectué afin de comparer les valeurs recouvrables et les valeurs comptables. Une perte de valeur est comptabilisée au montant de l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur la valeur recouvrable. Lorsque l'actif ne génère pas de flux de trésorerie indépendants des flux de trésorerie d'autres actifs, une perte de valeur est considérée au niveau de l'UGT ou du groupe d'UGT à laquelle appartient l'actif.

Le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée sont soumis à un test de dépréciation au moins une fois l'an ou lorsque des événements ou des changements dans les circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Pour réaliser le test de dépréciation, la Société compare la valeur comptable de son goodwill et de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée à leur valeur recouvrable. La valeur recouvrable s'entend de la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la juste valeur diminuée des coûts de sortie si la juste valeur peut être déterminée facilement. La valeur d'utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs établie au moyen d'un taux d'actualisation avant impôt sur le résultat qui reflète la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques à l'actif. La juste valeur diminuée des coûts de sortie est déterminée par une approche fondée sur la valeur des actifs nets ajustés ou par la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du point de vue d'un intervenant du marché. Toute perte de valeur liée au goodwill ou aux immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée serait comptabilisée en charges.

Une UGT correspond au plus petit groupe d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Aux fins d'un test de dépréciation, les UGT sont regroupées au niveau auquel elles font l'objet d'un suivi, c'est-à-dire celui de la Société consolidée. Par conséquent, le goodwill et les immobilisations incorporelles ont été soumis à un test de dépréciation à l'aide des flux de trésorerie générés par les activités consolidées de la Société.

Trésorerie et dette bancaire

La trésorerie et la dette bancaire comprennent les fonds en caisse, les dépôts à vue, les découverts bancaires et les chèques en circulation. La Société considère que la dette bancaire fait partie intégrante de sa gestion de trésorerie. La trésorerie et la dette bancaire sont compensées, et le solde net est présenté dans les états consolidés de la situation financière, dans la mesure où un droit de compensation et une pratique de règlement net sont en vigueur.

Frais de financement

Les coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à la modification de la dette bancaire sont reportés et amortis sur la durée de la dette à long terme selon la méthode du taux d'intérêt effectif, l'amortissement étant inclus dans les charges financières. Les frais de financement différés ont diminué la valeur comptable de la dette à long terme connexe.

Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture

La Société a recours à des instruments financiers dérivés dans la gestion a) de ses risques de change liés à certains achats de stocks et engagements de vente à des clients, b) de son risque de taux d'intérêt lié à sa dette à taux variable, et c) de son risque de prix sur instruments de capitaux propres lié à certains régimes de rémunération fondée sur des actions. La Société a pour principe de ne pas recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation. Lorsque la Société a l'intention d'appliquer la comptabilité de couverture, elle documente officiellement la relation entre les instruments dérivés et le risque couvert ainsi que l'objectif en matière de gestion des risques et la stratégie qu'elle emploie pour conclure l'opération de couverture. La documentation rattache l'instrument dérivé à l'actif ou au passif précis ou à certains engagements fermes ou à certaines opérations prévues. La Société évalue également, au début de la relation de couverture et au moins une fois par trimestre, si la couverture est efficace pour compenser les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie du risque couvert. Lorsque la couverture devient inefficace, la comptabilité de couverture est interrompue de manière prospective. Tous les instruments dérivés sont inscrits à la juste valeur dans l'état consolidé de la situation financière. Toutes les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les résultats, à moins que la comptabilité de couverture ne soit appliquée, auquel cas la partie efficace des variations de la juste valeur de l'instrument couvert sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Si une couverture des flux de trésorerie d'un engagement ferme ou d'une transaction prévue conduit à comptabiliser un actif ou un passif non financier, les gains ou pertes associés au dérivé comptabilisés antérieurement en autres éléments du résultat global sont inclus dans le coût initial de l'actif ou du passif.

Régimes de rémunération fondée sur des actions

La juste valeur des droits liés aux régimes de rémunération fondée sur des actions se fonde sur le cours de l'action ordinaire de Corporation Wajax à la Bourse de Toronto ou sur une simulation Monte Carlo. La charge de rémunération au titre des régimes de rémunération réglés en actions est établie d'après la juste valeur des droits à la date d'attribution, et imputée aux frais de vente et d'administration selon un mode linéaire sur la période d'acquisition des droits, un ajustement correspondant étant apporté au surplus d'apport. La charge de rémunération au titre des régimes de rémunération réglés en trésorerie varie selon le cours des actions de la Société et elle est imputée aux frais de vente et d'administration et comptabilisée sur la période d'acquisition des droits, un montant compensatoire étant comptabilisé dans les créditeurs et charges à payer.

Avantages du personnel

La Société offre des régimes de retraite à cotisations définies à la majorité de ses salariés. Le coût des régimes de retraite à cotisations définies est comptabilisé en résultat et établi en fonction des cotisations à payer chaque année.

La Société offre des régimes à prestations définies à certains de ses salariés. Les prestations versées aux termes de ces régimes sont calculées d'après le nombre d'années de service et le salaire de ses employés. Les obligations au titre des prestations constituées s'accumulent à mesure que les salariés fournissent les services nécessaires pour avoir droit aux prestations de retraite. La Société a adopté les méthodes indiquées ci-après.

Le coût des prestations acquises par les salariés participant aux régimes de retraite à prestations définies est établi par calculs actuariels selon la méthode des unités de crédit projetées et à partir des meilleures estimations faites par la direction de la progression des salaires et de l'âge du départ à la retraite des salariés.

Aux fins du calcul du rendement attendu des actifs de chaque régime, ces actifs sont évalués à leur juste valeur.

La charge au titre des régimes à prestations définies comptabilisée en résultat est répartie entre un coût d'exploitation et une charge financière. La charge financière représente le coût financier net relatif à l'obligation au titre des prestations définies, déduction faite du rendement attendu des actifs des régimes, et elle est incluse dans les frais de vente et d'administration.

Les gains actuariels et les pertes actuarielles sont constatés en totalité dans les autres éléments du résultat global au cours de l'exercice où ils surviennent.

Impôt sur le résultat

La charge d'impôt sur le résultat comprend l'impôt exigible et l'impôt différé. L'impôt exigible et l'impôt différé sont comptabilisés dans le bénéfice (la perte), sauf dans la mesure où ils se rapportent à un regroupement d'entreprises ou à des montants comptabilisés directement dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global.

L'impôt exigible est l'impôt qui devra vraisemblablement être payé ou récupéré au titre du bénéfice imposable ou de la perte fiscale de l'année d'imposition considérée, d'après les taux d'impôt adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et il comprend également tout ajustement de l'impôt sur le résultat payable relativement à des années antérieures.

L'impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs aux fins de l'information financière et les montants utilisés à des fins fiscales. L'impôt différé est évalué selon les taux d'impôt dont on attend l'application aux différences temporaires lorsque celles-ci s'inverseront, en fonction des lois adoptées ou quasi adoptées à la date de clôture.

Un actif d'impôt différé est comptabilisé au titre des pertes fiscales inutilisées ainsi qu'au titre des différences temporaires déductibles dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables futurs auxquels ces éléments pourront être utilisés. Les actifs d'impôt différé sont examinés à la date de clôture et sont réduits lorsque la réalisation de l'avantage fiscal connexe n'est plus probable.

4. CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES

Normes comptables adoptées au cours de l'exercice

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients - Le 1er janvier 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients(l'« IFRS 15 »). La norme fournit un modèle unique qui s'applique aux contrats conclus avec des clients et deux méthodes de comptabilisation des produits : à un moment précis ou au fil du temps. Le modèle comporte une analyse des transactions en cinq étapes sur une base contractuelle pour déterminer si les produits doivent être comptabilisés, ainsi que le montant et le moment de la comptabilisation. De nouvelles estimations et des seuils nécessitant l'exercice du jugement ont été présentés, ce qui peut avoir une incidence sur le calendrier des produits comptabilisés.

La Société a comptabilisé les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients selon les cinq étapes de l'IFRS 15 qui suivent :

identifier le contrat conclu avec le client; identifier les obligations de prestation prévues au contrat; déterminer le prix de la transaction, soit la contrepartie totale versée par le client; répartir le prix de la transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat sur la base de leurs justes valeurs relatives; comptabiliser les produits lorsque les critères de comptabilisation pertinents sont satisfaits pour chaque unité (à un moment précis ou au fil du temps).

La modification suivante a donné lieu à un ajustement attribuable à l'adoption de l'IFRS 15 :

la méthode de comptabilisation des produits au titre du service après-vente et des SRT a changé pour une méthode au fil du temps, plutôt que la méthode à un moment précis qui était utilisée par le passé, afin de refléter la performance lors du transfert du contrôle des services de réparation. La comptabilisation des produits au titre des commandes de services incomplètes, exige d'exercer un jugement pour estimer le prix de transaction et la marge qui seront ultérieurement réalisés.

La Société a choisi d'utiliser la méthode de l'application rétrospective et elle a comptabilisé l'ajustement cumulatif du changement comptable dans les résultats non distribués au 1er janvier 2017 et elle a retraité les chiffres des périodes comparatives des états de la situation financière et des états du résultat net de 2017.

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés de la situation financière et les états consolidés du résultat net se trouve à la note 5.

IFRS 9, Instruments financiers Le 1er janvier 2018, la Société a adopté l'IFRS 9, Instruments financiers, (l'« IFRS 9 ») de manière rétrospective et elle n'a pas retraité les chiffres des périodes comparatives. La norme comprend des directives révisées sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, y compris la dépréciation et un nouveau modèle relativement aux règles générales de comptabilité de couverture. L'IFRS 9 conserve en grande partie les exigences de comptabilisation actuelles des passifs financiers, à l'exception de la comptabilisation des modifications non considérables des passifs financiers et du traitement comptable de la variation de la juste valeur attribuable aux modifications de son propre risque de crédit au titre des passifs financiers qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Classement et évaluation L'IFRS 9 comprend une nouvelle approche à l'égard du classement et de l'évaluation des actifs financiers qui tient compte du modèle économique au sein duquel les actifs sont gérés et des caractéristiques de leur flux de trésorerie. Les actifs financiers sont classés et évalués selon trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG ») et juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les passifs financiers sont classés et évalués selon deux catégories : coût amorti et JVRN. Aux termes de l'IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats avec des actifs financiers hôtes à l'intérieur du champ d'application de la nouvelle norme ne sont pas séparés, mais l'évaluation de l'instrument financier hybride dans son intégralité permet de déterminer son classement. L'application des nouvelles exigences de classement aux termes de l'IFRS 9 n'a donné lieu à aucune modification importante des évaluations ou des valeurs comptables des actifs et passifs financiers.

Le tableau qui suit résume l'incidence sur le classement attribuable à l'adoption de l'IFRS 9.

Actif/passif Classement selon l'IAS 39 Classement selon l'IFRS 9 Trésorerie Prêts et créances Coût amorti Clients et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti Instruments dérivés JV s'il s'agit d'un instrument de couverture, ou détenu à des fins de transaction JV s'il s'agit d'un instrument de couverture, ou à la JVRN de façon obligatoire Dette bancaire Autres passifs Coût amorti Créditeurs et charges à payer Autres passifs Coût amorti Dividendes à payer Autres passifs Coût amorti Autres passifs Autres passifs Coût amorti Dette à long terme Autres passifs Coût amorti

Dépréciation L'IFRS 9 remplace le modèle fondé sur les pertes subies préconisé dans l'IAS 39 par un modèle prospectif fondé sur les pertes sur créances attendues. Le modèle fondé sur les pertes sur créances attendues exige l'exercice du jugement, y compris la prise en compte de l'incidence des changements intervenus dans les facteurs économiques sur les pertes sur créances attendues, lesquelles sont déterminées selon des pondérations probabilistes. Le nouveau modèle de dépréciation s'applique, chaque date de clôture, aux actifs financiers de la Société évalués au coût amorti et aux actifs sur contrat.

La Société a appliqué la méthode simplifiée pour déterminer les pertes sur créances attendues au titre des clients et autres débiteurs au moyen d'une matrice de calcul fondée sur son historique des pertes de crédit ajustée pour tenir compte de l'information sur la conjoncture économique et les prévisions de la conjoncture économique à venir visant à estimer la durée de vie des pertes sur créances attendues. Les modèles des pertes sur créances attendues appliqués aux autres actifs financiers et actifs sur contrat exigent également d'exercer un jugement, de poser des hypothèses et d'effectuer des estimations sur les variations des risques de crédit, les prévisions de la conjoncture économique à venir et l'information historique sur la qualité de crédit de l'actif financier. La matrice de calcul et les autres modèles fondés sur les pertes sur créances attendues appliqués lors de l'adoption de l'IFRS 9 n'ont eu aucune incidence significative sur les actifs financiers de la Société.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans les frais de vente et d'administration, la valeur comptable de l'actif financier ou de l'actif sur contrat étant réduite au moyen des comptes de correction de valeur.

Règles générales de comptabilité de couverture La Société a choisi d'appliquer les nouvelles règles générales de comptabilité de couverture de l'IFRS 9. L'IFRS 9 impose à la Société que ses relations de couverture soient harmonisées avec ses objectifs et stratégies de gestion des risques et qu'elle applique un modèle plus qualitatif et prospectif pour évaluer l'efficacité d'une couverture. Toutes les relations de couverture désignées selon l'IAS 39 au 31 décembre 2017 respectaient les critères de comptabilité de couverture aux termes de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 et sont par conséquent considérées comme des relations de couverture maintenues. Aux termes de l'IFRS 9, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie liées au risque de change relativement aux achats de stocks prévus, les montants accumulés dans la réserve au titre des couvertures de flux de trésorerie sont compris directement dans le coût initial des stocks lorsqu'ils sont comptabilisés. L'adoption de la norme n'a pas eu d'autre incidence sur les ententes de couverture de la Société.

Nouvelles normes et interprétations n'ayant pas encore été adoptées

Le 1er janvier 2019, la Société devra adopter l'IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme prescrit l'utilisation d'un modèle unique de comptabilisation des contrats de location pour le preneur aux termes duquel tous les contrats de location dont la durée est de plus de 12 mois devront être comptabilisés à l'état de la situation financière par la voie de la comptabilisation d'un actif au titre du droit d'utilisation et d'une obligation locative. Le modèle comporte la comptabilisation du total de la charge locative en début de période au moyen d'une combinaison d'amortissement et d'intérêts. La comptabilisation pour le bailleur demeure similaire aux exigences actuelles. La Société a choisi une application rétrospective modifiée à la date de transition, ce qui n'exige pas le retraitement des données financières des périodes comparatives antérieures. Les contrats de location à long terme de la Société sont principalement liés à la location d'immeubles. La nouvelle norme donnera lieu à une hausse significative des actifs au titre du droit d'utilisation et des obligations locatives, laquelle sera différente en fonction des engagements au titre des contrats de location simple présentés à la note 25, en raison surtout des taux d'actualisation appliqués et de la détermination de la durée du contrat de location.

L'IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux (en vigueur le 1er janvier 2019), fournit des lignes directrices en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux à l'égard notamment du fait que les traitements fiscaux incertains soient considérés isolément; des hypothèses au sujet des contrôles des traitements fiscaux par l'administration fiscale; de la détermination du bénéfice imposable, des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'impôt; et de l'incidence d'un changement dans les faits et les circonstances. La direction a évalué l'interprétation et estime qu'il n'y aura pas d'incidence.

5. AJUSTEMENTS DES ÉTATS FINANCIERS DES PÉRIODES PRÉCÉDENTES

La Société a ajusté les états financiers des périodes antérieures pour tenir compte des éléments suivants :

c) Adoption de l'IFRS 15

Comme il en est fait mention à la note 4, la Société a adopté l'IFRS 15 le 1er janvier 2018 et l'a appliquée de manière rétrospective.

d) Corrections d'erreurs non significatives pour les périodes antérieures (les « autres ajustements »)

En 2016, dans le cadre de sa transition vers le modèle d'exploitation d'une Wajax unifiée, la Société a consolidé ses trois anciennes divisions d'exploitation - Équipement Wajax, Systèmes de puissance Wajax et Composants industriels Wajax - sous un même secteur. Par conséquent, en 2017, la Société a commencé à présenter ses activités comme un seul secteur d'exploitation, contre trois secteurs d'exploitation auparavant. En 2018, la Société a fait part de sa volonté de redéfinir sa division des finances (le « plan de réorganisation des finances ») dans le but : 1) d'arrimer plus adéquatement la division des finances à l'exploitation des activités; 2) de normaliser les politiques, les procédures et les contrôles des trois anciennes divisions d'exploitation et 3) de mettre en application les politiques, les procédures et les contrôles normalisés dans l'ensemble de l'entreprise afin de soutenir la mise en oeuvre du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société, laquelle devrait débuter en 2019. La nouvelle mouture de la division des finances est réalisée en collaboration avec des conseillers externes afin d'assurer l'adhésion aux meilleures pratiques du secteur.

La direction a appliqué les politiques, les procédures et les contrôles financiers à présent normalisés aux trois anciennes divisions d'exploitation et elle a relevé des erreurs comptables hors trésorerie pour la période à l'étude et les périodes antérieures, en lien essentiellement avec les créditeurs. Bien que la direction estime qu'elles ne seront significatives pour aucun exercice, elle corrigera les erreurs dans les états financiers de la période à l'étude close le 31 décembre 2018 et des périodes précédentes. L'erreur après impôt pour les exercices 2018 et 2017 s'est établie respectivement à 1 755 $ et à 3 073 $. L'erreur cumulative après impôt pour 2016 et les exercices précédents s'élève à 7 596 $.

Les états consolidés de la situation financière de la Société pour l'exercice précédent ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 et par les autres ajustements.



Données

présentées

initialement au

31 décembre 2016

Ajustement

selon

l'IFRS 15

(note 4)

Autres

ajustements

(note 5)

Données

ajustées au

1er janvier 2017

Clients et autres débiteurs 194 613 $ (2 869) $



191 744 $ Actifs sur contrat 7 095

15 224





22 319

Stocks 283 421

(9 488)

633

274 566

Équipement de location 58 106





(198)

57 908

Actifs d'impôt différé 4 573

(771)

148

3 950

Créditeurs et charges à payer 238 554

(4 486)

9 330

243 398

Passifs sur contrat --

4 486





4 486

Impôt sur le résultat à payer 2 287





(1 151)

1 136

Résultats non distribués 90 812

2 096

(7 596)

85 312





















Données

présentées

initialement au

31 décembre 2017

Ajustement

selon

l'IFRS 15

(note 4)

Autres

ajustements

(note 5)

Données

ajustées au

31 décembre 2017

Clients et autres débiteurs 207 353 $ (3 404) $



203 949 $ Actifs sur contrat 4 128

15 201





19 329

Stocks 322 778

(9 538)

(266)

312 974

Impôt sur le résultat à recevoir --





484

484

Équipement de location 61 257





(839)

60 418

Immobilisations corporelles 43 934





(336)

43 598

Goodwill et immobilisations incorporelles 41 905





(200)

41 705

Créditeurs et charges à payer 235 501

(11 129)

11 807

236 179

Passifs sur contrat --

11 129





11 129

Impôt sur le résultat à payer 667





(667)

--

Passifs d'impôt différé 1 401

608

(1 278)

731

Autres passifs 2 585





(350)

2 235

Résultats non distribués 97 661

1 651

(10 669)

88 643







Les états consolidés du résultat net de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 et par les autres ajustements.



Données

présentées

antérieurement

Ajustement

selon

l'IFRS 15

(note 4)

Autres

ajustements

(note 5)

Données

ajustées

Produits 1 319 290 $ (559) $ -- $ 1 318 731 $ Coût des ventes 1 064 468

49

4 196

1 068 713

Frais de ventes et d'administration 197 145

--

(329)

196 816

Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrement) (315)

--

336

21

Charge d'impôt sur le résultat 11 844

(163)

(1 130)

10 551

Résultat net 30 899

(445)

(3 073)

27 381

Résultat de base par action 1,58

(0,02)

(0,16)

1,40

Résultat dilué par action 1,53

(0,02)

(0,15)

1,36



Les tableaux des flux de trésorerie consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été touchés par l'adoption de l'IFRS 15 comme il en est fait mention à la note 4 et par les autres ajustements.



Données

présentées

antérieurement

Ajustement

selon

l'IFRS 15

(note 4)

Autres

ajustements

(note 5)

Données

ajustées

Activités d'exploitation















Bénéfice net 30 899 $ (445) $ (3 073) $ 27 381 $ Amortissement de l'équipement de location 13 402





641

14 043

Amortissement des immobilisations incorporelles 570





200

770

Charge d'impôt sur le résultat 11 844

(163)

(1 130)

10 551

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation (34 051)

608

3 376

(30 067)

Autres passifs non courants (902)





(350)

(1 252)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 7 143

--

(336)

6 807

Activités d'investissement















Entrées d'immobilisations corporelles (3 391)





336

(3 055)



6. ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE

Groupe Delom inc. (« Delom »)

Le 16 octobre 2018, la Société a réalisé l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Delom, situé à Montréal (Québec). Le prix d'achat total des actions s'est établi à 52 141 $ en trésorerie (sous réserve des ajustements définitifs au fonds de roulement), dont un montant de 2 000 $ qui est assujetti à l'atteinte de certaines cibles de performance postérieurement à la clôture. Fondé en 1963, Delom se spécialise dans l'entretien et la réparation d'équipement électromécanique rotatif critique pour les industries à production continue. Delom, qui a six ateliers dans l'Est du Canada et dont l'effectif compte plus de 350 personnes, répond aux besoins de clients dans une diversité de marchés finaux, notamment dans les secteurs de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne et nucléaire, des mines, des pâtes et papiers, de la pétrochimie, des alumineries, ainsi que du transport ferroviaire et maritime. À la date d'acquisition, des produits de 18 046 $ et un bénéfice net de 1 335 $ ont été pris en compte dans les états consolidés du résultat net et les états consolidés du résultat global.

L'évaluation définitive de certains éléments n'est pas terminée à ce jour en raison de la complexité inhérente aux évaluations et au moment de l'acquisition. Par conséquent, la répartition du prix d'achat est provisoire et sujette à des ajustements lorsque le processus d'évaluation sera complété. La Société a déterminé la juste valeur initiale selon les flux de trésorerie actualisés, l'information de marché, les évaluations indépendantes et les estimations de la direction.

Les montants comptabilisés au titre des actifs acquis et des passifs repris identifiables à la suite de l'acquisition se présentent comme suit :

Trésorerie 1 080 $ Clients et autres débiteurs 14 532

Actifs sur contrat 8 010

Stocks 6 481

Charges payées d'avance 899

Immobilisations corporelles 11 521

Passifs d'impôt différé (5 140)

Créditeurs et charges à payer (10 880)

Passifs sur contrat (1 792)

Impôt sur le résultat à payer (629)

Passifs financiers dérivés (70)

Autres passifs (204)

Immobilisations corporelles nettes acquises 23 808 $ Immobilisations incorporelles 17 065

Goodwill 11 268

Prix d'achat total 52 141 $

Les sorties nettes de trésorerie au titre de l'acquisition se sont établies à 51 061 $ puisqu'un montant en trésorerie de 1 080 $ a été acquis au titre des actifs nets de Delom.

Les clients et autres débiteurs comprennent des montants contractuels bruts à recevoir de 14 582 $, minorés de la meilleure estimation de la direction à l'égard du compte de correction de valeur pour créances douteuses, soit 50 $.

Le goodwill découle essentiellement de la capacité à tirer avantage des relations avec les clients, des noms commerciaux établis, du savoir-faire combiné du personnel et du secteur, de la croissance à venir et de la capacité à réaliser des synergies qui se traduiront par des économies d'échelle. Le goodwill comptabilisé lors de l'acquisition de Delom n'est pas déductible aux fins de l'impôt sur le résultat.

Les coûts de transaction liés à Delom, essentiellement les honoraires de services-conseils, se sont élevés à environ 456 $ et ont été inclus aux frais de vente et d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Informations à fournir pro forma

Les informations supplémentaires pro forma qui suivent reflètent certains résultats d'exploitation comme si l'acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2018.



Données

présentées

Données

pro forma

(non auditées)

Produits 1 481 597 $ 1 533 784 $ Bénéfice net 35 852 $ 39 116 $

Les informations supplémentaires pro forma reposent sur des estimations et hypothèses qui sont considérées comme raisonnables. Les informations pro forma supplémentaires ne sont pas nécessairement représentatives des résultats financiers consolidés de la Société pour les périodes futures ou des résultats qui auraient été obtenus si l'acquisition de l'entreprise avait été réalisée à l'ouverture de la période considérée. Elles ne tiennent pas compte des coûts d'intégration des entreprises et des occasions d'affaires.

7. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Les clients et autres débiteurs de la Société comprennent des créances clients et d'autres débiteurs, généralement de fournisseurs, au titre des garanties et des rabais. Les clients et autres débiteurs au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 sont composés des éléments suivants :



2018

2017

Données

ajustées

(note 5)

Créances clients 182 587 $ 187 031 $ Moins : compte de correction de valeur pour pertes de crédit (953)

(832)

Créances clients, montant net 181 634

186 199

Autres débiteurs 24 623

17 750

Total des clients et autres débiteurs 206 257 $ 203 949 $

La Société a conclu une entente avec une institution financière visant la vente de la totalité de certaines créances clients sur une base récurrente et sans aucun recours. Selon l'entente, des créances clients d'au plus 20 000 $ peuvent être vendues à l'institution financière et peuvent rester en cours à tout moment. Après la vente, la Société ne conserve aucune participation dans les créances clients et les sort de ses états consolidés de la situation financière, mais elle continue d'assurer le service des créances clients en cours et de les percevoir pour le compte de l'institution financière. Le produit net de ce programme est classé dans les activités d'exploitation des tableaux consolidés des flux de trésorerie. Ce programme a réduit les créances clients de la Société de 9 877 $ au 31 décembre 2018 (néant en 2017).

Le risque de crédit et le risque de change auxquels les clients et autres débiteurs de la Société sont exposés sont présentés à la note 16.

8. ACTIFS ET PASSIFS SUR CONTRAT

Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs sur contrat et les passifs sur contrat découlant des contrats conclus avec des clients.



31 décembre

2018

Données

ajustées au

31 décembre

2017

Données

ajustées au

1er janvier

2017

Actifs sur contrat 30 307 $ 19 329 $ 22 319 $ Passifs sur contrat 8 291

11 129

4 486



Les actifs sur contrat sont principalement liés aux droits de la Société d'obtenir une contrepartie pour des travaux réalisés, mais non facturés à la date de clôture au titre du service après-vente et des produits tirés des SRT. Les actifs sur contrat sont virés aux créances lorsqu'ils ont été facturés, après la réalisation de certaines étapes importantes. Les passifs sur contrat se rapportent principalement à la contrepartie anticipée reçue de clients lors de la vente d'équipement, de pièces industrielles et aux produits tirés des SRT, pour lesquels les produits sont comptabilisés au moment du transfert du contrôle au client.

Les produits comptabilisés en 2018 qui ont été pris en compte dans le solde des passifs sur contrat à l'ouverture de l'exercice se sont chiffrés à 9 415 $ (3 324 $ en 2017). Au cours de l'exercice, les actifs sur contrat ont augmenté de 8 010 $ et les passifs sur contrats se sont accrus de 1 792 $ du fait de l'acquisition d'une entreprise dont il est question à la note 6.

9. STOCKS

Le solde des stocks de la Société au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 est constitué des éléments suivants :



2018

2017

Données

ajustées

(note 5)

Équipement 221 081 $ 194 311 $ Pièces 127 026

104 170

Travaux en cours 17 890

14 493

Total des stocks 365 997 $ 312 974 $

Tous les montants ci-dessus sont présentés, déduction faite de la provision pour l'obsolescence de 26 014 $ (22 644 $ en 2017). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une somme de 5 474 $ (3 452 $ en 2017) a été comptabilisée dans le coût des ventes afin de ramener la valeur des stocks à leur valeur nette de réalisation estimée.

La Société a comptabilisé en charges des stocks de 988 513 $ (870 671 $ en 2017), montant qui est inclus dans le coût des ventes.

Au 31 décembre 2018, la Société a inclus un montant de 47 266 $ (37 159 $ au 31 décembre 2017) dans les stocks d'équipement du fait de contrats de location à court terme qui devraient être convertis en ventes d'équipement d'ici 6 à 12 mois.

La quasi-totalité des stocks de la Société a été donnée en garantie de la facilité de crédit bancaire (se reporter à la note 15).

Les dépôts sur les stocks dans les états de la situation financière, d'un montant de 13 445 $ au 31 décembre 2018 (6 874 $ en 2017), constituent des dépôts et d'autres paiements périodiques exigés au titre d'équipement détenu en consignation. Ces paiements réduisent la valeur de la garantie de l'équipement et, du même coup, le montant final dû au fournisseur lors d'un éventuel achat. Au moment de la vente de l'équipement à un client, la Société se doit d'acheter l'équipement complet auprès du fournisseur.

10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ÉQUIPEMENT DE LOCATION



Terrains et

bâtiments

Équipement et

véhicules

Matériel

informatique

Mobilier et

agencements

Améliorations

locatives

Immobilisations

corporelles

Équipement

de location

Coût



























31 décembre 2017 (données ajustées) 38 125 $ 74 546 $ 4 249 $ 11 700 $ 9 763 $ 138 383 $ 118 682 $ Entrées 720

10 499

1 581

633

563

13 996

43 638

Virements nets aux stocks --

--

--

--

--

--

(34 152)

Sorties (1 353)

(8 141)

(222)

(1 439)

(756)

(11 911)

--

Acquisition d'entreprise

(note 6) --

8 947

104

241

2 229

11 521

--

31 décembre 2018 37 492 $ 85 851 $ 5 712 $ 11 135 $ 11 799 $ 151 989 $ 128 168 $ Cumul des amortissements



























31 décembre 2017 (données ajustées) 18 004 $ 56 209 $ 3 303 $ 9 121 $ 8 148 $ 94 785 $ 58 264 $ Charge pour l'exercice 696

6 223

505

611

722

8 757

17 018

Virements nets aux stocks --

--

--

--

--

--

(20 830)

Sorties (608)

(7 775)

(13)

(1 420)

(754)

(10 570)

--

31 décembre 2018 18 092 $ 54 657 $ 3 795 $ 8 312 $ 8 116 $ 92 972 $ 54 452 $ Valeur comptable



























31 décembre 2018 19 400 $ 31 194 $ 1 917 $ 2 823 $ 3 683 $ 59 017 $ 73 716 $





























Coût



























31 décembre 2016 39 620 $ 74 361 $ 6 366 $ 12 003 $ 9 588 $ 141 938 $ 106 543 $ Entrées 112

6 380

422

282

514

7 710

19 310

Virements nets aux stocks --

--

--

--

--

--

(7 171)

Sorties (1 607)

(6 195)

(2 539)

(585)

(339)

(11 265)

--

31 décembre 2017 (données ajustées) 38 125 $ 74 546 $ 4 249 $ 11 700 $ 9 763 $ 138 383 $ 118 682 $ Cumul des amortissements



























31 décembre 2016 (données ajustées) 17 996 $ 56 120 $ 5 246 $ 9 025 $ 7 893 $ 96 280 $ 48 635 $ Charge pour l'exercice 798

5 801

541

640

623

8 403

14 043

Virements nets aux stocks --

--

--

--

--

--

(4 414)

Sorties (790)

(5 712)

(2 484)

(544)

(368)

(9 898)

--

31 décembre 2017 (données ajustées) 18 004 $ 56 209 $ 3 303 $ 9 121 $ 8 148 $ 94 785 $ 58 264 $ Valeur comptable



























31 décembre 2017 (données ajustées) 20 121 $ 18 337 $ 946 $ 2 579 $ 1 615 $ 43 598 $ 60 418 $

Les immobilisations corporelles comprennent les véhicules détenus aux termes de contrats de location?financement, comme suit :



2018

2017

Coûts, à l'ouverture de l'exercice 21 067 $ 20 234 $ Entrées 8 469

4 655

Sorties (240)

(230)

Achats à la fin des contrats de location (4 491)

(3 592)

Coûts à la clôture de l'exercice 24 805 $ 21 067 $









Cumul des amortissements à l'ouverture de l'exercice 12 400 $ 12 935 $ Charge pour l'exercice 3 305

2 628

Sorties (223)

(186)

Achats à la fin des contrats de location (3 865)

(2 977)

Cumul des amortissements à la clôture de l'exercice 11 617 $ 12 400 $









Valeur comptable 13 188 $ 8 667 $

Toutes les immobilisations corporelles, à l'exception des terrains et bâtiments et des véhicules détenus aux termes de contrats de location-financement, ont été données en garantie de la dette bancaire (se reporter à la note 15).

11. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Au 31 décembre 2018, la Société a effectué le test de dépréciation annuel de son goodwill et de ses immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. La valeur recouvrable du groupe d'UGT a été estimée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus du groupe d'UGT (valeur d'utilité). Cette approche impose de formuler des hypothèses sur les taux de croissance des produits, les marges d'exploitation, les taux d'impôt et les taux d'actualisation. Le maintien des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation après impôt discrétionnaires repose sur les résultats passés, le budget d'exploitation de la Société prévu pour 2019 et son plan stratégique à long terme. En vue de l'établissement de ce calcul, les prévisions ont été extrapolées au-delà de la période de cinq ans visée à un taux d'inflation à long terme estimé de 2 % (2 % en 2017). La Société a supposé un taux d'actualisation d'environ 9,7 % (9,2 % en 2017) établi d'après le coût moyen pondéré du capital après impôt de la Société.

Les taux d'impôt appliqués aux projections des flux de trésorerie sont fondés sur le taux d'impôt effectif de la Société d'environ 28,0 %. Les hypothèses fiscales sont sensibles aux modifications à la réglementation fiscale et aux hypothèses au sujet des territoires dans lesquels les bénéfices sont réalisés. Il est possible que les taux d'impôt réels diffèrent de ceux pris pour formuler les hypothèses.

Au 31 décembre 2018, la Société est parvenue à la conclusion qu'il n'y a eu aucune dépréciation du goodwill ou des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, puisque la valeur recouvrable du groupe d'UGT excédait sa valeur comptable.

La Société n'a repris aucune perte de valeur au titre des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017.



Goodwill

Droits de

distribution

des produits

Listes

de clients/

conventions

de non-

concurrence

Logiciels

Total

Coût



















31 décembre 2017 36 395 $ 3 200

7 402

5 554

52 551 $ Entrées --

--

--

4 837

4 837

Sorties --

--

--

(3)

(3)

Acquisition d'entreprise (note 6) 11 268

176

16 729

160

28 333

31 décembre 2018 47 663 $ 3 376

24 131

10 548

85 718 $





















Cumul des amortissements



















31 décembre 2017

(données ajustées) -- $ --

6 601

4 245

10 846 $ Charge pour l'exercice --

--

927

263

1 190

Sorties --

--

--

(3)

(3)

31 décembre 2018 -- $ --

7 528

4 505

12 033 $





















Valeur comptable



















31 décembre 2018 47 663 $ 3 376

16 603

6 043

73 685 $





















Coût



















31 décembre 2016 36 395 $ 3 200

7 402

5 187

52 184 $ Entrées --

--

--

1 270

1 270

Sorties --

--

--

(903)

(903)

31 décembre 2017 36 395 $ 3 200

7 402

5 554

52 551 $





















Cumul des amortissements



















31 décembre 2016 -- $ --

6 001

4 978

10 979 $ Charge pour l'exercice --

--

600

170

770

Sorties --

--

--

(903)

(903)

31 décembre 2017

(données ajustées) -- $ --

6 601

4 245

10 846 $





















Valeur comptable









































31 décembre 2017

(données ajustées) 36 395 $ 3 200

801

1 309

41 705 $

L'amortissement des immobilisations incorporelles est imputé au poste « Frais de vente et d'administration ».

12. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

Les fournisseurs et autres sommes à payer au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 se composent des éléments suivants :



Note 2018

2017

Données

ajustées

(note 5)

Fournisseurs

142 818 $ 126 556 $ Autres produits différés

1 053

893

Charges à payer à des fournisseurs avec des délais de paiement plus longs

34 672

36 119

Salaires, primes et primes incitatives

32 223

29 751

Charges à payer au titre de la restructuration 21 817

468

Charges à payer

39 193

36 349

Provisions

2 182

6 043

Créditeurs et charges à payer

252 958 $ 236 179 $

Les charges à payer à des fournisseurs avec des délais de paiement plus longs ont trait aux achats d'équipement auprès des fournisseurs dont les délais de paiement varient de 60 jours à 8 mois environ.

13. CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

La Société finance certains véhicules aux termes de contrats de location-financement. Les contrats de location comportent une période de location minimale de un an et peuvent être par la suite renouvelés mensuellement jusqu'à leur résiliation. Au moment de leur résiliation, la Société a la possibilité d'acheter les véhicules à leur valeur résiduelle, ou la différence entre le produit tiré de la sortie revenant au bailleur et la valeur résiduelle est imputée ou remboursée à la Société sous forme d'ajustement de loyer. Les obligations aux termes de contrats de location-financement s'établissent comme suit :











2018









2017



Paiement

Charges

financières

Valeur

actualisée

des

paiements

minimaux

au titre de

la location

Paiement

Charges

financières

Valeur

actualisée

des

paiements

minimaux

au titre de

la location

Courant 5 270 $ 648

4 622

4 236 $ 446

3 790

Non courant (entre un an et cinq ans) 10 132

1 005

9 127

6 294

573

5 721

Total des paiements minimaux

au titre de la location 15 402 $ 1 653

13 749

10 530 $ 1 019

9 511



Les changements aux obligations aux termes de contrats de location-financement s'établissent comme suit :



2018

2017

Solde à l'ouverture de l'exercice 9 511 $ 8 855 $ Changements issus des flux de trésorerie de financement







Paiements au titre de contrats de location-financement (4 214)

(3 955)

Autres changements







Nouveaux contrats de location-financement, déduction faite des sorties 8 452

4 611

Solde à la clôture de l'exercice 13 749 $ 9 511 $

14. AVANTAGES DU PERSONNEL

La Société est le promoteur de trois régimes de retraite : le régime de retraite de Wajax Limitée (le « régime des salariés ») qui est converti en un régime à cotisations définies (le « RCD ») et deux régimes à prestations définies (le « RPD ») : le régime de retraite des hauts dirigeants de Wajax Limitée (le « régime des hauts dirigeants ») et le régime complémentaire de retraite des hauts dirigeants de Wajax Limitée (le « RCRHD »).

La Société verse également des cotisations à plusieurs régimes de retraite multiemployeurs dont un syndicat est le promoteur et auxquels participent un petit nombre de salariés. Deux d'entre eux sont des régimes de retraite à prestations cibles, mais ils sont comptabilisés comme RCD, puisque la Société ne participe pas à la gestion de ces régimes et qu'elle ne dispose pas de données suffisantes pour les comptabiliser à titre de RPD.

La Société a recours à des rapports actuariels préparés par des actuaires indépendants à des fins de capitalisation et de comptabilité, et évalue ses obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs des régimes à des fins de comptabilité en date du 31 décembre de chaque année. Ces hypothèses actuarielles comprennent les taux d'actualisation, les augmentations de la rémunération, les taux de mortalité, l'inflation et la durée d'activité. Même si la direction est d'avis que les hypothèses actuarielles sont appropriées, tout changement important par rapport à celles utilisées aurait des répercussions sur les états de la situation financière et sur les états du résultat net.

Le tableau qui suit présente le calendrier des évaluations actuarielles des régimes de retraite à des fins de capitalisation.

Régime Évaluation précédente Évaluation subséquente Régime des salariés 1er janvier 2018 1er janvier 2021 Régime des hauts dirigeants 1er janvier 2018 1er janvier 2021

Les hypothèses actuarielles importantes suivantes ont été utilisées pour déterminer les coûts nets des régimes à prestations définies et les obligations au titre des prestations définies :



31 décembre 2018 31 décembre 2017 Taux d'actualisation à l'ouverture de l'exercice (aux fins de la détermination des charges au titre des régimes) 3,3 % 3,5 % Taux d'actualisation à la clôture de l'exercice (aux fins de la détermination des charges au titre des régimes) 3,5 % 3,3 % Taux de croissance de la rémunération 3,0 % 3,0 % Taux d'inflation 2,0 % 2,0 %

Les hypothèses concernant les taux de mortalité futurs sont fondées sur les tables de mortalité suivantes : la table de mortalité de 2014 des retraités canadiens du secteur privé pour le régime des salariés et la table de mortalité de 2014 des retraités canadiens du secteur public pour le régime des hauts dirigeants et du RCRHD.

Les actifs des RCD sont investis d'après les instructions fournies par les participants aux régimes. Le tableau qui suit présente les investissements dans les principales catégories d'actifs des régimes à prestations définies exprimés en pourcentage du total des actifs des régimes :



31 décembre 2018 31 décembre 2017 Trésorerie 3,9 % 3,7 % Titres à revenu fixe 37,4 % 36,5 % Actions canadiennes 28,2 % 28,2 % Actions étrangères 30,5 % 31,6 %

100,0 % 100,0 %

L'historique des ajustements aux régimes à prestations définies pour l'exercice considéré et l'exercice précédent se présente comme suit :



2018

2017

(Gain actuariel) perte actuarielle sur l'obligation au titre des prestations définies découlant des éléments suivants :







Ajustements liés à l'expérience (307) $ (478) $ Changements dans les hypothèses démographiques 260 $ -- $ Changements dans les hypothèses économiques (665)

949 $

(712) $ 471 $ Perte actuarielle (gain actuariel) sur le rendement des actifs 614 $ (652) $ Total du profit lié à la réévaluation comptabilisé dans les autres éléments du résultat global (98) $ (181) $

Total des paiements en trésorerie

Le total des paiements en trésorerie au titre des avantages du personnel futurs pour 2018, qui comprend les cotisations en trésorerie faites par la Société à ses régimes de retraite capitalisés, les paiements en trésorerie versés directement aux prestataires aux termes de ses régimes de retraite non capitalisés et les cotisations en trésorerie faites à ses RCD, s'établissait à 8 694 $ (7 758 $ en 2017).

La Société s'attend à verser des cotisations de 515 $ à ses régimes de retraite à prestations définies au cours de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019.

Les charges au titre des régimes imputées aux résultats s'établissent comme suit :



2018

2017

Régimes à cotisations définies







Coût des services rendus au cours de l'exercice 7 853 $ 6 974 $ Régimes à prestations définies







Coût des services rendus au cours de l'exercice 451

434

Frais d'administration 354

317

Frais au titre de la ligne de crédit du RCRHD 227

183

Coût financier lié à l'obligation au titre des prestations définies 708

770

Produit d'intérêts généré par les actifs (430)

(470)



1 310

1 234

Charge totale au titre des régimes constatée dans le résultat net 9 163 $ 8 208 $

Une tranche de 3 350 $ (2 493 $ en 2017) des montants comptabilisés dans les résultats est incluse dans le coût des ventes et une tranche de 5 813 $ (5 715 $ en 2017) est incluse dans les frais de vente et d'administration.

Le tableau qui suit présente les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.



2018

2017

Gains actuariels nets (98) $ (181) $ Charge d'impôt différé 26

49

Montant comptabilisé dans les autres éléments du résultat global (72) $ (132) $









Total des pertes actuarielles cumulées, après impôt 3 171 $ 3 243 $

Les informations sur les régimes de retraite à prestations définies de la Société, pris collectivement, s'établissent comme suit :

Valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations 2018

2017

Valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations à l'ouverture de l'exercice 22 344 $ 22 025 $ Coût des services rendus au cours de l'exercice 451

434

Cotisations des participants 24

32

Coût financier lié à l'obligation au titre des prestations définies 708

770

(Gain actuariel) perte actuarielle (712)

471

Prestations versées (1 425)

(1 388)

Valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations à la clôture de l'exercice 21 390 $ 22 344 $



















Actifs des régimes 2018

2017

Juste valeur des actifs des régimes à l'ouverture de l'exercice 13 423 $ 13 295 $ (Perte réelle) rendement réel (184)

1 129

Cotisations des participants 24

32

Cotisations de l'employeur 841

672

Prestations versées (1 425)

(1 388)

Frais d'administration (354)

(317)

Juste valeur des actifs des régimes à la clôture de l'exercice 12 325 $ 13 423 $



















Situation de capitalisation 2018

2017

Juste valeur des actifs des régimes à la clôture de l'exercice 12 325 $ 13 423 $ Valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations à la clôture de l'exercice (21 390)

(22 344)

Déficit (9 065) $ (8 921) $

L'obligation au titre des prestations constituées figurant dans l'état de la situation financière de la Société s'établit comme suit :



2018

2017

Créditeurs et charges à payer (620) $ (376) $ Avantages du personnel (8 445)

(8 545)

Déficit (9 065) $ (8 921) $

La valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations comprend une obligation de 5 919 $ (6 504 $ en 2017) au titre des prestations du RCRHD qui n'est pas capitalisée. Cette obligation est garantie par une lettre de crédit de 5 810 $ (6 970 $ en 2017).

15. DETTE À LONG TERME

Le 16 octobre 2018, la Société a modifié sa facilité de crédit bancaire, haussant la limite de 300 000 $ à 400 000 $ et prorogeant la date d'échéance, laquelle est passée du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2023. Il n'y a eu aucune modification aux clauses restrictives de nature financière existantes aux termes de la facilité de crédit visant la restriction de distributions, d'acquisitions et d'investissements. Le coût de 918 $ engagé pour modifier la facilité a été inscrit au bilan et sera amorti sur la durée restante de la facilité.

Les emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire sont assortis de taux d'intérêt variables, qui sont établis d'après les taux de rendement des acceptations bancaires en dollars canadiens, le TIOL en dollars américains ou le taux préférentiel, tous majorés de marges. Les marges sur la facilité dépendent du ratio de levier financier de la Société au moment où les emprunts sont contractés, et elles varient entre 1,5 % et 3,0 %, dans le cas des emprunts contractés aux taux des acceptations bancaires en dollars canadiens et des emprunts contractés au TIOL en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,0 %, dans le cas des emprunts contractés au taux préférentiel.

La capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire dépend du niveau des stocks disponibles de la Société et des créances clients impayées. De plus, la facilité de crédit bancaire est assortie de clauses restrictives habituelles, portant notamment sur la déclaration de dividendes en espèces et sur le maintien du ratio de couverture des intérêts, qui étaient toutes satisfaites au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, les soldes suivants étaient impayés :



2018

2017

Facilité de crédit bancaire







Tranche à terme non renouvelable 50 000 $ 50 000 $ Tranche à terme renouvelable 170 000

95 000



220 000

145 000

Frais de financement différés, déduction faite du cumul des amortissements (1 884)

(1 333)

Total de la dette à long terme 218 116 $ 143 667 $

La Société avait des lettres de crédit en vigueur totalisant 6 101 $ à la clôture de l'exercice (7 258 $ en 2017).

Les intérêts sur la dette à long terme se sont élevés à 8 281 $ (9 366 $ en 2017). Les variations du solde de la dette à long terme au cours de l'exercice sont présentées ci-après :



2018

2017

Solde à l'ouverture de l'exercice 143 667 $ 121 952 $ Changements issus des flux de trésorerie de financement







Produit net d'emprunts 75 000

20 000

Coûts de transaction liés aux emprunts (918)

(567)

Autres changements







Amortissement des coûts de transaction inscrits au bilan 367

657

Radiation des coûts de transaction inscrits au bilan --

1 625

Solde à la clôture de l'exercice 218 116 $ 143 667 $

16. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE FINANCIER

Au 31 décembre 2018, les instruments financiers de la Société comprenaient la trésorerie et les équivalents de trésorerie et la dette bancaire, les clients et autres débiteurs, les swaps de taux d'intérêt, les contrats de change à terme, les swaps sur rendement total, les créditeurs et charges à payer, les dettes liées aux contrats de location-financement et la dette à long terme.

La Société a recours à la hiérarchie de la juste valeur suivante pour déterminer et présenter la juste valeur des instruments financiers :

Niveau 1 - prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;

- prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; Niveau 2 - autres techniques pour lesquelles toutes les données d'entrée qui ont une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement;

- autres techniques pour lesquelles toutes les données d'entrée qui ont une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement; Niveau 3 - techniques qui utilisent les données d'entrée ayant une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée qui ne sont pas basées sur des données observables de marché.

La Société classe ses actifs financiers et ses passifs financiers comme suit :



2018

2017







Données

ajustées

(note 5)











Actifs financiers évalués au coût amorti







(Dette bancaire) trésorerie (3 932) $ (1 724) $ Clients et autres débiteurs 206 257

203 949

Actifs sur contrat 30 307

19 329











Passifs financiers évalués au coût amorti







Créditeurs et charges à payer (252 958)

(236 179)

Passifs sur contrat (8 291)

(11 129)

Dividendes à payer (4 989)

(4 876)

Autres passifs (2 214)

(2 235)

Obligations au titre des contrats de location-financement (13 749)

(9 511)

Dette à long terme (218 116)

(143 667)











Actifs (passifs) financiers dérivés nets évalués à la juste valeur







Contrats de change à terme (67)

(547)

Swaps sur rendement total (4 265)

--

Swaps de taux d'intérêt (2 236)

151



La Société évalue les actifs financiers et les passifs financiers non dérivés au coût amorti. Les actifs et passifs financiers dérivés sont comptabilisés à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états consolidés du résultat net à l'exception des variations de la juste valeur liée aux actifs et passifs financiers dérivés qui sont effectivement désignés comme des instruments de couverture, lesquels sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Les actifs et passifs financiers dérivés de la Société sont détenus auprès d'importantes banques à charte canadiennes et sont réputés être des instruments financiers de niveau 2. La juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés évalués au coût amorti, compte non tenu de la dette à long terme et des obligations au titre de la rémunération fondée sur des actions réglées en trésorerie, se rapproche de la valeur comptable de ces instruments en raison de l'échéance à court terme de ceux-ci. Les obligations au titre de la rémunération fondée sur des actions réglées en trésorerie sont comptabilisées à la juste valeur fondée sur le cours des actions de la Société et sont réputés être des instruments financiers de niveau 1. La juste valeur de la dette à long terme se rapproche de sa valeur comptable en raison du taux d'intérêt variable.

En raison de ses actifs et passifs financiers, la Société est exposée, par son recours aux instruments financiers, aux risques suivants : risque de crédit, risque de liquidité et risque de marché (ce qui comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix sur instruments de capitaux propres). L'analyse qui suit fournit une appréciation de ces risques aux 31 décembre 2018 et 2017.

Risque de crédit

La Société est exposée à un risque de crédit relativement à ses clients et autres débiteurs. Ce risque est atténué par la vaste clientèle de la Société, qui est active dans plusieurs secteurs partout au Canada. La Société a adopté un programme d'évaluation du crédit des clients et limite au besoin le crédit octroyé. Les clients et autres débiteurs de la Société comprennent des créances clients et d'autres débiteurs, généralement de fournisseurs, au titre des garanties et des rabais.

Voici le classement chronologique des comptes clients :



2018

2017

En règle 88 065 $ 101 931 $ En souffrance depuis moins de 60 jours 75 577

74 251

En souffrance depuis plus de 60 jours 18 945

10 849

Total des comptes clients 182 587 $ 187 031 $

Les valeurs comptables des débiteurs représentent l'exposition maximale au risque de crédit.

La Société maintient un compte de correction de valeur pour les pertes de crédit attendues compte tenu de l'expérience passée en matière de perception des paiements et des modifications observables et des prévisions de la conjoncture économique à venir corrélées avec les défaillances sur les créances. À ce jour, de telles pertes ont été conformes aux attentes de la direction. L'évolution du compte de correction de valeur pour pertes de crédit s'est établie comme suit :



2018

2017

Solde d'ouverture 832 $ 1 079 $ Ajouts 1 042

615

Montant débité (921)

(862)

Solde de clôture 953 $ 832 $

La Société est également exposée au risque que des contreparties à des contrats de change à terme, à des swaps de taux d'intérêt et à des swaps sur rendement total n'exécutent pas leurs obligations. Ces contreparties sont de grandes institutions financières qui conservent des notes de crédit à court terme et à long terme élevées. Jusqu'ici, aucune de ces contreparties n'a manqué à ses obligations financières envers la Société. La direction n'estime pas que le risque associé à l'inexécution des obligations des contreparties soit élevé, et elle continuera de surveiller le risque de crédit de ces contreparties.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers à mesure qu'ils deviennent exigibles. L'échéance contractuelle de la facilité de crédit bancaire est le 20 septembre 2023. Au 31 décembre 2018, la Société avait prélevé un montant de 220 000 $ (145 000 $ en 2017) sur la facilité de crédit bancaire. Elle a émis des lettres de crédit de 6 101 $ (7 258 $ en 2017), portant ses prélèvements à 226 101 $ (152 258 $ en 2017) sur sa facilité de crédit bancaire de 400 000 $ (300 000 $ en 2017) et à néant (néant en 2017) sur ses facilités de financement d'équipement portant intérêt de 25 000 $ (25 000 $ en 2017).

La facilité de crédit bancaire de 400 000 $ de Wajax, dont une tranche de 173 899 $ était disponible à la clôture de l'exercice, et sa capacité d'emprunt autorisée additionnelle de 25 000 $ aux termes de la facilité de crédit bancaire est jugée suffisante pour satisfaire les besoins à court terme en fonds de roulement dans le cours normal de ses activités et en matière de dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques. Toutefois, Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes.

Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que des variations des prix du marché, comme les variations du cours des monnaies étrangères, des taux d'intérêt et du cours des actions de la Société, influent sur les résultats de la Société ou sur la valeur des instruments financiers détenus et des obligations sur des actions réglées en trésorerie en cours. L'exposition à ces risques est gérée au moyen de divers instruments dérivés.

a) Risque de change

Certaines ventes de la Société à des clients et certains achats auprès de fournisseurs sont exposés aux fluctuations du dollar américain et de l'euro. Si cela est jugé approprié, la Société conclut des contrats de change à terme visant le dollar américain ou l'euro pour atténuer ce risque. Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut des contrats de change à court terme de gré à gré pour couvrir le risque de change lié au coût de certains stocks entrants et à certaines ventes conclues en monnaie étrangère avec des clients, y compris les créances connexes. Une variation du cours du change entre le dollar canadien et d'autres monnaies sur des transactions de vente en monnaie étrangère non couvertes conclues avec des clients, y compris les montants à recevoir connexes, ou sur des transactions d'achat en monnaie étrangère non couvertes intervenues avec des fournisseurs, y compris les montants à payer connexes, n'aurait pas d'incidence importante sur la Société. La Société procédera à des hausses de prix périodiques afin de compenser l'incidence négative des augmentations et de la volatilité des cours de change sur les produits importés et d'éviter ainsi l'érosion des marges. Toutefois, un raffermissement soudain du dollar américain par rapport au dollar canadien peut avoir un effet négatif essentiellement sur les marges sur les pièces à court terme jusqu'à la prise d'effet des hausses de prix.

La Société adhère à une politique de couverture aux termes de laquelle les risques importants associés aux opérations de change sont déterminés et couverts.

b) Risque de taux d'intérêt

Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les coûts d'emprunt de la Société. La tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue à mesure qu'augmente le ratio de levier financier de la Société et que diminue le ratio de couverture des intérêts. Pour que ce risque soit géré avec prudence, les pourcentages prévus par les lignes directrices à l'égard de la dette à taux d'intérêt variable diminuent à mesure qu'augmente le ratio de levier financier de la Société. Wajax a conclu des contrats de swaps de taux d'intérêt surtout pour réduire au minimum l'exposition aux variations des taux d'intérêt sur sa dette à taux variable.

Une variation de 1,00 point de pourcentage des taux d'intérêt sur le montant moyen non réglé aux termes de la facilité de crédit bancaire en 2018 aurait entraîné une variation d'environ 1 846 $ du bénéfice avant impôt sur le résultat pour l'exercice.

c) Risque de prix sur instruments de capitaux propres

Les swaps sur le rendement total de la Société sont exposés au risque de fluctuation du cours de ses actions. Une diminution de 1,00 $ du cours des actions aurait entraîné une diminution d'environ 440 $ du bénéfice avant impôt sur le résultat au titre des swaps sur le rendement total. Une hausse de 1,00 $ l'action aurait l'effet équivalent, mais inverse sur le bénéfice avant impôt sur le résultat.

Instruments financiers dérivés et couvertures

Les swaps de taux d'intérêt sont désignés comme couvertures efficaces et sont évalués à la juste valeur; les variations de la juste valeur ultérieures sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Les montants dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés dans le bénéfice net au cours des périodes où l'élément couvert a une incidence sur le résultat net. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé une perte de 1 746 $ (profit de 110 $ en 2017), après l'impôt dans les autres éléments du résultat global liés aux swaps de taux d'intérêt connexes. Les swaps de taux d'intérêt en cours de la Société sont résumés ci-après :

31 décembre 2018 Montant

nominal

Taux

d'intérêt

moyen

Échéances Swaps de taux d'intérêt 104 000 $ 2,70 % novembre 2023























31 décembre 2017 Montant

nominal

Taux

d'intérêt

moyen

Échéances Swaps de taux d'intérêt 40 000 $ 2,01 % entre novembre 2019 et

novembre 2022

Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut des contrats de change à court terme pour couvrir le risque de change lié au coût de certains stocks entrants et à certaines ventes conclues en monnaie étrangère avec des clients, y compris les créances connexes. Les contrats de change à terme sont d'abord comptabilisés à la date à laquelle le contrat dérivé est conclu et ils sont ensuite réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte est déterminée selon que le dérivé a été désigné comme un instrument de couverture. Dans une relation de couverture de flux de trésorerie, la tranche efficace de la variation de la juste valeur du dérivé de couverture, après impôt, est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global alors que la tranche inefficace est comptabilisée dans le résultat net. Les montants dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés au bénéfice net pour la période où l'élément couvert a une incidence sur le résultat net. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé un profit de 52 $ (perte de 115 $ en 2017) lié à ses contrats de change dans les états consolidés du résultat net et un profit de 365 $ (perte de 719 $ en 2017), déduction faite de l'impôt, dans les autres éléments du résultat global. Les contrats de la Société visant l'achat ou la vente de monnaies étrangères sont résumés ci-après :

31 décembre 2018 Montant

nominal

Cours de

change

moyen

Échéances Contrats d'achat 34 313 $ US 1,3146

entre janvier 2019 et décembre 2019

200 ? 1,5575

entre janvier 2019 et mars 2019 Contrats de vente 20 934 $ US 1,2856

entre janvier 2019 et août 2020

2 772 ? 1,5288

entre janvier 2019 et novembre 2019























31 décembre 2017 Montant

nominal

Cours de

change

moyen

Échéances Contrats d'achat 48 507 $ US 1,2736

entre janvier 2018 et décembre 2018 Contrats de vente 13 816 $ US 1,2787

entre janvier 2018 et juin 2018

La Société détient certains swaps sur rendement total pour couvrir l'exposition liée à la hausse du cours de son action sur ses unités d'actions incessibles (« UAI ») en circulation. La Société n'applique pas la comptabilité de couverture à ces relations et, par conséquent, les profits et les pertes attribuables à l'évaluation à la valeur de marché de ces dérivés sont comptabilisés dans le résultat net pour la période où ils se réalisent. Au 31 décembre 2018, les swaps sur rendement total de la Société couvraient 440 000 actions ordinaires sous-jacentes de la Société (néant en 2017). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé une perte de 4 265 $ (perte de néant en 2017) au titre des swaps sur rendement total.

Les actifs financiers dérivés comprennent les éléments suivants :



31 décembre 2018

31 décembre 2017

Swaps de taux d'intérêt -- $ 151 $ Contrats de change à terme 1 635

550

Total des actifs financiers dérivés 1 635 $ 701 $









Partie courante 1 635 $ 550 $ Partie non courante -- $ 151 $

Les passifs financiers dérivés comprennent les éléments suivants :



31 décembre 2018

31 décembre 2017

Swaps de taux d'intérêt 2 236 $ -- $ Contrats de change à terme 1 702

1 097

Swaps sur rendement total 4 265

--

Total des passifs financiers dérivés 8 203 $ 1 097 $









Partie courante 3 167 $ 1 097 $ Partie non courante 5 036 $ -- $

Les (profits) pertes sur les actifs et les passifs financiers dérivés se présentent comme suit :



2018

2017

Passif (actif) financier dérivé à l'ouverture, montant net 396 $ (553) $ Perte comptabilisée dans le résultat net 4 213

115

Perte comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, après impôt 1 381

609

Impôt sur la perte comptabilisée dans les autres éléments du résultat global 508

225

Acquisition d'entreprise 70

--

Passif financier dérivé à la clôture, montant net 6 568 $ 396 $

Le solde du cumul des autres éléments du résultat global se rapporte aux variations de la valeur des divers swaps de taux d'intérêt et contrats de change à terme de la Société. Ces montants cumulés seront portés en continu aux états consolidés du résultat net dans les charges financières et la marge brute respectivement.

Au cours des exercices présentés et en cumulé depuis le début de l'exercice, les variations du risque de crédit de la contrepartie n'ont pas contribué de manière importante aux variations globales de la juste valeur de ces instruments financiers.

17. CAPITAL SOCIAL ET RÉSULTAT PAR ACTION

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale et d'actions privilégiées sans valeur nominale. Chaque action ordinaire confère à son porteur inscrit un vote à toutes les assemblées des actionnaires. Toutes les actions ordinaires émises sont entièrement libérées. Aucune action privilégiée n'était en circulation au 31 décembre 2018 (néant en 2017). Chaque action ordinaire confère à son porteur un droit de bénéficiaire égal sur les distributions et sur l'actif net de la Société en cas de dissolution ou de liquidation de celle-ci.



Note Nombre d'actions

ordinaires

Montant

Émises et en circulation au 31 décembre 2017

20 026 819

180 572 $ Actions ordinaires émises au titre du règlement des régimes de rémunération fondée sur des actions 18 105 375

1 380

Émises et en circulation au 31 décembre 2018

20 132 194

181 952

Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2017

(522 712)

(4 709)

Vente nette (rachat net) d'actions détenues en fiducie

347 032

3 126

Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2018

(175 680)

(1 583)

Émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 31 décembre 2018

19 956 514

180 369 $

























Note Nombre d'actions

ordinaires

Montant

Émises et en circulation au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017

20 026 819

180 572 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2016

(200 968)

(1 808)

Rachetées pour règlement futur de certains régimes

de rémunération fondée sur des actions

(321 744)

(2 901)

Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2017

(522 712)

(4 709)

Émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 31 décembre 2017

19 504 107

175 863 $

En 2018, la Société a modifié son régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT »), lequel comprend des unités d'actions incessibles (« UAI ») et des unités d'actions liées au rendement (« UAR »), de telle manière que le volet du régime composé d'UAI, qui étaient auparavant réglées au moyen d'actions ordinaires acquises sur le marché soient plutôt réglées en trésorerie après la période d'acquisition. Cette modification au REMT fait en sorte que 440 000 actions détenues en fiducie auparavant aux fins d'un règlement futur du REMT ont été vendues puis ont fait l'objet d'une couverture au moyen d'instruments dérivés. La contrepartie en trésorerie reçue de la vente s'est établie à 11 475 $, ce qui a donné lieu à une hausse du capital social et des résultats non distribués respectivement de 3 964 $ et de 7 184 $ (déduction faite d'un impôt de 327 $).

En 2018, la Société a racheté 92 968 actions ordinaires (321 744 en 2017) sur le marché libre au moyen de fiducies liées au régime d'avantages du personnel aux fins du règlement futur de certains régimes de rémunération fondée sur des actions. La contrepartie en trésorerie versée pour le rachat s'est élevée à 2 000 $ (7 499 $ en 2017), la réduction du capital social s'est établie à 838 $ (2 901 $ en 2017) et la prime comptabilisée en charges dans les résultats non distribués a été de 1 162 $ (4 598 $ en 2017).

Dividendes déclarés

En 2018, la Société a déclaré des dividendes en espèces de 1,00 $ par action ou de 19 747 $ (1,00 $ par action ou 19 584 $ en 2017). Au 31 décembre 2018, il restait un montant de 4 989 $ (4 876 $ en 2017) en dividendes à verser par la Société, devant être payé le 3 janvier 2019.

Le 21 mars 2019, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ou de 4 989 $ pour le premier trimestre de 2019.

Résultat par action

Le tableau suivant présente le calcul du résultat de base par action et du résultat dilué par action :



2018

2017

Données

ajustées

(note 5)

Numérateur du résultat de base par action et du résultat dilué par action :







- bénéfice net 35 852 $ 27 381 $ Dénominateur du résultat de base par action :







- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 19 686 075

19 605 884

Dénominateur du résultat dilué par action :







- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 19 686 075

19 605 884

- effet dilutif des droits visant des actions 461 827

598 854

Dénominateur du résultat dilué par action 20 147 902

20 204 738

Résultat de base par action 1,82 $ 1,40 $ Résultat dilué par action 1,78 $ 1,36 $

15 865 droits visant des actions sans effet dilutif (15 204 en 2017) ont été exclus des calculs ci-dessus.

18. RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS

La Société compte quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »). Le tableau qui suit présente la charge de rémunération fondée sur des actions au titre des attributions pour l'ensemble des régimes :



2018

2017

Régimes de droits visant des actions non émises







RA réglé en titres de capitaux propres -- $ 19 $ RUADA réglé en titres de capitaux propres 570

589

Total de la charge des régimes de droits visant des actions non émises 570 $ 608 $ Régimes de droits visant des actions achetées sur le marché







REMT réglé en titres de capitaux propres 960 $ 2 593 $ RUAD réglé en titres de capitaux propres 194

117

Total de la charge des régimes de droits visant des actions achetées sur le marché 1 154 $ 2 710 $ Régimes de droits réglés en trésorerie







REMT réglé en trésorerie 119 $ 391 $ RUAD réglé en trésorerie (57)

64

Total de la charge des régimes de droits réglés en trésorerie 62 $ 455 $ Total de la charge de rémunération fondée sur des actions 1 786 $ 3 773 $

a) Régimes de droits visant des actions non émises

Des droits sont émis aux participants aux termes du RA et du RUADA, et sont réglés par l'émission d'actions de Corporation Wajax sans contrepartie en trésorerie, sous réserve du respect des conditions d'acquisition liées à l'écoulement du temps. Les droits acquis sont réglés lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales ou ne siège plus à son conseil d'administration. Lorsque la Société verse des dividendes sur ses actions, des droits additionnels (les « équivalents de dividendes ») dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants.

Les droits aux termes de ces régimes suivants sont en cours :



Nombre

de droits

Juste valeur

au moment de

l'attribution

Droits en cours au 31 décembre 2017 388 983

6 524 $ Attribution de l'exercice







- nouvelles attributions 26 111

571

- équivalents de dividende 15 452

--

Réglés au cours de l'exercice (105 375)

(1 380)

Droits en cours au 31 décembre 2018 325 171

5 715 $

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, la totalité des droits visant des actions étaient acquis.

Le nombre total d'actions en cours pouvant être émises en règlement des droits acquis aux termes de ces régimes s'établit comme suit :





Nombre d'actions Approbation par les actionnaires

1 050 000 Exercice jusqu'à présent

(352 664) Droits en cours

(325 171) Droits disponibles à des fins d'attribution future

372 165

b) Régimes de droits visant des actions achetées sur le marché

Le REMT est constitué d'unités d'actions incessibles (« UAI ») et d'unités d'actions liées au rendement (« UAR »), alors que le RUAD réglé en titres de capitaux propres est constitué d'unités d'actions différées (« UAD »). En 2018, la Société a modifié les modalités de règlement des UAI, lesquelles seront dorénavant réglées en trésorerie plutôt qu'en actions. À la date de la modification, un passif lié à la juste valeur de 4 578 $ au titre des UAI dorénavant réglées en trésorerie a été comptabilisé en réduction des capitaux propres.

Les régimes de droits visant des actions achetées sur le marché sont à présent composés uniquement d'UAR et d'UAD, pour lesquelles les droits sont acquis sur une période de trois ans et sont réglés au moyen d'actions ordinaires de la Société, sur la base d'un droit pour une action. Les UAD sont seulement assujetties aux conditions d'acquisition liées au passage du temps alors que les UAR sont également assujetties à des conditions d'acquisition liées au rendement. Les UAR peuvent être divisées en deux composantes : les UAR liées au rendement des actifs nets (« RAN ») et les UAR liées au rendement total pour les actionnaires (« RTA »).

les UAR liées au RAN, introduites en 2016, sont acquises selon l'atteinte d'un certain niveau de rendement cible sur les actifs nets. De tels critères d'acquisition liés au rendement ont donné lieu à un facteur d'acquisition lié au rendement qui varie de 0 % à 150 % selon le niveau de RAN atteint.





les UAR liées au RTA, introduites en 2016, sont acquises selon l'atteinte d'un RTA lié aux conditions de marché. De tels critères d'acquisition ont donné lieu à un facteur d'acquisition lié au rendement qui varie de 0 % à 200 % selon le RTA de la Société lié à un groupe de pairs présélectionné.

Ces régimes sont réglés au moyen d'actions achetées sur le marché libre par l'intermédiaire d'une fiducie liée au régime d'avantages du personnel, pourvu que les conditions d'acquisition soient remplies. Les UAR sont réglées à la clôture de la période d'acquisition, et le nombre d'actions remis au participant au moment du règlement est équivalent au nombre d'UAR attribuées, multiplié par le facteur d'acquisition lié au rendement minoré des actions retenues pour satisfaire aux exigences de retenue à la source du participant. Les UAD sont réglées lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales. Lorsque des dividendes sont versés sur des actions de la Société, des droits supplémentaires dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants selon les mêmes modalités d'acquisition que celles des droits aux termes des UAR et des UAD. Les droits aux termes de ces régimes suivants sont en cours :



Nombre

de droits

Juste valeur

au moment de

l'attribution

Droits en cours au 31 décembre 2017 203 096

4 658 $ Attribution de l'exercice

- nouvelles attributions 84 933

2 462

- équivalents de dividende 10 659

--

Renonciations (13 093)

(320)

Droits en cours au 31 décembre 2018 285 595

6 800 $

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, aucune UAR ou UAD n'a été acquise.

c) Régimes de droits réglés en trésorerie

Au premier trimestre de 2018, la Société a payé 938 $ afin de régler les attributions liées au REMT attribuées en 2015, ce qui constituait le dernier paiement au titre de l'ancien REMT. Les régimes de droits réglés en trésorerie comprennent à présent les UAI aux termes du REMT et les UAD acquises. La charge de rémunération varie selon le cours des actions de la Société et est comptabilisée sur la période d'acquisition de trois ans. Les UAR sont réglées à la clôture de la période d'acquisition alors que les UAD sont réglées lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales. Lorsque des dividendes sont versés sur des actions de la Société, des droits supplémentaires dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants selon les mêmes modalités d'acquisition que celles des droits d'origine. La valeur du paiement est égale au nombre de droits attribués, y compris les équivalents de dividende gagnés, multiplié par le cours moyen pondéré des actions des cinq jours qui précèdent la date de règlement. La valeur comptable des obligations au titre de ces régimes s'est élevée à 3 738 $ au 31 décembre 2018 (1 373 $ au 31 décembre 2017). Les droits aux termes de ces régimes suivants sont en cours :



Nombre de droits

Droits en cours au 31 décembre 2017 355 540

Attribution de l'exercice

- nouvelles attributions 122 642

- équivalents de dividende 16 163

Renonciations (49 498)

Réglés au cours de l'exercice (50 518)

Droits en cours au 31 décembre 2018 394 329



Au 31 décembre 2018, 8 577 droits liés aux UAD étaient acquis, ce qui représente la totalité des droits liés aux UAD en cours (10 452 droits liés aux UAD au 31 décembre 2017).

19. PRODUITS

a) Ventilation des produits des activités ordinaires

Le tableau suivant présente les produits ventilés selon les sources de produits :



2018

2017

Données

ajustées

[note 5 a)]

Ventes d'équipement 542 814 $ 461 482 $ Pièces industrielles 361 668

339 965

Service après-vente 457 576

424 854

SRT/Autres 84 618

60 081

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 1 446 676

1 286 382

Location d'équipement 34 921

32 349

Total 1 481 597 $ 1 318 731 $

Au 31 décembre 2018, la Société a inclus un montant de 30 144 $ (19 674 $ au 31 décembre 2017) dans les ventes d'équipement du fait de contrats de location à court terme qui devraient être convertis en ventes d'équipement d'ici 6 à 12 mois.

b) Prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir

Le tableau qui suit comprend les produits qui devraient être comptabilisés à l'avenir au titre des obligations de prestation non remplies (ou partiellement remplies) à la date de clôture.



2019

2020

Total

Ventes d'équipement 2 847 $ 889 $ 3 736 $ Service après-vente 2 874

1 363

4 237

SRT/Autres 174

3 160

3 334

Total 5 895 $ 5 412 $ 11 307 $

La Société a utilisé une mesure de simplification qui lui permet de ne pas présenter l'information à l'égard des obligations de prestation dont la durée initiale attendue est d'au plus an.

La Société a utilisé une mesure de simplification qui lui permet de ne pas présenter le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir et de ne pas fournir l'explication précisant quand elle s'attend à comptabiliser ce montant en produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

20. CHARGES LIÉES AU PERSONNEL

Les charges liées au personnel comptabilisées dans les frais de vente et d'administration de la Société pour l'exercice considéré sont les suivantes :



2018

2017

Salaires, compte tenu des primes 220 925 $ 201 826 $ Autres avantages 29 647

29 852

Charges de retraite - régimes à cotisations définies 7 853

6 974

Charges de retraite - régimes à prestations définies 1 310

1 234

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 786

3 773



261 521 $ 243 659 $

21. COÛTS DE RESTRUCTURATION

En 2018, la Société a entrepris le plan de réorganisation des finances et une réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT. Le plan de réorganisation des finances devrait entraîner des coûts d'environ 5 600 $, ce qui inclut les indemnités de départ, les coûts de gestion de projet et les coûts liés à la main-d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, dont une tranche de 3 485 $ a été comptabilisée en 2018 et de 336 $ en 2017. Le solde de 1 779 $ au titre des coûts prévus, se rapportant essentiellement à la gestion de projet et aux coûts liés à la main-d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, sera passé en charges à mesure que les coûts sont engagés sur la durée restante du projet. Les coûts de 354 $ liés à la réévaluation des SRT ont été comptabilisés en 2018.

En 2018, la Société a engagé 304 $ (déduction faite d'un recouvrement de 452 $) au titre des indemnités de départ liées à la réorganisation stratégique de 2016. La Société ne prévoit pas engager d'autres coûts futurs.



Les variations liées aux charges à payer au titre de la restructuration sont présentées ci-après :



2018

2017







Données

ajustées

(note 5)

Charges à payer à l'ouverture de l'exercice 468 $ 4 687 $ Charge pour l'exercice 4 595

336

Utilisation au cours de l'exercice (3 794)

(4 240)

Recouvrement au cours de l'exercice (452)

(315)

Charges à payer à la clôture de l'exercice 817 $ 468 $

22. CHARGES FINANCIÈRES

Le tableau qui suit présente les charges financières pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 :



2018

2017

Intérêts sur la dette à long terme 8 281 $ 9 366 $ Remboursement de billets de premier rang --

5 454

Intérêts sur les contrats de location-financement 494

429

Charges financières 8 775 $ 15 249 $

23. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

La charge d'impôt inclut l'impôt exigible et l'impôt différé suivants :



2018

2017

Données ajustées

(note 5)

Impôt exigible 18 509 $ 5 773 $ Impôt différé (4 534)

4 778

Charge d'impôt sur le résultat 13 975 $ 10 551 $

Le calcul de l'impôt exigible est fondé sur un taux d'impôt fédéral et provincial combiné prévu par la loi de 26,9 % (26,9 % en 2017). Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt qui devraient s'appliquer à la période au cours de laquelle l'actif est réalisé ou le passif est réglé. Les actifs et passifs d'impôt différé ont été évalués en utilisant un taux d'impôt attendu moyen combiné qui est prévu par la loi de 26,9 % d'après les taux d'impôt en vigueur au cours des années d'imposition où les différences temporaires sont censées se résorber.

Le rapprochement avec l'impôt sur le résultat effectif s'établit comme suit :



2018

2017







Données

ajustées

(note 5)

Taux d'impôt combiné prévu par la loi 26,9 % 26,9 % Charge d'impôt attendue aux taux prévus par la loi 13 403 $ 10 204 $ Charges non déductibles 601

467

Autres (29)

(120)

Charge d'impôt sur le résultat 13 975 $ 10 551 $

Le tableau qui suit présente les actifs et passifs d'impôt différé comptabilisés et la variation des différences temporaires survenues au cours de l'exercice :



31 décembre

2017

Données

ajustées

(note 5)

Comptabilisés

dans le

résultat net

Comptabilisés

dans les

autres

éléments du

résultat global

Comptabilisés

dans les

résultats non

distribués

Comptabilisés

à l'acquisition

d'une

entreprise

31 décembre

2018

Immobilisations corporelles (3 979) $ 85

--

--

--

(3 894) $ Contrats de location-financement 229

(76)

--

--

--

153

Immobilisations incorporelles 329

(87)

--

--

(5 140)

(4 898)

Charges à payer 3 670

969

(26)

--

--

4 613

Provisions 2 192

(1 277)

--

--

--

915

Instruments dérivés 121

1 175

481

--

--

1 777

Avantages du personnel 2 298

(26)

--

--

--

2 272

Frais de financement différés 1 219

(563)

--

--

--

656

Bénéfices de la société en nom collectif non imposables à l'heure actuelle (6 810)

4 334

--

(327)

--

(2 803)

Actifs (passifs) d'impôt différé nets (731) $ 4 534

455

(327)

(5 140)

(1 209) $





















































31 décembre

2016

Données

ajustées

(note 5)

Comptabilisés

dans le

résultat net

Comptabilisés

dans les

autres

éléments du

résultat global

Comptabilisés

dans les

résultats non

distribués

Comptabilisés

à l'acquisition

d'une

entreprise

31 décembre

2017

Données

ajustées

(note 5)

Immobilisations corporelles (3 786) $ (193)

--

--

--

(3 979) $ Contrats de location-financement 421

(192)

--

--

--

229

Immobilisations incorporelles 474

(145)

--

--

--

329

Charges à payer 3 542

193

(65)

--

--

3 670

Provisions 2 116

76

--

--

--

2 192

Instruments dérivés (25)

--

146

--

--

121

Avantages du personnel 2 180

102

16

--

--

2 298

Frais de financement différés 120

1 099

--

--

--

1 219

Bénéfices de la société en nom collectif non imposables à l'heure actuelle (1 092)

(5 718)

--

--

--

(6 810)

Actifs (passifs) d'impôt différé nets 3 950 $ (4 778)

97

--

--

(731) $

24. VARIATIONS DES ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEMENT LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

La variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement comprend les éléments suivants :



2018

2017







Données

ajustées

(note 5)

Clients et autres débiteurs 12 555 $ (12 536) $ Actifs sur contrat (2 968)

2 990

Stocks (33 220)

(35 651)

Dépôts sur les stocks (6 571)

12 533

Charges payées d'avance (1 962)

1 063

Créditeurs et charges à payer 3 266

(5 109)

Passifs sur contrat (4 630)

6 643

Total (33 530) $ (30 067) $

25. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS

Preneur de contrats de location simple

La Société loue des terrains, des bâtiments, de l'équipement et du matériel de bureau. La durée de certains contrats de location peut être prolongée au gré de la Société.

Les paiements minimaux futurs à effectuer au titre des contrats de location non résiliables s'établissent comme suit :



2018

2017

Moins de un an 20 189 $ 18 289 $ Entre un an et cinq ans 52 347

41 370

Plus de cinq ans 27 124

14 864



99 660 $ 74 523 $

Bailleur de contrats de location simple

La Société loue de l'équipement à des clients aux termes de contrats de location dont la durée ne dépasse pas cinq ans. Certains contrats de location ont été classés comme contrats de location simple. Les contrats de location peuvent être résiliés moyennant des frais d'annulation. Les paiements minimaux futurs au titre des contrats de location à recevoir aux termes des contrats s'établissent comme suit :



2018

2017

Moins de un an 10 709 $ 10 594 $ Entre un an et cinq ans 15 269

15 513

Plus de cinq ans 30

--



26 008 $ 26 107 $

Éventualités

Dans le cours normal de son activité, la Société est éventuellement redevable pour divers montants qui pourraient découler de litiges, de questions environnementales ou d'autres sources. La Société est d'avis que la résolution de ces questions n'aura pas d'incidence importante sur sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Des provisions sont constatées dans les états financiers consolidés, si le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable, et s'il est probable qu'une sortie de ressources économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation.

26. GESTION DU CAPITAL

Objectif

La Société définit son capital comme étant la somme de ses capitaux propres attribuables aux actionnaires et de sa dette à long terme et de ses obligations au titre des contrats de location?financement (sa « dette portant intérêt »). L'objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à disposer de la structure de capital et de la capacité voulues pour soutenir ses activités et les objectifs stratégiques fixés par le conseil d'administration.

Gestion du capital

Dans le cadre de la stratégie à long terme renouvelée de la Société, la structure du capital de Wajax demeurera gérée de manière à conserver un ratio de levier financier prudent, tel qu'il est défini ci-après, afin d'assurer la disponibilité de fonds destinés aux investissements dans des projets de croissance stratégiques, de fournir de la liquidité malgré l'incertitude économique et de permettre le versement de dividendes. De plus, la tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue ou augmente à mesure que son ratio de levier financier s'accroît ou fléchit. La Société a pour objectif de maintenir un ratio de levier financier s'établissant entre 1,5 fois et 2,0 fois. Cependant, la Société peut, à l'occasion, être disposée à maintenir un ratio de levier financier hors de cette fourchette pour soutenir des projets de croissance clé ou faire varier le fonds de roulement en fonction de l'évolution des cycles économiques.

Le ratio de levier financier à la clôture d'un trimestre donné se définit comme la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma sur douze mois. La dette comprend la dette bancaire, la dette à long terme, les obligations au titre des contrats de location?financement et les lettres de crédit, déduction faite de la trésorerie. Le BAIIA ajusté pro forma utilisé pour calculer le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire représente le bénéfice avant les coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements), le profit comptabilisé sur la vente de biens, les pertes hors trésorerie sur les instruments dérivés évalués à la valeur du marché, les coûts de transaction liés à Delom, les charges financières, l'impôt sur le résultat et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, ajusté pour tenir compte du BAIIA lié aux acquisitions d'entreprises réalisées au cours de la période comme si elles avaient été réalisées à l'ouverture de la période de douze mois conformément aux termes de la facilité de crédit bancaire.

Bien que la direction estime actuellement que la Société dispose d'une capacité d'emprunt suffisante, cette dernière pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou encore réduire temporairement ses dividendes pour combler toute insuffisance aux termes de ses facilités de crédit ou pour financer ses besoins importants en capital de croissance.

Aucun changement important n'a été apporté à la méthode de gestion du capital de la Société au cours de l'exercice.

Restrictions en matière de capital

La dette portant intérêt comprend une facilité de crédit bancaire de 400 000 $ venant à échéance le 20 septembre 2023. La facilité de crédit bancaire contient les principales clauses restrictives indiquées ci?après.

La capacité d'emprunt dépend du niveau des stocks disponibles de la Société et des créances clients impayées (la « base d'emprunt »). Au 31 décembre 2018, la capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire était de 379 055 $.

La Société ne pourra pas déclarer de dividendes en espèces si son ratio de levier financier, tel qu'il est défini aux termes de sa facilité de crédit bancaire, est supérieur à 4,0 fois.

Le maintien d'un ratio de couverture des intérêts.

Au 31 décembre 2018, la Société respectait la totalité des clauses restrictives, et la déclaration de dividendes trimestriels en espèces ne faisait l'objet d'aucune restriction.

Aux termes de la facilité de crédit bancaire de 400 000 $, la Société est autorisée à contracter une dette supplémentaire portant intérêt d'un montant de 25 000 $. Par conséquent, la Société dispose d'une capacité de financement d'équipement remboursable à vue de 25 000 $ auprès de deux prêteurs. Les effets à payer au titre de ces facilités portent intérêt à des taux variables qui sont fixés selon les taux de rendement des acceptations bancaires en dollars canadiens ou le TIOL pour les emprunts en dollars américains majorés d'une marge. Les remboursements de capital sont habituellement exigibles soit 12 mois à partir de la date du financement soit au moment de la vente de l'équipement, selon la date la plus rapprochée. Au 31 décembre 2018, Wajax n'avait prélevé aucune somme sur ses facilités de financement d'équipement portant intérêt.

27. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le tableau suivant présente les transactions entre parties liées de la Société, qui concernent la rémunération des membres du conseil d'administration et des principaux dirigeants :



2018

2017

Salaires, primes et autres avantages du personnel à court terme 5 683 $ 7 135 $ Charges de retraite - régimes à cotisations définies 182

162

Charge de retraite - régimes à prestations définies 408

1 019

Charge de rémunération fondée sur des actions 1 621

2 320

Rémunération totale 7 894 $ 10 636 $

28. SECTEURS D'EXPLOITATION

Le chef de la direction de la Société, qui agit également à titre de principal décideur opérationnel, prend des décisions relatives à la répartition des ressources pour l'ensemble de la Société et évalue régulièrement leur rendement. Par conséquent, la Société a déterminé qu'elle était constituée d'un seul secteur d'exploitation, et donc d'un secteur à présenter unique.

29. INFORMATIONS COMPARATIVES

Certaines informations comparatives ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré.

