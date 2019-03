L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires réagit au premier budget Girard





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - À la suite du discours du premier budget du ministre des Finances Éric Girard, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires du Québec (AQPP) accueille favorablement les investissements supplémentaires en santé annoncés aujourd'hui dans le budget 2019-2020 du gouvernement du Québec.

Investissements pour la première ligne

Nous saluons les investissements annoncés de plus de 5% en santé et services sociaux et souhaitons qu'ils servent à améliorer l'accès des patients aux professionnels agissant en première ligne de soins. Comme plusieurs professionnels, les pharmaciens peuvent et veulent en faire davantage, au bénéfice des patients québécois. Alors que le travail du pharmacien évolue de plus en plus, passant de la distribution aux activités cliniques, nous souhaitons que ces sommes puissent ouvrir la voie à de nouvelles activités cliniques. « Il faut absolument que le patient puisse avoir accès au bon professionnel, au bon endroit et au bon moment », a souligné M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP. Il faut octroyer des fonds supplémentaires à des professionnels qui agissent pour un meilleur accès pour les patients, a-t-il ajouté.

Demandes de l'AQPP

L'AQPP continuera de travailler avec le gouvernement afin de modifier le mode de rémunération pour qu'il soit représentatif du travail des pharmaciens auprès des patients. D'autres dossiers occuperont l'espace de discussion avec le gouvernement, notamment l'élimination de la franchise et de la coassurance relatives aux services pharmaceutiques (autres que ceux liés à la distribution des médicaments). Cette mesure constitue une véritable barrière à l'accès aux services cliniques du pharmacien, obligeant les patients à recourir à d'autres professionnels de la santé, notamment ceux accessibles par le biais des urgences.

Régime national d'assurance-médicaments

Dans la foulée du budget fédéral rendu public par le ministre Bill Morneau, l'AQPP a tenu à saluer la position de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Mme Danielle McCann, pour le maintien du régime mixte qui prévaut au Québec et l'utilisation du droit de retrait du Québec, assorti de l'obtention d'une compensation complète d'un éventuel régime national d'assurance-médicaments proposé par Ottawa.

À PROPOS DE L'AQPP

Présents dans toutes les régions du Québec, les pharmaciens sont des professionnels de confiance que plus d'un million de Québécois consultent chaque semaine. Les pharmaciens propriétaires sont en plus des entrepreneurs qui emploient plus de 44 000 personnes, ce qui fait de la pharmacie communautaire l'un des plus importants employeurs privés au Québec.

L'AQPP existe depuis 1970 et représente la totalité des pharmaciens propriétaires du Québec : 1 907 pharmacies et 2 069 pharmaciens propriétaires, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale, et ce, dans toutes les régions du Québec.

