La mise en oeuvre de la stratégie débute enfin!

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) accueille positivement l'annonce du ministre des Finances, monsieur Éric Girard, d'un investissement de 64,8 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées dont 49,7 millions de dollars pour le Programme de subvention aux entreprises adaptées (PSEA) et autres actions.

Grâce à cet ajout budgétaire, les entreprises adaptées du Québec seront en mesure de créer au moins 400 nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années.

« Cet investissement permettra à davantage de personnes handicapées de s'intégrer socialement, de développer leur confiance et leur autonomie, de contribuer au développement de leur collectivité, d'être des citoyens et des travailleurs à part entière. Ces personnes handicapées veulent être actives et avec ce soutien financier nous pourrons les soutenir dans leur démarche », a réitéré le Président du conseil d'administration du CQEA, monsieur Jean-Emmanuel Arsenault.

Dans le cadre des consultations pré budgétaires 2019-2020, le CQEA a présenté au ministre des Finances son projet de développement du réseau des entreprises adaptées qui prévoit :

Offrir des emplois adaptés partout au Québec en appuyant le déploiement géographique du réseau des entreprises adaptées;

Améliorer l'employabilité des personnes handicapées afin de favoriser leur transition vers le marché standard de l'emploi;

Contribuer à la disponibilité de main-d'oeuvre en utilisant de façon optimale, la force de travail disponible des personnes handicapées au Québec;

Soutenir les entreprises régulières aux prises avec des difficultés de recrutement en favorisant la sous-traitance par les entreprises adaptées.

Le Québec fait face à une rareté de main-d'oeuvre sans précédent et il doit compter non seulement sur l'immigration et les travailleurs expérimentés mais aussi sur les personnes handicapées disponibles sur son territoire pour palier à ce défi.

Les investissements annoncés dans le budget 2019-2020 et la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées sont de bonnes nouvelles, considérant que cette dernière est attendue depuis 2013. Il faut toutefois rappeler que le Québec compte 373 060 personnes de 15 à 64 ans vivant avec une incapacité et qu'il sera nécessaire de faire davantage et être innovant pour intégrer cette force vive en emploi.

Le CQEA regroupe 40 entreprises adaptées réparties aux quatre coins du Québec. Elles génèrent actuellement plus de 5 000 emplois dont près de 4 000 sont occupés par des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles sévères. Il est aussi important de rappeler que pour chaque emploi subventionné en entreprise adaptée, le gouvernement du Québec réalise un bénéfice net annuel de 6 250$.

