Budget Québec 2019 - Inno-centre salue l'engagement du gouvernement pour le développement économique





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Inno-centre tient à saluer les engagements du budget du ministre des Finances, monsieur Éric Girard, notamment en innovation et en entrepreneuriat ainsi que la volonté affirmée du gouvernement de François Legault de faire du développement économique une priorité.

Tout comme le gouvernement, Inno-centre souhaite contribuer à l'essor de nos entreprises par l'augmentation de leur productivité et de leur compétitivité dans toutes les régions. En ce sens, Inno-centre souhaite continuer d'être un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans l'accompagnement de nos PME innovantes partout au Québec.

«?La croissance de nos PME, qui repose en grande partie sur l'intégration de l'innovation, passe notamment par du conseil et de l'accompagnement afin que nos entrepreneurs soient en mesure de prendre des décisions d'affaires éclairées. Inno-centre est fière de contribuer au développement et au rayonnement des PME innovantes des quatre coins du Québec et prend l'engagement de continuer d'offrir la même qualité de service aux entreprises face à leurs défis de croissance. Inno-centre tient à réitérer son appui au ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Ève Proulx, dans le but de faire croître nos PME d'ici et ainsi contribuer au développement économique de nos régions?», a déclaré Claude Martel, président d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 90 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 300 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les services de développement des villes et régions du Québec.

