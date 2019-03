ResMed tiendra une réunion d'investisseurs le 4 avril 2019





La société ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une réunion d'investisseurs le jeudi 4 avril, afin de parler des récentes acquisitions, des coentreprises existantes et de la stratégie de la société en matière de soins respiratoires et de logiciels extrahospitaliers.

Des informations supplémentaires concernant la réunion d'investisseurs, notamment sur l'heure spécifique et le lien de diffusion Web pour les présentations, seront disponibles environ une semaine avant l'événement, et seront accessibles en vous rendant sur le site http://investor.resmed.com. Les places pour assister à l'événement étant limitées, la participation en personne n'est possible que sur invitation.

Les présentations lors de la réunion d'investisseurs seront transmises par diffusion Web en direct, laquelle sera accessible en vous rendant sur le site http://investor.resmed.com. Une retransmission de la diffusion Web sera accessible sur notre site Web, et disponible environ deux heures après la diffusion Web. De plus, une rediffusion téléphonique sera disponible environ deux heures après la diffusion Web, et restera accessible pendant environ un an par la suite.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), nous sommes les pionniers des solutions innovantes qui traitent les personnes et les maintiennent hors de l'hôpital, leur permettant de vivre en meilleure santé, une vie de meilleure qualité. Nos dispositifs médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l'environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l'impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com, et suivez @ResMed.

