QCGN est content de l'appui renouvelé pour les Québécois d'expression anglaise





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network est content que dans son budget provincial d'aujourd'hui, le gouvernement Coalition Avenir Québec investit plus d'argent dans notre communauté.

Le budget augmente les fonds alloués au Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise pour le prochain exercice de 3 millions $ à 5,5 millions $. Entre autres dispositions, le budget pour le Programme d'appui aux organismes desservant les communautés d'expression anglaise passera de 2 millions $ à 4,4 millions $, soit plus que le double.

« Il est trop tôt pour prédire comment les nouvelles sommes seront investies, mais nous espérons qu'elles seront distribuées en fonction des priorités fixées par et pour notre communauté, » de dire Geoffrey Chambers, président de QCGN. « Contrairement à l'année dernière, nous n'avons pas été inclus lors des consultations pré-budgétaires pour exprimer nos besoins, que ce soit auprès du Secrétariat ou des ministères du gouvernement qui offrent des services essentiels aux Québécois d'expression anglaise. »

Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif unissant 59 organismes communautaires de langue anglaise à travers le Québec. Le QCGN a pour but d'assurer le développement, de soutenir et d'améliorer la vitalité des communautés minoritaires d'expression anglaise. Cette mission s'accomplit par le biais de la collaboration et du dialogue.

