Energie : Platinum Power reprend une activité normale





Le président du tribunal de commerce de Casablanca a aujourd'hui tranché en la faveur de Omar Belmamoun, PDG de Platinum Power, en déboutant l'actionnaire américain Michael Toporek et en classant sans suite la demande de redressemment introduite par ce dernier.

Le président directeur général de Platinum Power a en effet présenté les garanties nécessaires requises par le président du tribunal afin d'écarter définitivement le risque de redressement.

« Nous avons tout mis en oeuvre pour que le conflit entre actionnaires n'ait pas d'impact sur l'entreprise et ses activités. Ce travail a pu être réalisé grâce notamment à la mise en place d'une nouvelle gouvernance unifiée », explique Omar Belmamoun, PDG de Platinum Power.

Cette décision marque la fin d'une période d'incertitude. Pour rappel, l'Assemblée Générale tenue le 5 Février 2019, a acté la poursuite des activités de l'entreprise et a nommé également un nouveau conseil d'administration. Omar Belmamoun a été reconduit dans ses fonctions de PDG de Platinum Power avec pour mission de redresser la situation sociale de l'entreprise eu égard des projets stratégiques sur lesquels elle est engagée, notament sur le continent africain.

« Notre principal objectif durant cette période de divergence actionnariale était de préserver l'entreprise et la poursuite des projets africains sur lesquels nous sommes engagés » souligne Omar Belmamoun.

Et d'ajouter : « Nous sommes conscients que Platinum Power est un fleuron national dans le domaine des énergies renouvelables et plus précisément du secteur hydroélectrique. Notre responsabilité dépasse donc Platinum Power puisqu'il s'agit d'une confiance placée en nous pour porter le drapeau marocain dans ce secteur au niveau continental et nous ferons tout pour être à la hauteur de cette mission ».

Platinum Power s'inscrit dès lors dans une nouvelle dynamique qui sera désormais soutenue par une volonté forte d'inscrire l'entreprise dans un cycle de croissance ainsi que la poursuite du développement de ses projets stratégiques aussi bien sur le marché marocain que sur le marché africain.

