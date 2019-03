Imago BioSciences annonce un financement de série B de 40 millions USD mené par Omega Funds





Imago BioSciences, Inc., société biotechnologique de phase clinique, qui développe des traitements innovants contre les maladies myéloïdes, a annoncé aujourd'hui un financement de série B de 40 millions USD, mené par Omega Funds, cabinet d'investissement leader au niveau mondial, qui crée et investit dans des sociétés du secteur des sciences de la vie. Les autres investisseurs participant au cycle de financement incluent les investisseurs existants, Frazier Healthcare Partners, Amgen Ventures, et MRL Ventures Fund, ainsi que HighLight Capital, Pharmaron et Greenspring Associates. La Dre Dina Chaya d'Omega Funds rejoindra le conseil d'administration tandis que Dennis Henner conservera ses fonctions de président du conseil d'administration, représentant le fonds.

« Imago BioSciences est extrêmement reconnaissante de l'intérêt et du soutien de la communauté des investissements ; nous sommes ravis de la composition de ce nouveau syndicat d'investissement », a déclaré Hugh Young Rienhoff, Jr., docteur en médecine, et PDG d'Imago BioSciences. « Ces fonds permettront à Imago de faire progresser ses programmes grâce à la finalisation d'études de phase 2b. »

« Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe d'Imago BioSciences, qui a d'ores et déjà révélé des résultats très prometteurs avec son programme majeur IMG-7289 dans le cadre d'études précliniques et cliniques », a déclaré la Dre Dina Chaya d'Omega Funds.

« Frazier, avec le soutien complet du syndicat de série A, est particulièrement enthousiaste quant à ce financement. Nous considérons le programme visant à traiter les maladies myéloprolifératives comme extrêmement prometteur », a confié Patrick Heron, de Frazier Healthcare Partners.

Les produits du financement seront utilisés pour faire progresser le programme de recherche et de développement clinique des produits thérapeutiques destinés à traiter la myélofibrose et d'autres néoplasmes myéloïdes. À la fin de l'année 2018, Imago a achevé une étude de phase 1/2a portant sur l'IMG-7289 chez des patients présentant une leucémie myéloïde aiguë ainsi qu'un syndrome myélodysplasique à risque élevé (NCT02842827). Imago a récemment lancé une étude mondiale de phase 2b chez des patients souffrant de myélofibrose (NCT03136185). Des indications supplémentaires relatives à l'IMG-7289 sont prévues.

À propos de l'IMG-7289

L'IMG-7289 est une petite molécule développée par Imago BioSciences, qui inhibe la déméthylase-1 spécifique à la lysine (LSD1 ou KDM1A), enzyme qui régule l'expression de la cytokine et qui se révèle crucial pour maintenir l'autorenouvellement des cellules souches/progénitrices du cancer, notamment les cellules néoplasiques de la moelle osseuse. Dans le cadre d'études non cliniques, l'IMG-7289 a révélé une robuste efficacité antitumorale in vivo dans le cadre de plusieurs tumeurs malignes myéloïdes et modèles de néoplasmes myéloprolifératifs, aussi bien en tant qu'agent unique, qu'en combinaison avec d'autres agents thérapeutiques. L'IMG-7289 s'est également révélé actif contre les tumeurs solides en combinaison avec d'autres agents dans le cadre de modèles non cliniques.

À propos d'Imago BioSciences

Imago BioSciences est une société pharmaceutique de phase clinique, financée par capital-risque, et centrée sur l'amélioration de la prise en charge des maladies prolifératives de la moelle osseuse, ainsi que sur la modulation du système immunitaire. La société se focalise actuellement sur les maladies néoplasiques de la moelle osseuse, notamment la leucémie myéloïde aiguë, le syndrome myélodysplasique, la maladie de Vaquez, la myélofibrose, ainsi que la thrombocythémie essentielle. La société est basée en Californie.

Rendez-vous sur le site Web www.imagobio.com pour obtenir des informations supplémentaires.

À propos d'Omega Funds

Fondé en 2004, Omega Funds est un cabinet d'investissement leader au niveau mondial, qui crée et investit dans des sociétés du secteur des sciences de la vie, répondant aux besoins médicaux les plus urgents de la planète. Ayant soulevé plus de 1 milliard USD depuis sa création, Omega se spécialise dans l'identification et la propulsion de sociétés, au travers des points d'inflexion de valeur, de l'arc d'innovation complet, depuis la création d'entreprise en passant par les étapes cliniques majeures, jusqu'à l'adoption commerciale. Les sociétés du portefeuille d'Omega Funds ont lancé 33 produits sur le marché dans de multiples domaines thérapeutiques, dont l'oncologie, les maladies rares et la médecine de précision, entre autres.

Rendez-vous sur le site Web www.omegafunds.net pour obtenir des informations supplémentaires.

