Hansard Global Plc choisit les solutions SaaS de Majesco LifePlus pour transformer ses activités





Majesco (NASDAQ: MJCO), leader mondial des logiciels d'assurance dans le cloud, a annoncé aujourd'hui que Hansard Global plc, une entreprise cotée au FTSE, avait sélectionné Majesco Life IllustratePlus, Majesco Life AdminPlus et Majesco Life DistributionPlus pour soutenir ses ambitieux projets de croissance.

Hansard Global plc, dont le siège social est situé sur l'île de Man, fournit des produits et des services financiers innovants aux conseillers financiers et à leurs clients internationaux en exploitant les dernières technologies pour offrir une proposition en ligne primée et un service de première qualité.

C'est la troisième victoire britannique annoncée au cours des 12 derniers mois à la suite du lancement de l'offre SaaS en février 2016, ce qui a suscité une réaction extrêmement positive dans le secteur, validée par de nombreux prix décernés dans le secteur. Majesco s'est imposé comme un leader du marché des solutions d'assurance de base dans le cloud au sein des assurances-vie individuelle et des retraites.

Ollie Byrne, directeur de la stratégie chez Hansard Global plc, a déclaré : « Notre système actuel a été au service de Hansard de manière fantastique depuis plus de trente ans, en se fondant sur un service et une offre en ligne qui a remporté de nombreux prix au fil du temps, et qui a permis à Hansard de se forger une réputation d'authentiques innovateurs dans notre secteur. L'introduction du nouveau système de Majesco permettra surtout de prolonger l'excellent service auquel sont déjà habitués les conseillers financiers et leurs clients et de mieux positionner le groupe Hansard afin de lui permettre de réaliser ses ambitieux plans de croissance stratégique, où nous considérons la Fintech comme un élément clé pour l'avenir ».

Philip Naughton, directeur exécutif du développement commercial chez Majesco, a déclaré : « Majesco est très heureuse d'avoir vaincu une fois de plus la concurrence et s'est révélée être le meilleur fournisseur de solutions numériques innovantes destinées au secteur des assurances-vie et des retraites. En s'associant avec Majesco, Hansard implémentera une technologie de nouvelle génération qui permettra aux conseillers financiers et à leurs clients d'accéder en temps réel à ses services 24/7. Nous avons hâte de travailler avec Hansard et de les aider à concrétiser les nombreux avantages de nos solutions numériques ».

Les solutions Majesco LifePlus sont conçues comme les solutions de demain pour les assurances-vie individuelles, les retraites et la gestion de patrimoine. Les solutions SaaS basés sur des composants de Majesco offrent un soutien complet au cycle de vie des polices, depuis la découverte d'un droit factuel par le client jusqu'au paiement après sinistre. Les solutions Majesco LifePlus permettent aux clients d'éviter des frais initiaux de licence élevés, en ne payant que des services à l'utilisation et en travaillant n'importe où et à tout moment.

À propos de Majesco

La transformation du secteur des assurances consiste en une série de changements et une revitalisation, une renaissance des assurances. Environ 160 compagnies d'assurance dans le monde entier, dans le domaine des assurances générales et des biens immobiliers, des rentes viagères et des avantages au personnel et aux groupes, transforment leurs activités avec les solutions Majesco. Notre logiciel, nos services de conseil et nos services leaders sur le marché reposent exclusivement sur toute la chaîne de valeur de l'assurance et sont conçus pour dynamiser les assureurs en leur offrant la souplesse, l'innovation et la rapidité nécessaires pour répondre à leurs possibilités de transformation. Les solutions Majesco sont notamment la gestion des polices, les nouvelles activités / la souscription, la tarification, la facturation, la gestion des sinistres, la gestion de la distribution, la veille commerciale / l'analyse, la modélisation prédictive, la plateforme numérique avec portail et mobile, les services de test, les services cloud, les services de contenu et de bureau, les services de transformation et de conseil, et plus encore. Pour plus de détails sur Majesco, veuillez visiter le site www.majesco.com.

À propos de Hansard

Hansard Global plc est la société de portefeuille du groupe de sociétés Hansard. La société a été introduite à la bourse de Londres en décembre 2006. Le groupe, basé à l'Île de Man, est un fournisseur spécialisé dans les produits d'épargne à long terme. Hansard Group administre des actifs dépassant 1,4 milliard de dollars pour environ 40 000 clients dans le monde entier.

