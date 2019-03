Budget du Québec 2019-2020 - Un engagement fort envers le territoire québécois





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) se réjouit de l'engagement fort exprimé par le gouvernement du Québec dans son budget 2019-2020 envers la mise en valeur de la richesse et de la beauté des territoires québécois qui lui ont été confiés.

«?Ce budget reflète l'attachement profond du gouvernement et de la population du Québec pour ces espaces exceptionnels où s'enracine leur histoire et qui font leur fierté à travers le monde. Il s'agit aussi d'une marque de confiance dont la Sépaq saura se montrer digne dans ses efforts pour faire découvrir ces joyaux naturels et les protéger au bénéfice des générations à venir?», a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

La Sépaq continuera à assumer avec audace et créativité son rôle de chef de file dans l'industrie du tourisme de nature au Québec. Elle demeurera également un partenaire privilégié des régions qui plantent un décor unique pour chacun des 46 établissements du réseau.

Les faits saillants : 75 millions $ sur 5 ans

30 millions $ - Mise en valeur du patrimoine bâti- entretien des infrastructures





45 millions $ - Développement de nouvelles infrastructures touristiques, notamment au Parc de la Chute-Montmorency et pour la bonification de l'offre du parc national du Mont-Mégantic

Le vent dans les voiles

L'année 2018-2019 a été jalonnée de moments importants pour la Sépaq, dont la naissance du parc national d'Opémican, l'ouverture hivernale du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, le déploiement de nouveaux modèles de chalet Écho et de prêt-à-camper Étoile ainsi que la mise en place de multiples initiatives pour faciliter l'accès aux activités de chasse et de pêche et stimuler la relève.

L'accessibilité pour tous aux territoires protégés est demeurée une priorité constante tout au long de l'année. En plus de la gratuité d'accès aux parcs nationaux pour les 17 ans et moins, des portes ouvertes de la Journée d'hiver Sépaq et de la Journée des parcs nationaux, du prêt d'équipement et des forfaits familiaux avantageux pour la pêche, ce sont plus de 70 000 jeunes qui ont bénéficié cette année d'une sortie scolaire sans frais dans un parc national grâce à des partenariats mis en place par la Sépaq.

Le budget déposé aujourd'hui consolide la capacité de la Sépaq à connecter la population québécoise à la nature afin qu'elle bénéficie de ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Il raffermit aussi sa volonté de rendre accessibles à tous des destinations exceptionnelles pour vivre des expériences de plein air mémorables en famille ou entre amis.

À propos de la Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d'État regroupant un réseau de 46 lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Elle administre, exploite et met en valeur 23 parcs nationaux, un parc marin, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti ainsi que huit établissements touristiques. Elle offre un éventail d'activités et de services permettant à ses visiteurs de vivre des expériences diversifiées dans des environnements naturels exceptionnels. La Sépaq assure la pérennité des territoires et des actifs publics au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.

