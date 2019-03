Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce la vente des CannaStripstm dans de nombreux nouveaux magasins





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mars 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société »), annonce que son produit phare, les CannaStripstm, a été livré dans de nombreux nouveaux magasins.

La semaine dernière, CSPA Group Inc., la filiale en propriété exclusive de la Société, a distribué par elle-même les CannaStripstm dans 3 nouveaux magasins. L'un de ceux qui a reçu les CannaStripstm a écoulé le produit en l'espace de quelques jours après avoir eu sa livraison, avant de commander le double de la quantité obtenue la première fois. Rise Distribution a signé un bon de commande pour les CannaStripstm de THC, qui devrait être exécuté et livré le lundi 25 mars 2019. Rise Distribution prévoit vendre les CannaStripstm dans ses quelque 200 magasins et les rendre disponibles par l'entremise de son service de livraison à domicile. Voici une liste à jour de certains magasins offrant désormais les CannaStripstm; ceux indiqués en gras sont les nouveaux magasins qui recevront les CannaStripstm.

All About Wellness

Horizon Collective

Relief CCR

Smartweed

Beverly Hills Collective (BARC)

515 Broadway

The Kana Co.

Showgrow

Les CannaStripstm de CBD de la Société ont été créées et sont en cours de fabrication. Une fois produites et emballées, les CannaStripstm de CBD devront être testées par un laboratoire tiers homologué « California State Certified Testing » avant d'être mis sur le marché. Après avoir réussi les essais, la Société ajoutera ce produit dans chacun de ses magasins qui vendent actuellement les CannaStripstm de THC, et le rendra disponible par l'entremise des canaux de Rise Distribution.

Casey Fenwick, président de LDS, déclare : « Chaque magasin où je me rends qui vend les CannaStripstm obtient d'excellents commentaires à propos de celles-ci de sa base grandissante de clients. On entend surtout à quel point les bandelettes ont bon goût en comparaison aux autres produits de cannabis à prendre oralement. Les personnes sont surprises de la rapidité avec laquelle elles commencent à ressentir les effets, et aussi à quel point ceux-ci durent longtemps. J'entends des gens de tous âges dirent qu'ils adorent la version THC des CannaStripstm, et, avec le battage qui entoure le CBD, je suis vraiment ravi de mettre les CannaStripstm CBD dans leurs mains. »

À propos de CSPA Group Inc.

Établie à Adelanto, en Californie, la société est un fabricant, un distributeur et un transporteur au sein de l'industrie du cannabis de la Californie ayant reçu un permis de la ville et une licence de l'État pour fabriquer des distillats et des huiles extraites et pour produire les CannaStripstm en vertu d'un contrat de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production vérifie, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un mode d'administration sécuritaire, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

chef de la direction et administrateur

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

information@lifestyledeliverysystems.com

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en oeuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 19:22 et diffusé par :