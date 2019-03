Cyclone Idai - UNICEF Canada lance un appel de fonds pour venir en aide aux enfants touchés par la catastrophe





TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Des centaines de milliers d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire de toute urgence après le passage du cyclone Idai qui a causé la mort et la destruction au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. UNICEF Canada demande à la population canadienne de faire des dons en appui au travail essentiel à la survie dans ces trois pays.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent faire des dons à unicef.ca.

« Il s'agit d'une crise majeure qui menace la vie d'innombrables enfants. L'UNICEF est sur le terrain au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, et l'organisme mobilise rapidement ses équipes pour venir en aide aux enfants et aux familles dont la vie est bouleversée », a déclaré David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

L'UNICEF avait préalablement mis en place des fournitures d'urgence en prévision du cyclone, mais l'ampleur de la situation exige des mesures accrues. La division de l'approvisionnement de l'UNICEF à Copenhague, le plus vaste entrepôt humanitaire du monde, expédie 50 tonnes de fournitures d'urgence supplémentaires qui arriveront cette fin de semaine au Mozambique.

Alors que l'ampleur de la catastrophe est en cours d'évaluation, UNICEF Canada exhorte la population canadienne à faire preuve de générosité pour permettre à l'organisme d'intensifier ses opérations d'intervention pour les enfants au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe.

La priorité de l'UNICEF consiste à procurer de l'eau potable pour prévenir les maladies d'origine hydrique, et à établir des réseaux d'espaces adaptés aux enfants pour les protéger et leur apporter un soutien psychosocial.

L'UNICEF apporte déjà une aide essentielle, notamment en matière de santé, d'alimentation, d'eau potable et d'assainissement, pour répondre aux besoins les plus urgents des enfants. L'UNICEF travaille en collaboration avec les gouvernements locaux, les équipes nationales des Nations Unies et ses partenaires pour distribuer des fournitures d'urgence essentielles à la survie.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca.

