BAnQ acquiert les archives de Pierre Laporte

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a récemment acquis le fonds de l'homme politique Pierre Laporte (1921-1970).

Principalement, le fonds rassemble une correspondance importante sous la forme de centaines de lettres, cartes et télégrammes de condoléances adressés à la famille de Pierre Laporte tant par des personnalités publiques que par de simples citoyens dans la foulée de son enlèvement et de son décès, constaté le 17 octobre 1970. On y trouve également des extraits sonores de sa dernière allocution.

« Le contenu de ces archives est susceptible d'apporter de nouveaux éclairages sur la crise d'Octobre, moment majeur dans l'histoire contemporaine du Québec », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

L'ensemble documentaire contient près de 250 photographies dont des portraits officiels de Pierre Laporte et des images le montrant en campagne électorale aux côtés de Jean Lesage et lors d'événements relatifs à ses fonctions de ministre. Quelques documents témoignent également de sa participation à la course à la direction du Parti Libéral du Québec en 1969.

Le fonds Pierre Laporte en bref :

plus de 1,6 mètre linéaire de documents textuels;

environ 250 photographies;

13 disques, 4 bandes magnétiques, 3 vidéos et 1 film.

Pour consulter le fonds

Le fonds Pierre Laporte peut être consulté à BAnQ Vieux-Montréal, 535, avenue Viger Est, à Montréal.

L'acquisition de ce corpus documentaire enrichit ceux des anciens premiers ministres et ministres de l'histoire contemporaine du Québec déjà conservés par BAnQ parmi lesquels figurent les fonds Jean Lesage, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, René Lévesque, Daniel Johnson fils, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois, Louise Beaudoin, Sam Elkas, Liza Frulla et Gérald Godin.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :