Réaction du RGPAQ au Budget du Québec 2019-2020 : Une bonne nouvelle pour les organismes d'action communautaire autonome reconnus et financés par le ministère de l'Éducation





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) se réjouit de la décision du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, d'avoir augmenté de plus de 1,1 million de dollars l'enveloppe budgétaire du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE). Ce programme reconnaît et soutient actuellement 201 organismes d'action communautaire autonome, dont 128 groupes populaires d'alphabétisation. Avec cette marge de manoeuvre, le RGPAQ invite le ministre de l'Éducation à indexer les subventions à la mission de l'ensemble des organismes accrédités audit programme.

« Alors que monsieur Roberge était porte-parole en matière d'éducation pour la CAQ, il s'était montré favorable à l'idée d'indexer la subvention à la mission des organismes financés par le PACTE. Aujourd'hui, alors qu'il occupe les fonctions de ministre de l'Éducation, nous nous réjouissons qu'il se soit donné, et ce, dès le premier budget de son gouvernement, les moyens financiers de répondre positivement, espérons-le, à une demande historique de notre regroupement », souligne Christian Pelletier, coordonnateur du RGPAQ.

Une autre demande que le RGPAQ fait valoir depuis la création du PACTE en 2003-2004, consiste à prévoir, à même les normes du programme, l'indexation annuelle des subventions à la mission des organismes reconnus et soutenus par ce programme. Au cours des derniers mois, alors que le ministère de l'Éducation procède à la révision du cadre normatif du PACTE, le Regroupement, aux côtés des autres regroupements d'organismes accrédités, a profité de ces travaux pour réitérer sa demande auprès des responsables au ministère et auprès du nouveau ministre de l'Éducation.

« Nous attendons avec impatience le résultat final de ce processus de révision du PACTE. En effet, le nouveau cadre normatif du programme doit être adopté ce printemps pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet prochain. Nous souhaitons bien sûr que le nouveau cadre intègre notre demande à l'effet d'inscrire une clause assurant l'indexation annuelle des subventions à la mission des organismes lorsque les crédits sont disponibles », insiste monsieur Pelletier. Comme des fonds ont été rendus disponibles par le ministre Jean-François Roberge pour l'année 2019-2020 et que ce dernier a toujours démontré une ouverture à l'idée d'indexer annuellement la subvention des organismes, le RGPAQ a confiance que son souhait devienne réalité pour la prochaine année financière des organismes.

À propos du RGPAQ

Le RGPAQ représente 75 organismes d'alphabétisation populaire à travers le Québec. Il est voué à la promotion et au développement de l'alphabétisation populaire et des groupes populaires d'alphabétisation ainsi qu'à la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Par son action, il contribue à bâtir une société alphabétisée et plus inclusive. Il partage enfin, avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome, la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.

www.rgpaq.qc.ca

SOURCE REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU QUEBEC

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 18:44 et diffusé par :